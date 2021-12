Tarifs nouveau Suzuki S-Cross

A peine un mois après son dévoilement au public, le nouveau Suzuki S-Cross annonce ses tarifs.

Déjà disponible à la commande, le nouveau SUV du constructeur ne permettra de choisir qu’avec une seule motorisation : le bien connu 1.4 Boosterjet développant aujourd’hui 130 chevaux. Suzuki, qui a maintenant “électrifié” la totalité de sa gamme (hormis le Jimny 2 places), a bien sûr reconduit ici sa microhybridation à 48 V.

Le S-Cross cuvé 2021 démarre alors à 27 090 € en finition Avantage et s’étale jusqu’à 34 190 € avec le haut de gamme Style Auto AllGrip. Pour bénéficier d’une boîte automatique il faudra débourser au minimum 29 790 € avec la finition Privilège, sinon c’est la BVM 6 qui sera proposée.

A savoir qu’une finition Avantage offrira de série par exemple la caméra de recul, des jantes 17 pouces, les feux à LED et de nombreuses aides à la conduite. La finition Privilège y ajoutera, entre autres, des radars de stationnement, les sièges chauffants et des feux/essuie-glaces automatiques. Enfin la finition Style bénéficiera d’un toit ouvrant, d’une sellerie cuir et l’écran tactile passera de 7 à 9 pouces. Seule la peinture métallisée sera en option à 590 €.

Avec des émissions de CO² s’étalant entre 119 et 139 g/km, le malus ne devrait pas peser beaucoup sur la facture de ce nouveau Suzuki S-Cross. En 2022, il faudra payer de 0 à 280 € en plus sur la carte grise.