La saison 2018 de Formule 1 n’avait pas connu de changements drastiques parmi les écuries du plateau par rapport à 2017. Alors qu’en 2019, ça avait été un peu plus animé chez les écuries F1. On le voit à travers notre Guide F1 2019. Red Bull passait chez Honda à l’instar de l’écurie fille Toro Rosso, Renault prenait officiellement le nom de Renault F1 Team et Haas signait un partenariat inédit avec Rich Energy, entre autres.

En 2020, cela bouge logiquement assez peu. En effet, les règles ne changent que très peu par rapport à 2019. Les changements dans les écuries ne viendront qu’à partir de 2021. Aston Martin quittera Red Bull pour prendre la place de la dénomination Racing Point (ex Force India) et McLaren devrait retrouver le moteur Mercedes.

Après avoir revu le calendrier de la saison, les pilotes participants à la saison, retour sur les écuries F1 2020 et les quelques statistiques à retenir grâce à la dernière partie de notre guide 2020 consacrée aux écuries de F1.

MERCEDES

Nom complet : Mercedes-AMG Petronas Motorsport

Base : Brackley, Royaume-Uni

Directeur d’équipe : Toto Wolff

Directeur technique : James Allison

Châssis : Mercedes W11 EQ Performance

Moteur : Mercedes

Première apparition en F1 : 1970 (Tyrell 1970-1998 ; BAR 1999-2005 ; Honda 2006-2008 ; Brawn GP 2009)

Championnat du monde : 6

Victoires : 93

Nombre de pole : 103

Pilotes : Lewis Hamilton et Valtteri Bottas

Dans les écuries F1 2020, voici la championne du monde en titre, pour la sixième fois consécutive. Avant le retour en 2010 de Mercedes, il fallait remonter à 1955 pour voir des Flèches d’Argent sur la grille d’une manche de F1. Après l’unique saison en 2009 de l’écurie Brawn GP, Mercedes rachète l’usine de Brackley et débute en 2010. L’arrivée en 2014 des V6 change la donne et pour cause : Mercedes a raflé tous les titres constructeurs et pilotes depuis 6 ans, un record parmi tant d’autres.

FERRARI

Nom complet : Scuderia Ferrari Mission Winnow

Base : Marenello, Italie

Directeur d’équipe : Mattia Binotto

Directeur technique : Simone Resta

Châssis : Ferrari SF1000

Moteur : Ferrari

Première apparition en F1 : 1950

Championnat du monde : 16

Victoires : 239

Nombre de pole : 221

Pilotes : Sebastian Vettel et Charles Leclerc

Qui dit F1 dit Ferrari. Les deux n’ont jamais été dissociés. Des écuries F1 2020, la Scuderia fait partie du patrimoine historique de la F1. La ferveur autour de l’écurie d’Enzo est forte à travers le monde. Les tifosi sont toujours au rendez-vous et le Grand Prix d’Italie vaut d’être vécu en rouge ! Elle fait également rêver bien des pilotes qui souhaiteraient la rejoindre. C’est tout simplement l’écurie la plus titrée et Schumacher est intimement lié à la gloire de Ferrari.

Contrairement à 2018 où elle pouvait croire au titre, Ferrari n’a pas fait le poids face à Mercedes l’an passé mais l’écurie dispose d’une paire de pilote talentueuse qu’elle doit apprendre à gérer en interne avec le fougueux Leclerc et le brisquard Vettel.

RED BULL

Nom complet : Aston Martin Red Bull Racing

Base : Milton Keynes, Royaume-Uni

Directeur d’équipe : Christian Horner

Directeur technique : Pierre Waché

Châssis : Red Bull RB16

Moteur : Honda

Première apparition en F1 : 1997 (Stewart GP 1997-1999 ; Jaguar 2000-2004)

Championnat du monde : 4

Victoires : 62

Nombre de pole : 62

Pilotes : Max Verstappen et Alexander Albon

Red Bull, à la base, c’est une boisson énergisante. Puis on s’est mis à la voir en tant qu’écurie à partir de 2005. En 2010 c’est la consécration : avec la patte de Newey et le pilotage de Vettel, Red Bull gagne les titres constructeurs et pilotes de 2010 à 2013. L’arrivée des V6 et les difficultés de Renault avec son moteur engendre des tensions et le divorce a été acté pour laisser place aux moteurs Honda.

Un pari plutôt gagnant, le moteur Honda n’étant pas complètement à la rue et permettant d’offrir des victoires et podiums à Verstappen. L’écurie aura été plus en difficulté avec Gasly, n’arrivant pas à exploiter la voiture, et remplacé à la mi-saison par Albon, confirmé pour 2020.

