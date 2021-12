Noël : Sélection de cadeaux pour un passionné d’automobile

Comme chaque année, nous vous aidons à choisir les cadeaux à acheter à destination d’un passionné d’automobile. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses.

A première vue, il est tentant de se diriger vers quelques tours de piste en supercars. Attention tout de même au budget qui peut vite exploser. On retrouvera évidemment des possibilités chez les fournisseurs de coffret cadeau (Smartbox, Wonderbox, entre autres), mais aussi chez quelques sites spécialisés.

En fonction de l’âge du destinataire ou de sa passion pour la collection, les miniatures peuvent être LA solution ! Jouets, objets de collection ou à assembler soit même, et même véhicules télécommandés seront tout autant de possibilités.

Évidemment, vous pouvez aussi lui remplir sa bibliothèque. Livre, BD, calendrier, ce n’est pas ce qui manque sur le marché. Il est en plus toujours possible de trouver un thème bien précis, un modèle en particulier ou encore une période bien définie. Un coup de cœur ? N’hésitez pas à nous en faire profiter en commentaire…

Sinon, de nombreux vêtements sont disponibles en ligne comme en magasin. Comme je le disais l’an passé, les écuries de Formule 1 ont chacune leur boutique. Vous devriez y trouver votre bonheur. Pas mal de choix sont à retrouver également chez les différents constructeurs, mais aussi quelques petits artisans qui proposeront quelques tenues personnalisées ou vintage.

Les Secret Santa, entre amis ou au bureau, sont de plus en plus légion. Si la personne sélectionnée est passionnée d’automobile, vous pouvez jeter votre dévolu sur un goodies à petit prix. Un conseil, choisissez un objet qui pourra lui servir au quotidien. Une tasse, une clé USB, ou des fournitures de bureau seront une valeur sûre.

Enfin, en espérant que les évènements ne soient pas à nouveau annulés les uns après les autres, vous pouvez également opter pour un billet. Par exemple, Rétromobile propose plusieurs types de billets. Une place adulte vous coûtera actuellement 20 € (contre 24€ sur place), mais vous pouvez également choisir la soirée d’ouverture à 55 € ou encore un pass 5 jours + soirée à 125 €. Sinon, encore plus original, Peter Auto propose d’assister à Chantilly Arts et Elegance avec un très beau panier pique-nique pour la modique somme de 320 € (deux personnes). N’hésitez pas non plus à prévoir un périple dans les plus beaux musées, Porsche à Stuttgart, Autoworld à Bruxelles ou la Cité de l’automobile à Mulhouse.

Et vous, que souhaiteriez-vous recevoir comme cadeau ? Ou… que prévoyez-vous d’acheter à vos proches cette année 2021 ?