La saison 2019 s’est clôturée le 1er décembre dernier avec le Grand Prix d’Abou Dhabi mais la FIA évoquait déjà en milieu de saison le calendrier F1 2020 avec un nombre record de circuits. C’est en effet 22 Grand Prix qui auront lieu en 2020. Par rapport à 2019, il y a quelques changements à prendre en compte ; en premier lieu, le Grand Prix d’Allemagne, pourtant élu Grand Prix de l’année 2019 par la communauté, n’est pas reconduit. L’Hockenheimring est en proie aux difficultés financières depuis quelques années déjà. C’était d’ailleurs Mercedes qui avait financé la tenue de l’épreuve l’année dernière et elle a toujours affirmée qu’elle ne réitérerait pas pour la suite.

En guise de compensation, le calendrier F1 2020 accueille deux nouvelles épreuves : le Vietnam et les Pays-Bas. Si le premier circuit est neuf et urbain, le second est connu des fans de F1 des 70’s-80’s : la manche néerlandaise se déroulera sur le circuit rénové de Zandvoort !

Afin de patienter durant cette longue trêve hivernale sans F1, nous réalisons, comme chaque année, un Guide complet sur la saison de F1 2020. Il sera ainsi question de revoir entre autres les stats sur les courses du calendrier, objet du présent article, les pilotes ou encore les écuries. Tout ce que vous devez savoir pour être préparé pour la saison 2020 se trouve ici, à commencer par le calendrier F1 2020 !

GRAND PRIX D’AUSTRALIE : 12-15 MARS

Lieu : Melbourne (Albert Park Circuit)

Melbourne (Albert Park Circuit) Première édition : 1996

1996 Longueur : 5,303 km

5,303 km Nombre de tours : 58

58 Pole 2019 : Lewis Hamilton (Mercedes) – 1.20.486

Lewis Hamilton (Mercedes) – 1.20.486 Vainqueur 2019 : Valtteri Bottas (Mercedes)

Valtteri Bottas (Mercedes) Record du tour en course : Michael Schumacher (Ferrari, 2004) – 1:24.125

Michael Schumacher (Ferrari, 2004) – 1:24.125 Record de victoires : Michael Schumacher – 4 victoires

Un Grand Prix pour les lève-tôt ou les couche-très-tard, le Grand Prix d’Australie ouvrira, une fois n’est pas coutume, le bal de la saison 2019. Le Grand Prix d’Australie a eu lieu deux fois en 6 mois entre 1995 et 1996, année de transition d’Adélaïde en clôture de championnat à Melbourne qui ouvrit la saison 1996. Daniel Ricciardo lui, est le représentant australien chez les pilotes. L’édition 2019 marque le coup pour Honda qui signe son premier podium en F1 depuis Rubens Barichello au Grand Prix de Grande-Bretagne 2008.

Des contestations surviennent en ce début d’année sur l’intérêt de tenir le Grand Prix au calendrier F1 2020, au vu du gigantesque incendie qui frappe l’Australie depuis plusieurs mois.



GRAND PRIX DE BAHREÏN : 19-22 MARS

Lieu : Sakhir (Circuit international de Sakhir)

Sakhir (Circuit international de Sakhir) Première édition : 2004

2004 Longueur : 5,412 km

5,412 km Nombre de tours : 57

57 Pole 2019 : Charles Leclerc (Ferrari) – 1:27.866

Charles Leclerc (Ferrari) – 1:27.866 Vainqueur 2019 : Lewis Hamilton (Mercedes)

Lewis Hamilton (Mercedes) Record du tour en course : Pedro de la Rosa (McLaren, 2005) – 1:31.447

Pedro de la Rosa (McLaren, 2005) – 1:31.447 Record de victoires : Sebastian Vettel – 4 victoires

Le Grand Prix de Bahreïn, première épreuve de Formule 1 au Moyen-Orient, a la particularité de se dérouler dans le désert. Depuis 2014, le circuit accueille la course de nuit sous éclairage artificiel. Vettel y a remporté son 200e Grand Prix en 2018. Leclerc, lui a frôlé une première victoire, une journée après avoir réalisé la première pole de sa carrière.

