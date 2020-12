Allez, on oublie 2020 qui restera dans nos mémoire comme une des pires années de l’histoire récente et on essaie de se concentrer sur 2021, dont la saison auto commencera par le Festival Automobile International et l’élection de la plus belle voiture du monde.

Cette année, le choix des voitures nominées me laisse quelque peu sceptique. 5 voitures seulement, dont 4 SUV et une petite citadine. Et, signe des temps, 3 électriques. Ce n’est pas ce dernier point qui laisse songeur, mais plutôt la prédominance de SUV, catégorie souvent décriée pour des raisons environnementales ou de design trop consensuel. Pas un seul coupé, pas de berline, de break, de sportive. C’est bien triste, à l’image d’une année morne, mais qui a pourtant connu quelques jolies sorties. Une Audi A3, une Fiat 500 ou même une Polestar 2 auraient eu leur place. Pour rappel, le prix a été offert cette année à la BMW Série 2 Gran Coupé.

La tâche du public (parce que oui, c’est vous qui allez voter), sera de départager les concurrentes suivantes :

Honda e

Première voiture électrique de Honda, elle se distingue par une esthétique néo-rétro très épurée, rappelant notamment les premières Civic.

Mazda MX-30

Les SUV, Mazda connaît bien, en apportant toujours sa petite note particulière à chaque modèle. Le MX-30 est un SUV compact, 100% électrique, qui se veut plutôt dynamique. Il reprend certains détails des sportives RX8 dont les portes arrières antagonistes.

Mercedes GLA

Né berline surélevée, le GLA a muté pour devenir un SUV compact, aux lignes très consensuelles, peut être trop. Il propose néanmoins des prestations solides et une bonne habitabilité.

Opel Mokka e

Opel fait sa transformation à marche forcée depuis son rachat par PSA. Marque pas vraiment réputée pour un dessin marquant, Opel a, par le biais de plusieurs concept cars, défriché le terrain de sa nouvelle identité. Le Mokka (et le Mokka e électrique) est le premier à revêtir cette nouvelle signature, dont la calandre noire Opel Vizor est un des symboles.

Skoda Enyaq iv

Gros SUV / break surélevé, l’Enyaq veut casser les codes et manifeste une certaine volonté de monter en gamme pour Skoda. Tout électrique, l’Enyaq se veut aussi pratique.

Pour voter, il vous suffit de vous rendre sur le site du concours. A gagner : une voiture d’une valeur maximale de 30 000 € offerte par la marque ayant gagné le concours.

Quant au Festival lui même, et sa fameuse exposition de concept cars, il devrait avoir lieu du 27 au 31 janvier 2021, si tout va bien. L’affiche des modèles exposés n’est pas encore connue, mais nous en reparlerons. D’ici là, vous pourrez vous remémorer l’édition 2020 en consultant notre reportage.