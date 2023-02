Essai BMW i7 xDrive60 : Que reste-t-il à la Classe S ?

BMW a toujours profité de l’arrivée d’une nouvelle Série 7 dans sa gamme pour y présenter de nouvelles innovations en première mondiale. La marque sort ainsi en 1977 sous le capot de la génération E23, sa première gestion électronique électronique moteur. Les tous premiers projecteurs Xénon arrivent, sur le marché, avec la génération suivante. En 1994, la E38 se dote du premier système de navigation BMW. La génération E65, la mal-aimée, inaugure le mythique iDrive. Le premier affichage tête haute munichois s’invite dans les nouvelles fonctions de la F01 en 2008. Enfin, la dernière génération en date, la G11 est la première voiture au monde à disposer du remote parking. Quelles sont les nouveautés à découvrir dans cette 7ème génération de la BMW Série 7 ? Va-t-elle enfin réussir à nous faire oublier la Classe S ? Nous sommes allés le vérifier sur les bords de Loire, non loin de Blois.

Quand j’étais tout petit, j’avais un rêve : celui de devenir chauffeur de maître. J’adorais ces grandes berlines très luxueuses et statutaires. Aujourd’hui, avec le blog, je peux en prendre le volant et travailler mon freinage de sénateur. Mais aussi en profiter à l’arrière. Ce sont les seules voitures où il fait bon vivre aussi bien à l’avant qu’à l’arrière. Parfois, il vaut d’ailleurs même mieux être simple passager.

Cette catégorie est dominée depuis la nuit des temps, ou plus précisément 1972, par la Mercedes W116, première voiture de la “Sonderklasse”. Depuis, la Classe S chapeaute toujours le marché pour la seule et unique raison que les gens veulent une Classe S, et pas une autre. Les concurrentes ne font que de la figuration.

MERCEDES CLASSE S W116 1972

Dès 1977, la Série 7 s’affiche déjà comme une voiture luxueuse. Mais, elle est également la limousine la plus sympathique à conduire, la plus dynamique. Cette vitalité a pour conséquence un confort moindre, il faut l’avouer.

Cette nouvelle génération promet un confort accru, est-ce donc au détriment du plaisir de conduire, cher à BMW ?

Tout d’abord, ce qui interpelle sur cette voiture, c’est son dessin : la grande calandre ou encore les feux à double étages rappelant une certaine marque aux chevrons. J’ai vraiment du mal avec cette face avant. Pas aussi fine & élégante à mon goût, que ses ancêtres.

Son profil très statutaire est plaisant à regarder. Un dessin reconnaissable pour tout amoureux de BMW. L’arrière est imposant et certains aspects rappellent celui de la génération E38 par son style épuré et sa malle très carrée.

Notre modèle d’essai est doté d’une teinte extérieure bi-ton Individual. On ne peut s’empêcher de la comparer aux peintures de la marque ultra haute-gamme du groupe BMW, Rolls-Royce. A tel point que la ligne soulignant la teinte supérieure est faite, comme pour les véhicules britanniques, à la main.

Rentrons dans la voiture sans effort avec les 4 portes automatiques. Une option à 1600€, qui saura vous plonger dans un luxe inutile et donc indispensable.

A l’intérieur, on n’est plus vraiment dans une BMW. Ou du moins dans une BMW qu’on connaissait jusque là, exception faite du SUV iX. Ce qui frappe quand on s’installe à bord de cette nouvelle i7, c’est son confort d’e sellerie’assise. Comme pour le SUV 100% électrique de la marque, le confort et la finition des sièges sont d’un niveau rarement atteint sur une BMW.

On ressent une montée en gamme indéniable. La double dalle est très belle, mieux mise en avant que sur l’iX, avec cette casquette qui vient la dominer. L’interaction bar, qui court sur le tableau de bord et sur les portes avant, rappelle la barre de lumière de la dernière Classe S en un peu plus « bling-bling ». Une touche de “m’as-tu-vu” tout à fait envisageable sur une voiture de cette gamme. C’est une vitrine technologique avant tout.

Intérieur de la nouvelle Classe S

L’intérieur de la nouvelle Série 7 (ici i7)

Malgré toute cette technologie et ce luxe, la planche de bord reste assez épurée. Si bien que l’interaction bar accueille les aérateurs de climatisation en toute discrétion et les boutons de réglage des sièges et de la ventilation.