GRAND PRIX DU VIETNAM : 2-5 AVRIL GRAND PRIX DU VIETNAM : 2-5 AVRIL

Lieu : Hanoï (Circuit urbain de Hanoï)

Hanoï (Circuit urbain de Hanoï) Première édition : 2020

2020 Longueur : 5,565 km (avant modification et ajout d’un 23e virage)

5,565 km (avant modification et ajout d’un 23e virage) Nombre de tours : 55

55 Pole 2019 : –

– Vainqueur 2019 : –

– Record du tour en course : –

– Record de victoires : –

Le Grand Prix du Vietnam est LE nouveau venu du calendrier F1 2020 ! Bien que Bernie Ecclestone avait refusé à l’époque la tenue de ce Grand Prix en dépit de négociations, le Vietnam est le premier circuit complètement inédit signé par Liberty Media, actuels détenteurs de la F1. Une épreuve asiatique qui a été dessinée par l’indéboulonnable Tilke, qui réalise tous les circuits de F1 moderne. Cela confirme la volonté de Liberty Media d’étendre vers de nouveaux pays la venue de la F1 et sa volonté d’augmenter le nombre de circuits urbains.

Pour se faire une idée du tracé, nous vous invitons à regarder cette vidéo postée sur la page YouTube de la F1 (à “Regarder sur YouTube”)

GRAND PRIX DE CHINE : 16-19 AVRIL

Lieu : Shanghaï (Circuit international de Shanghai)

Shanghaï (Circuit international de Shanghai) Première édition : 2004

2004 Longueur : 5,451 km

5,451 km Nombre de tours : 56

56 Pole 2019 : Valtteri Bottas (Mercedes) – 1:31.457

Valtteri Bottas (Mercedes) – 1:31.457 Vainqueur 2019 : Lewis Hamilton (Mercedes)

Lewis Hamilton (Mercedes) Record du tour en course : Michael Schumacher (Ferrari, 2004) – 1:32.238

Michael Schumacher (Ferrari, 2004) – 1:32.238 Record de victoires : Lewis Hamilton – 5 victoires

Arrivé la même année que le Grand Prix de Bahreïn et issu de la main de Tilke comme c’est souvent le cas des nouveaux circuits, le circuit de Shanghaï possède deux longues lignes droites. On prête une ressemblance de la forme du tracé avec le caractère chinois shàng (上), signifiant « plus haut » ou « supérieur ». L’édition 2019, qui fut également le 1000e Grand Prix de Formule 1 depuis la création du championnat du monde, n’aura néanmoins pas été des meilleures.

GRAND PRIX DES PAYS-BAS : 30 AVR.-3 MAI GRAND PRIX DES PAYS-BAS : 30 AVR.-3 MAI

Lieu : Zandvoort (Circuit de Zandvoort)

Zandvoort (Circuit de Zandvoort) Première édition : 1952

1952 Longueur : 4,307 km

4,307 km Nombre de tours : 70

70 Pole 1985 : Nelson Piquet (Brabham) – 1:11.074

Nelson Piquet (Brabham) – 1:11.074 Vainqueur 1985 : Niki Lauda (McLaren)

Niki Lauda (McLaren) Record du tour en course en 1985 : Alain Prost (McLaren) – 1:16.538

Alain Prost (McLaren) – 1:16.538 Record de victoires : Jim Clark – 4 victoires

C’est le deuxième nouveau venu de ce calendrier F1 2020. Enfin, du moins pour les moins de 30 ans. Car les fans vétérans se souviennent du Grand Prix des Pays-Bas qui s’est déroulé jusque dans les années 80. Verstappen mania oblige, il fallait bien un Grand Prix national au chouchou des Oranje qui arpentent les tribunes de nombreux circuits, et surtout celui de Belgique !

Si ce n’est pas un circuit moderne (et urbain), le tracé va s’adapter aux monoplaces actuelles afin de garantir un spectacle. Pour ce faire, il y aura des “banking”, ces virages inclinés qui font penser au circuit d’Indianapolis. Le dernier virage de Zandvoort sera incliné de 18 degrés. Apparemment, pas de quoi s’inquiéter pour les pneus (ndlr: en souvenir du GP des USA 2005 où Michelin n’avait pas fait courir les monoplaces chaussées de ses pneus).

Pour se faire une idée, l’entreprise Dromo a modélisé le circuit pour voir à quoi ressemblera un tour sur le circuit pour le calendrier F1 2020.

