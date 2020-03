Après la nouvelle Cupra Leon dévoilée il y a quelques jours, voici un modèle totalement conçu pour la nouvelle marque sportive de Seat : le Cupra Formentor.

Présenté sous forme de concept à Genève l’an dernier, le voici aujourd’hui en version de série ; avec il faut le reconnaître, peu de changements. Inspiré, selon le constructeur, d’un des plus beaux caps de Majorque, le SUV propose un style très sportif. Les lignes générales sont marquées et le regard bien dirigé vers la route. L’arrière n’est pas en reste non plus avec un imposant extracteur, et surtout 4 grosses sorties d’échappements. Et malgré sa garde au sol plus élevée pour favoriser sa polyvalence, ses dimensions restent semblables à la Léon. Il mesure ainsi 4 450 mm de long (+82mm) et 1 511 mm de hauteur (+55mm).

L’effet waouh est moins flagrant à l’intérieur avec un habitacle similaire aux modèles classiques. Il y a à mon sens une apparence trop austère, sans fun ou sportivité, et l’omniprésence de plastique dur sera à nouveau son point faible. Mais on remarquera l’implantation d’un énorme écran tactile de 12 pouces flottant sur la planche de bord, ce qui modernise bien l’ensemble. Tout comme l’affichage numérique qui avait mis du temps à arriver chez nos amis espagnols.

Sous le capot, le Cupra Formentor offre deux motorisations. La première est hybride rechargeable et nous vient tout droit de la Golf GTE. Grâce au bloc TSI 150 et un moteur électrique de 115 ch, l’ensemble développe un total de 245 ch. La seconde, bien plus intéressante avec le 2.0 Turbo 100% thermique, développe 310 ch et 400 Nm. Toutes deux se verront greffer la boite automatique DSG à 7 rapports, mais seule la plus puissante bénéficiera de la transmission intégrale 4Drive.

Après un véritable coup de cœur au volant du Cupra Ateca, on attend du Formentor un agrément de conduite exemplaire. Entre confort irréprochable la semaine et sportivité exacerbée le week-end. Si les performances ne sont pas encore connues, tout son attirail technologique, dont notamment les suspensions pilotées, devraient jouer en sa faveur.

Les tarifs ne sont pas encore annoncés, mais on sait déjà que le Cupra Formentor sera disponible en concession dès la fin de cette année.