Pour la nouvelle année qui approche, le Renault Koleos s’offre une très légère cure de beauté. Voici toutes les informations à connaître.

Nouvelle signature lumineuse

Il faudra être un amateur averti pour reconnaître le Koleos millésime 2021. Ce nouveau Koleos se pare en fait désormais d’une technologie 100 % LED pour les feux avant et arrière, et ce, dès le premier niveau de finition. Il bénéficie également des clignotants à défilement à l’arrière. Enfin, une nouvelle teinte extérieure Gris Highland est aujourd’hui disponible au catalogue. Et c’est tout ! 😀

A l’intérieur, ça ne bouge pas, ou presque…

On regrettera l’absence d’intégration de l’instrumentation digitale maison, pourtant devenue la norme sur ce genre de véhicule. Pour se démarquer de votre précédent exemplaire, il faudra donc seulement opter pour la nouvelle sellerie cuir Riviera Camel, accompagnée des inserts en bois brun sur la planche de bord et les contre-portes.

Simplification de la gamme

La gamme Koleos se simplifie en profondeur avec ce restylage. La finition d’entrée de gamme Zen disparaît, seules les finitions Intense et Initiale Paris restent disponibles à la commande. L’ensemble des motorisations est mis à jour pour satisfaire à la norme Euro6 DFull et se voit allégé. Dorénavant sous le capot, on retrouve seulement le bloc essence TCe 160 associé à la boîte automatique EDC ainsi que le bloc diesel Blue dCi 190 X-Tronic 4×4.

Ce dernier inaugure un inédit contrôle de vitesse en descente, en option. Comme vous le savez, associé à la transmission intégrale, ce type de système permettra au conducteur – sur un passage en tout terrain – de limiter la vitesse du véhicule lors d’une pente abrupte, sans utiliser la pédale de frein. Si on doute de l’utilité sur le Koleos, il a le mérite d’être présent et sa plage de fonctionnement se situe entre 5 et 30 km/h.

Tarifs

Avec une gamme aussi simplifiée, les tarifs sont faciles à retenir et s’étalent de 41 600 € à 48 700 € (voir détail en image ci-dessous). Du côté des options, on retrouve par exemple le toit ouvrant panoramique à 1300 €, les teintes métallisées à 750 € ou encore le système audio Bose à 800 € (sur Intens).

Crédits : Renault