McLAREN

Nom complet : McLaren F1 Team

Base : Woking, Royaume-Uni

Directeur d’équipe : Andreas Seidl

Directeur technique : James Key

Châssis : McLaren MCL35

Moteur : Renault

Première apparition en F1 : 1966

Championnat du monde : 8

Victoires : 182

Nombre de pole : 155

Pilotes : Carlos Sainz Jr et Lando Norris

Après Ferrari, McLaren est probablement l’une des écuries les plus populaires auprès des fans. Il s’agit d’une des écuries les plus titrées du plateau et présente en continu depuis 1966. Fondée par le mythique pilote Bruce McLaren au début des années 60, l’écurie a survécu au-delà de sa mort. McLaren est à son sommet au milieu des années 80 jusqu’au début des années 90 et nous a offert l’une des luttes les plus intenses de l’histoire de la F1 avec le duel Prost-Senna. Ces deux-là ont cumulé 6 titres sous la bannière McLaren et ont dominé à outrance la discipline avec comme point d’orgue 1988. Cette année là, ils remportent 15 des 16 Grand Prix au calendrier avec leur moteur Honda. Après un retour raté de Honda dans l’ère des V6, McLaren se tourne vers Renault pour un partenariat inédit. En 2019, McLaren signe son premier podium depuis 2014 avec Carlos Sainz qui termine 3e du Grand Prix du Brésil et termine 4e au classement constructeurs.

RENAULT

Nom complet : Renault F1 Team

Base : Enstone, Royaume-Uni

Directeur d’équipe : Cyril Abiteboul

Directeur technique : Pat Fry

Châssis : Renault R.S.20

Moteur : Renault

Première apparition en F1 : 1986 (Benetton 1986-2001 ; Renault 2002-2011 ; Lotus 2012-2015)

Championnat du monde : 2

Victoires : 20

Nombre de pole : 20

Pilotes : Daniel Ricciardo et Esteban Ocon

La France est un des pays acteurs de l’automobile et se doit d’avoir une écurie mais ce ne fut pas toujours le cas, notamment lorsque Renault se concentrait uniquement sur les moteurs. La première Renault entre en F1 en 1977 avec l’introduction du V6 turbocompressé. Elle est alors surnommée la théière jaune (“Yellow Teapot”). Benetton sera rachetée par Renault au début des années 2000. Le losange obtint 2 titres constructeurs avec Alonso en 2005 et 2006. Motorisant Red Bull, Renault participe au succès de la boisson énergisante entre 2010 et 2013. Après un retrait entre 2012 et 2015 au profit de Lotus, Renault revient en tant que constructeur. En 2018, ils terminent 4e du classement constructeurs alors qu’ils n’étaient que 9e à l’issue de la saison 2016, mais régressent en 2019, 5e du championnat.

Après avoir signé Ricciardo en 2019, Renault continue sa reconstruction avec un vent de fraîcheur suite à l’arrivée d’Ocon et le départ d’Hülkenberg. Côté châssis, Pat Fry arrive également dans l’écurie.

ALPHATAURI



Nom complet : Scuderia AlphaTauri Honda

Base : Faenza, Italie

Directeur d’équipe : Franz Tost

Directeur technique : Jody Egginton

Châssis : AlphaTauri AT01

Moteur : Honda

Première apparition en F1 : 1985 (Minardi 1985-2005; Toro Rosso 2005-2020

Championnat du monde : 0

Victoires : 1

Nombre de pole : 1

Pilotes : Daniil Kvyat et Pierre Gasly

Si l’on devait résumer AlphaTauri, on dirait simplement que c’est la petite sœur de Red Bull parmi les écuries F1 2020. Elle constitue le Junior Team de Red Bull. C’est une politique difficile dans laquelle deux français se sont aventurés sans grand succès, Bourdais et Vergne. Gasly a eu sa chance chez Red Bull grâce au départ soudain de Ricciardo, avant de retourner à Faenza au bout de 12 Grand Prix. La plus belle réussite de cette Junior Team fut le Grand Prix d’Italie 2008 lors duquel Vettel signa la pole position et la victoire, la seule à ce jour pour l’écurie de Faenza.

Mais la saison 2019 a permi de glâner deux podiums supplémentaires sous le nom de Toro Rosso grâce à la 3e place en Allemagne de Kvyat et la 2e place de Gasly au Brésil. Cela permet à cette équipe de terminer 6e du classement des constructeurs. A partir de 2020, l’écurie se nomme AlphaTauri, qui est la marque de vêtements détenue par Red Bull, la principale nouveauté parmi les écuries F1 2020.

