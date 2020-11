En ces temps compliqués, nombreux d’entre vous se rassurent en pensant à Noël et au plaisir d’offrir quelques petits cadeaux à leurs proches. Voici ci-dessous une sélection d’idées pour un passionné automobile.

En fonction des goûts du destinataire, de son niveau de passion, de son intérêt du moment et même de votre budget, le monde automobile regorge de possibilités pour lui faire plaisir (ou vous faire plaisir).

On pensera alors rapidement aux miniatures. Il y en a pour tous les prix et toutes les tailles. Les maquettes/lego sont également très plébiscitées depuis quelques années.

Concernant les vêtements, attention à ne pas faire dans le ringard. Vous pouvez piocher par exemple dans la gamme Formule 1, chaque écurie possédant sa propre collection. De nombreux constructeurs ont également leur collection, souvent inspirée du style vintage. Pleinement à la mode en ce moment, il est également possible de trouver de bonnes affaires dans de l’occasion entre autres sur Vinted. Enfin, des tenues de compétitions sont également disponibles dans des boutiques spécialisées.

Côté culture il y a l’embarras du choix. En effet, vous pouvez opter pour un coffret cinématographique collector, un abonnement à de célèbres magazines (Sport Auto, Auto Heroes, Gazoline, …), des photos à accrocher au mur, et même des places de musée ou salon (quand il sera à nouveau possible d’en profiter).

Vous pouvez également tenter d’aider les libraires de votre quartier. Entre les livres historiques ou romancés, les BD spécialisées et même des calendriers ou agendas : vous avez l’embarras du choix pour entourer le sapin.

Petit budget ? Tout un tas de goodies mignons et originaux pourront tout de même faire plaisir à votre ami(e), conjoint(e) ou encore frère et sœur. Pour éviter que l’objet ne finisse au placard, tentez plutôt une valeur sûre avec un joli porte-clés ou encore quelque chose d’utile. Il est ainsi possible de trouver des clés USB, stylos ou même un simple gobelet isotherme.

Enfin, le cadeau qui viendra forcément à l’esprit en premier, les tours de circuit au volant d’une sportive. Pas à la portée de toutes les bourses cette fois, il y a parfois sur internet quelques offres très intéressantes à débusquer.

En espérant avoir pu susciter quelques idées ou envies chez vous, n’hésitez pas à nous dire en commentaire ce qui vous plairait cette année à Noël ou ce que vous avez choisi d’offrir. Et surtout, n’hésitez pas à faire fonctionner les Click and Collect près de chez vous !