Sur les portières avant, on retrouve le schéma du siège pour le mouvoir à votre guise, comme chez le concurrent de toujours. Cette fonction est limitée car si vous voulez activer le moteur qui permet de plier le dossier et le coller au plus près à votre morphologie, il faudra passer par l’écran central… La légendaire ergonomie de BMW part à vau-l’eau…

La place la plus prisée de ce genre de voiture se situe à l’arrière. Cette BMW i7, génération G70, ne déroge pas à la règle. Sur les portes, une petite tablette vous permet de gérer l’entièreté des fonctionnalités de la voiture.

La plus impressionnante étant le déploiement du plus grand écran présent dans une voiture de série. La magnifique émission de MTV Pimp My Ride a fait des émules. Mais si, vous savez, l’émission où les mécanos installaient des écrans sous les voitures !

Logo de l’émission Pimp My Ride sur MTV

Dans cette Série 7, BMW a installé un écran de 32 pouces, au format 32/9eme et avec une définition de 8k… Toujours plus ! Vous avez la possibilité de retrouver toutes vos applications préférées et vos contenus Netflix, Youtube ou autres via l’Amazon FireTV du système embarqué et sa connexion 5G. Il est aussi possible de diffuser via HDMI le contenu de votre ordinateur portable ou même votre console de jeux.

L’activation de l’écran est couplé à un rideau qui vient obstruer la vitre arrière du véhicule. Une obligation pour éviter que les autres usagers de la route profitent de celui-ci au lieu de conduire en toute sécurité. On regrettera l’absence d’un rétroviseur caméra pour le conducteur dans cette situation.

Parfait pour vous occuper lors des longs trajets ou lors des recharges. Car oui, cette nouvelle génération inaugure entre autres une version 100% électrique dans l’ère du temps. Une unique version, pour l’instant, forte de 544ch et 745Nm que l’on a pu essayer.

Après avoir réglé, non sans mal, le siège conducteur et appuyé sur la pédale de frein pour que la porte se ferme seule, comme la Tesla Model X, on part sur les bords de Loire pour profiter du confort de cette Série 7.

On a vraiment l’impression d’être sur un tapis volant. Cette expression peut être galvaudée sur une version thermique à cause du bruit du moteur. Ici, avec le silence de l’électrique, c’est vraiment bluffant !

Ses dimensions sont immenses : 5m39 de long, c’est 11cm de plus que la Classe S en version longue et 7cm de plus que la grande version de l’Audi A8. Pourtant, on est encore loin des 5m54 de la Ghost ou des 5m47 de la Maybach Classe S 680.

La conduite en ville est facilitée par les 3,5° d’amplitude de braquage des roues arrières directrices. Quant au stationnement, les difficultés liées à ses dimensions sont atténuées avec les fonctionnalités de parking autonome et la dernière génération du ParkAssistPro (inauguré sur cette nouvelle Série 7). Il vous permet désormais de refaire les 200 derniers mètres en toute autonomie. De plus, si vous passez régulièrement par une entrée de parking compliquée ou un passage étroit, il vous suffit d’enregistrer votre manœuvre une seule fois pour que la voiture et ses capteurs ultra haute fidélité la refassent automatiquement, en marche avant ou arrière.

Sur le réseau secondaire, la i7 sera-t-elle aussi dynamique que ces prédécesseuses ? C’est vraiment la question que je me suis posée tant la dernière Série 7 était douée pour vous donner l’impression d’être dans une grande Série 5. Une berline très confortable, mais qui ne rechigne pas à passer fort dans les virolos d’une route. Autant le confort est là, voire accru avec la suspension pneumatique sur les deux essieux de série. Autant, la voiture n’est plus autant à son aise sur les parties tortueuses, malgré l’ajout de barres anti-roulis actives.

Les raisons ? Tout d’abord, son embonpoint. La version électrique de la Série 7 atteint tout de même les 2,6 tonnes, soit 400 kilos de plus que la version 40d de la même génération, qui elle même pèse 200 kilos de plus que la génération précédente.

La réalité augmenté est présente à bord de cette nouvelle Série 7.

Ensuite, BMW a voulu sa nouvelle Série 7 comme concurrente directe à la Classe S. La Mercedes n’est pas la reine du dynamisme, mais c’est ce que cherchent ses clients. Une voiture faite pour être conduite plutôt que de la conduire.