RACING POINT

Nom complet : BWT Racing Point F1 Team

Base : Silverstone, Royaume-Uni

Directeur d’équipe : Otmar Szafnauer

Directeur technique : Andrew Green

Châssis : Racing Point RP20

Moteur : Mercedes

Première apparition en F1 : 1991 (Jordan 1991-2005 ; Midland puis Spyker 2006 ; Force India 2007-2018)

Championnat du monde : 0

Victoires : –

Nombre de pole : –

Pilotes : Sergio Pérez et Lance Stroll

En 2009, l’écurie marque les esprits en signant une pole inespérée lors du Grand Prix de Belgique grâce à Fisichella qui terminera 2e. L’ère des V6 permet à Force India, propulsée par Mercedes, de monter sur quelques podiums. L’écurie termine à la 4e place du championnat constructeurs en 2016 et 2017. En 2018, les déboires financiers du propriétaire indien, et les dettes s’accumulant, se concluent par le rachat de l’écurie par Lawrence Stroll, qui renomme l’écurie Racing Point et y propulse son fils.

Si les résultats ne sont pas présents en 2019, 2020 montre de très fortes similitudes (pour ne pas dire exactitudes) de conception entre la Racing Point et la Mercedes. En 2021, Racing Point deviendra Aston Martin, suite au rachat d’actions dans l’entreprise par le paternel Stroll.

Nom complet : Alfa Romeo Racing ORLEN

Base : Hinwil, Suisse

Directeur d’équipe : Frédéric Vasseur

Directeur technique : Jan Monchaux

Châssis : Alfa Romeo C39

Moteur : Ferrari

Première apparition en F1 : 1993

Championnat du monde : 0

Victoires : 1

Nombre de pole : 1

Pilotes : Kimi Raïkkönen et Antonio Giovinazzi

Sauber démarre son aventure en F1 au début des années 90. Fondée par Peter Sauber, l’écurie est toujours présente, malgré quelques soubresauts. En 2005, celle-ci est alors rachetée par BMW et devient BMW Sauber, avec laquelle Robert Kubica remporte sa seule victoire en 2008. Mais Sauber en tant que telle, entre 1993 et 2005, et depuis 2010, n’a jamais remporté un Grand Prix. L’arrivée de Fred Vasseur au sein de l’organigramme permet d’éviter l’accord avec Honda pour 2018 et de renforcer son partenariat avec Ferrari. Ce partenariat se confirme alors avec l’arrivée d’Alfa Roméo comme partenaire principal, qui prend officiellement la place de Sauber dans le nom du team en 2019. L’arrivée de Raïkkönen dans l’écurie était source d’espoir mais après de bonnes premières courses, l’écurie est rentrée dans le rang sans faire le poids dans le milieu de peloton.

HAAS

Nom complet : Haas F1 Team

Base : Kannapolis, Etats-Unis

Directeur d’équipe : Guenther Steiner

Directeur technique : Rob Taylor

Châssis : Haas VF-20

Moteur : Ferrari

Première apparition en F1 : 2016

Championnat du monde : 0

Victoires : –

Nombre de pole : –

Pilotes : Romain Grosjean et Kevin Magnussen

De l’autre côté de l’Atlantique, Haas est une institution du sport automobile, notamment en NASCAR. Arrivé en 2016 en F1, l’écurie se lie avec Ferrari et achète le maximum de pièces autorisées à son motoriste pour sa monoplace. Résultat, Haas était dans le coup pour de gros points en Australie 2018 et a signé son meilleur résultat d’écurie en Autriche la même année en terminant 4e et 5e de la course.

L’année 2019 était source d’espoir avec un fort partenariat entre Haas et Rich Energy, boisson énergisante. Mais le partenariat tourne au fiasco suite aux mauvaises performances de Haas qui après quelques bonnes courses, n’a pas réussi à développer efficacement sa monoplace de la saison. L’écurie espère remonter dans le rang parmi les écuries F1 2020.

WILLIAMS

Nom complet : ROKiT Williams Racing

Base : Grove, Royaume-Uni

Directeur d’équipe : Frank Williams

Directeur technique : N/A

Châssis : Williams FW43

Moteur : Mercedes

Première apparition en F1 : 1978

Championnat du monde : 9

Victoires : 114

Nombre de pole : 129

Pilotes : George Russel et Nicholas Latifi

Williams, à l’instar de Ferrari ou McLaren, fait partie du patrimoine historique de la F1. L’écurie fondée par Sir Frank Williams possède un riche passé. Basée à Grove, l’écurie britannique a brillé dans les années 80 et 90, en étant régulièrement prétendante au sacre. Mais les années 2000 s’avèrent plus compliquées avec une lente descente aux enfers. Dernière victoire le 13 mai 2012, au Grand Prix d’Espagne avec Maldonado. Le V6 Mercedes redonne bien quelques couleurs mais l’écurie semble à la peine et ses choix ont dernièrement posé des interrogations. Résultat, une saison 2019 en dernière position tournant à plus de deux secondes des autres voitures et un point glâné miraculeusement dans les conditions chaotiques du Grand Prix d’Allemagne.

Crédits photos : Formula 1, Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren, Renault, AlphaTauri, Racing Point, Alfa Romeo, Haas et Williams.