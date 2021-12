Actu auto de la semaine (Expresso News #67)

Quelques annonces intéressantes ont été dévoilées avant les vacances de fin d’année. Voici l’actualité automobile de la semaine !

Soyons un peu chauvins avec le dévoilement des Alpine A110 Gendarmerie. La Gendarmerie nationale a pris cette semaine livraison de ses deux premières Alpine A110 qui vont rejoindre prochainement les brigades d’intervention rapides de Châteauroux et Salon de Provence. Ces A110 (252 chevaux) très spécifiques ont été assemblées à Dieppe puis légèrement transformées par l’équipementier français Durisotti à Sallaumines (Pas-de-Calais). On note une sérigraphie bien entendu spécifique, un revêtement des sièges baquets en tissus ainsi qu’un écran tactile déporté côté passager, sans compter les commandes du deux-tons. Et les jolies jantes Serac 18 pouces. 26 exemplaires sur 4 ans ont pour l’instant été commandés.

Toyota Group a fait le show en révélant d’un seul coup 15 (oui, quinze) nouveaux concept cars électriques sous les marques Lexus et Toyota ! Après avoir été un des pionniers de l’hybride avec les Prius, un précurseur de l’hydrogène avec la Mirai, Toyota avait pris du retard sur l’électrique, le voici presque rattrapé ! Lors de la présentation des concepts par Akio Toyoda lui-même, nous avons également appris que la marque premium Lexus passerait au 100% électrique d’ici 2030, comme bon nombre de ses concurrents l’ont déjà annoncé. Quant aux concepts, il y en a pour tous les goûts, des inévitables SUV jusqu’aux utilitaires en passant même par des classiques berlines. Le japonais n’oublie pas non plus la passion car deux modèles sportifs sont présentés : un petit coupé héritier des MR pour Toyota, et une grande GT très racée chez Lexus, en souvenir de la fameuse LF-A. Grâce à ces nouveaux modèles et à des investissements de 17,6 Mds de $, Toyota a pour objectif la vente de 3,5 millions de voitures en 2030 et d’atteindre la neutralité carbone en 2035.

Le célèbre Ken Block change tout pour sa prochaine vidéo. Connu pour ses acrobaties en Ford, il change de marque pour passer chez Audi, et en profite également pour passer à l’électrique. La S1 Hoonitron est inspirée par la fameuse Sport Quattro S1 des années 80, notamment dans sa version Pikes Peak. Dotée comme elle de volumineux ailerons et appendices aérodynamiques, elle s’en distingue par sa motorisation électrique. Pas plus d’informations techniques pour l’instant. A découvrir dans la prochaine vidéo Elektrikhana, en 2022.

Les designers de Citroën se sont amusés avec l’Ami en présentant Citroën My Ami Buggy Concept. Pour allier électrique et plaisir, la petite auto sans permis se voit revêtir une tenue de baroudeuse. On remarquera notamment les roues de quad, les protections de phares, la rampe de LED ou encore le mini pare-buffle. Les portes sont amovibles et peuvent recevoir une protection en toile zippée comme sur une Méhari.

Le Nissan Townstar, version japonaise du Renault Kangoo, dévoile ses prix. Pour l’instant le choix est limité avec seulement un bloc essence 130 chevaux et une BVM6. En finition Acenta, il débute à 27 540 €. Puis 30 240 € en N-Connecta et 33 240 € en Tekna. Une version 100 % électrique arrivera prochainement.

Il faudra débourser 35 200 € pour acquérir une Renault Megane E-Tech, dans sa version EV40 130 ch Equilibre (standard charge AC 7 kW). Pour une meilleure recharge (boost charge AC 22 kW + DC 85 kW), ce sera 37 200 €. Pour plus de puissance (EV60 220 ch) c’est 40 200 € (super charge AC 7 kW + DC 130 kW) ou 41 700 € (optimum charge AC 7 kW + DC 130 kW). Ajoutons 3000 € de plus en finition Techno et encore 2700 € supplémentaires en Iconic, hors options. Notons qu’un bonus de 6000 € est disponible jusqu’au 31 juillet 2022, ou 2000 € si le véhicule dépasse les 45 000 €.

Il faudra attendre le 31 janvier 2022 pour découvrir le futur SUV Coupé 100% électrique de Škoda, le ENYAQ COUPÉ iV. Son coefficient de traînée de 0,234, le meilleur de la catégorie selon le constructeur, devrait lui permettre de proposer une meilleure autonomie (340 km à 510 km sur ENYAQ iV).