Passons donc sur le terrain de jeu préféré des Série 7 : l’autoroute. Toujours le silence, même à 130km/h. La voiture se fait oublier. Certains de nos collègues journalistes ont même fait le relevé assez bluffant de 52db en intérieur à cette vitesse.

La voiture est prête pour le niveau 3 de la conduite autonome. Elle peut, théoriquement, prendre toute seule des décisions en doublant les autres voitures, si elle détecte la possibilité de le faire en toute sécurité. Ou encore lâcher le volant et ce sans remettre vos mains toutes les 10 secondes comme avec le niveau 2.

Le niveau 3 n’est pas encore disponible en France. Cela sera bientôt possible en Chine et en Allemagne avec la nouvelle Série 7. Question de législation.

La conduite semi-autonome de BMW est, avec celle de Mercedes, la plus évoluée et la plus naturelle que j’ai pu essayer récemment.

Tout le monde parle de Tesla, mais son Auto-Pilot est toujours à l’état de Beta ! Lors de longs trajets autoroutiers, j’y ai trouvé la conduite trop robotique. Par exemple, dans les embouteillages il est impossible de dévier légèrement sur la droite ou la gauche pour laisser passer une moto. La voiture déconnectera immédiatement la conduite autonome, contrairement à BMW ou Mercedes.

Entre 2 sessions de massage et de conduite assistée, vous aurez besoin de recharger votre BMW i7. Sur les bornes rapides, la voiture acceptera jusqu’à 195kW pour faire un 10-80% en 34 min. Oui, c’est long, mais la batterie est immense : 101,7 kWh. Dommage que la marque n’ait pas le choix du 800v sur cette nouvelle génération pour atteindre une puissance de charge plus élevée. D’autres marques, moins onéreuses le font. Cependant, elle est équipée de série d’un chargeur de 22kW en AC, de quoi vous permettre de vous recharger en 5h sur une borne de village par exemple.

Côté consommations, lors de notre test nous avons relevé 25kWh sur autoroute par 3°C. Cela permet sans soucis de parcourir 350 km ou rouler environ 3h entre deux recharges. Pas mal ! En ville, la voiture a consommé 24kWh. Le poids n’aide pas dans ces conditions. Sur le réseau secondaire, la i7 est un vrai chameau avec une consommation de 18kWh/100km. Une consommation lui permettant d’afficher 560km entre 2 recharges.

En face d’elle, il n’y a pas vraiment de concurrence. La EQS est la seule vraie concurrente. Mais, elle ne ressemble pas à vraiment à l’idée qu’on se fait d’une limousine.

Côté tarif, même si à ce niveau de gamme ce n’est pas le premier critère pour l’achat. Sachez que la i7 débute à 151 800€. Un tarif pouvant s’envoler à plus de 215 000 € comme notre modèle d’essai. Pour comparaison, la EQS débute à 166 900€ à puissance égale.

Pour finir, il est vrai que j’ai du mal avec le style extérieur de la nouvelle Série 7, c’est too much. La calandre n’a jamais été aussi grande et les feux avant en 2 parties ne sont pas à mon goût. Cette voiture n’est pas faite en premier lieu pour notre territoire. Elle est destinée à trois marchés, par ordre d’importance : le marché chinois (45%), celui des Emirats Arabes Unis, du Japon et de la Corée (26%) et enfin à celui des Etats-Unis (20%). L’Europe ne représente que 9%.

L’intérieur est quant à lui au-dessus de tout ce que j’ai pu expérimenter dans une voiture de série jusqu’à maintenant. C’est beau, luxueux, soigné et très technologique. On est vraiment très bien à bord de cette BMW i7. On en oublie même le luxe d’une Classe S ou d’un Range Rover rallongé, c’est dire !

Je suis prêt à parier que cette voiture va bien se vendre auprès des chauffeurs de maîtres et hôtels très luxueux en Europe. Pour deux raisons, le luxe à bord est digne de sa concurrente de toujours, mais aussi parce qu’aujourd’hui l’écologie est très importante en matière de communication. Un hôtel de luxe voudra montrer son engagement pour la planète dans une démarche plus vertueuse. Dans des grandes villes, les voitures thermiques vont bientôt être chassées, alors quoi de mieux qu’une i7 ou un EQS pour remplacer l’éternelle Classe S ?

Merci à BMW France pour l’invitation.

Photos : Ugo Missana pour Blogautomobile