En ce 25 novembre 2020, la berline DS 9 délicieusement présentée par Régis en début d’année est désormais ouverte à la commande. Et on connaît tous ses tarifs !







La berline premium française débutera à 47 700 € avec un simple moteur essence de 225 chevaux et pourra grimper, selon la marque, jusqu’à environ 80 000 € avec le puissant système E-TENSE de 360 chevaux. Comme la 508 PSE, ce dernier embarque deux moteurs électriques de 110 et 113 chevaux ainsi que le PureTech de 225 ch. Comme prévu, aucun moteur diesel ne viendra se greffer sous le capot.

Dans le détail, le marché français proposera uniquement deux finitions : Performance Line+ et Rivoli+. Les deux finitions sont déjà bien fournies en équipements de série, avec par exemple les poignées de porte affleurantes, les sièges avant chauffants, les feux à LED, la montre BRM, l’écran tactile de 12 pouces ou encore tout un tas d’aides à la conduite. Mais la Performance Line+ se distingue par un habitacle en Alcantara, des jantes noires Monaco de 19 pouces, des badges distinctifs et une calandre qui passe au noir brillant. La finition Rivoli+, quant à elle, offre entre autres des jantes grises Versailles de 19 pouces également, un intérieur entièrement recouvert de cuir, la caméra 360° et les sièges avant massants/ventilés.

Entrée de gamme : DS 9 Performance Line+ PureTech 225

Haut de gamme : DS 9 E-TENSE 4×4 360 Rivoli+ full option

L’E-TENSE 4×4 360 se démarquera avec des jantes spécifiques Munich, de 20 pouces cette fois-ci. A noter également qu’elle bénéficiera d’office de la Suspension Active Scan (caméra qui analyse la route et agit sur les suspensions en temps réel), tout comme l’ensemble des blocs hybrides ou le PureTech 225 en finition Rivoli+.

La DS 9 disposera au catalogue de seulement 5 teintes de carrosserie. Le Blanc Nacré sera livré de série, et il faudra débourser 1000 € pour le Gris Artense (métallisée) ou 1200 € pour les teintes nacrées Perla Nera, Bleu Midnight et Cristal Pearl. En terme de personnalisation, seul l’habitacle Rouge Rubis en finition Rivoli+ sera disponible, au joli prix de 4950 €.













Du côté des options, on retrouve quelques éléments bien connus chez PSA. Ainsi, la Night Vision sera à vous pour 1250 € ou 1700 € selon la version, le système audio Focal Electra à 14 haut-parleurs est à 1200 €, le toit ouvrant à 1300 € et le hayon motorisé à 500 €.

Pour rappel, avec sa batterie de 11,9 kWh la DS 9 sera capable de rouler 48 km (WLTP) en tout électrique dans sa version E-TENSE 225. Elle sera entièrement fabriquée en Chine, son marché de prédilection, et une version hybride grande autonomie de 250 chevaux devrait faire son apparition en fin d’année prochaine.

Retrouvez le configurateur en ligne juste ici : Configurateur nouvelle DS 9.







Crédits : DS Automobiles