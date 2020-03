Renault Zoé Riviera

Ça sent bon l’été chez Renault. Imaginez la mer d’un côté, la montagne de l’autre, le soleil vous caresse la joue… Votre coeur hésite entre la côte d’Azur et l’Italie ? Qu’importe, vous pourrez toujours tenter de vous y rendre en Zoé puisque Renault sort une série spéciale baptisée pour l’occasion Riviera !

Intérieur sombre

Se basant sur le niveau d’équipement Intens, déjà bien doté, cette série spéciale y ajoute l’énorme écran EasyLink 9,3 pouces et la fonctionnalité Easy Park Assist. Celle-ci vous permettant de vous garer sans quasiment rien faire. A l’intérieur, on retrouve au choix deux teintes de sellerie aux accents nautiques : un cuir bleu navy ou gris sable. Des surpiqûres sont également de la partie, qui font penser “aux cordages que l’on retrouve sur certains gréements” nous dit-on chez Renault. La planche de bord est bien entendu coordonnée aux couleurs de la sellerie choisie et se pare également d’une baguette au décor bois blond. (une référence à Brice de Nice ?)

Intérieur clair

A l’extérieur, une nouvelle teinte, dénommée Bleu Nocturne fait son apparition. A la mode sur la Twingo 3, une déco spécifique sous la forme d’un liseré souligne le profil de la Zoé. Les jantes diamantées de 16 pouces Seidon font également leur apparition en exclusivité pour cette version.

Jante Seidon

Aucun tarif n’ayant été communiqué, il faudra patienter pour en savoir plus. Renault a tout de même profité de l’occasion pour nous donner un scoop. La Zoé peut (enfin) recevoir le freinage actif d’urgence avec détection piéton (AEB City) suivant le niveau d’équipement choisi. Ce système est actif de 7 à 80 km/h. Il détecte les véhicules en mouvement, ainsi que les piétons et cyclistes. Tout ceci à l’aide d’une caméra située en haut du pare-brise et d’un radar disposé au niveau de la calandre de ZOE. Si le système détecte un risque de collision, le conducteur est alerté par une alarme. Un message s’affiche également sur le tableau de bord. Sans réaction du conducteur le système intervient automatiquement jusqu’à stopper le véhicule. Reste bien entendu à savoir si l’électrique, ça vous branche…

Intérieur clair

Intérieur sombre

Crédit photos : Renault