GRAND PRIX D’ESPAGNE : 7-10 MAI

Lieu : Barcelone (Circuit de Catalunya)

Barcelone (Circuit de Catalunya) Première édition : 1991

1991 Longueur : 4,655 km

4,655 km Nombre de tours : 66

66 Pole 2019 : Valtteri Bottas (Mercedes) – 1:15.406

Valtteri Bottas (Mercedes) – 1:15.406 Vainqueur 2019 : Lewis Hamilton (Mercedes)

Lewis Hamilton (Mercedes) Record du tour en course : Daniel Ricciardo (Red Bull, 2018) – 1:18.441

Daniel Ricciardo (Red Bull, 2018) – 1:18.441 Record de victoires : Michael Schumacher – 6 victoires

Théâtre régulier des essais hivernaux, les pilotes connaissent le circuit par cœur, et ce sera encore le cas pour l’épreuve du calendrier F1 2020. Ce qui n’empêche pas des erreurs de pilotage. C’est ainsi qu’en 2016, les Mercedes d’Hamilton et Rosberg se heurtent et finissent leur course dans les graviers avant même la fin du premier tour.

GRAND PRIX DE MONACO : 21-24 MAI

Lieu : Monaco

Monaco Première édition : 1950

1950 Longueur : 3,337 km

3,337 km Nombre de tours : 78

78 Pole 2019 : Lewis Hamilton (Mercedes) – 1:10.166

Lewis Hamilton (Mercedes) – 1:10.166 Vainqueur 2019 : Lewis Hamilton (Mercedes)

Lewis Hamilton (Mercedes) Record du tour en course : Max Verstappen (Red Bull, 2018) – 1:14.260

Max Verstappen (Red Bull, 2018) – 1:14.260 Record de victoires : Ayrton Senna – 6 victoires

Le Grand Prix glamour de la saison. Celui qui a une saveur particulière, que les pilotes souhaitent tous remporter au moins une fois. C’est également à ce jour la dernière victoire d’un Français en Formule 1 : Olivier Panis en 1996. Ça commence à faire vieux.

GRAND PRIX D’AZERBAÏDJAN : 4-7 JUIN

Lieu : Baku (Baku City Circuit)

Baku (Baku City Circuit) Première édition : 2016

2016 Longueur : 6,003 km

6,003 km Nombre de tours : 51

51 Pole 2019 : Valtteri Bottas (Mercedes) – 1:40.495

Valtteri Bottas (Mercedes) – 1:40.495 Vainqueur 2019 : Valtteri Bottas (Mercedes)

Valtteri Bottas (Mercedes) Record du tour en course : Charles Leclerc (Ferrari, 2019) – 1:43.009

Charles Leclerc (Ferrari, 2019) – 1:43.009 Record de victoires : Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas – 1 victoire

Il est un des Grand Prix les plus récemment inscrit au calendrier, non sans contestation initiale. Bakou avait pour habitude de nous donner des courses pleines de rebondissements, ce qui ne fut malheureusement pas le cas en 2019.

GRAND PRIX DU CANADA : 11-14 JUIN

Lieu : Montréal (Circuit Gilles Villeneuve)

Montréal (Circuit Gilles Villeneuve) Première édition : 1978

1978 Longueur : 4,361 km

4,361 km Nombre de tours : 70

70 Pole 2019 : Sebastian Vettel (Ferrari) – 1:10.240

Sebastian Vettel (Ferrari) – 1:10.240 Vainqueur 2019 : Lewis Hamilton (Mercedes)

Lewis Hamilton (Mercedes) Record du tour en course : Valtteri Bottas (Mercedes, 2019) – 1:13.078

Valtteri Bottas (Mercedes, 2019) – 1:13.078 Record de victoires : Michael Schumacher et Lewis Hamilton – 7 victoires

Le circuit a été nommé en l’honneur de Gilles Villeneuve, le prodige pilote Canadien de chez Ferrari mort tragiquement en essais à Zandvoort en 1982. C’est d’ailleurs lui qui remportait la première édition sur ce circuit. Son fils Jacques est le seul champion du monde canadien de F1, c’était en 1997. C’est également sur ce circuit que Jean Alesi connut sa seule victoire en F1 le 11 juin 1995. L’édition 2019 a été l’occasion d’une image des plus commentées et qui a grandement diviser à savoir : la colère de Vettel, premier sur la ligne d’arrivée, mais pénalisé de 5 secondes pour être revenu de manière dangereuse sur la piste, laissant la victoire à Hamilton. Le pilote Ferrari conteste en boudant le protocole et inversant les panneaux 1&2 au nez de la Mercedes d’Hamilton.

GRAND PRIX DE FRANCE : 25-28 JUIN

Lieu : Le Castellet (Circuit Paul Ricard)

Le Castellet (Circuit Paul Ricard) Première édition : 1971

1971 Longueur : 5,842 km

5,842 km Nombre de tours : 53

53 Pole 2019 : Lewis Hamilton (Mercedes) – 1:28.319

Lewis Hamilton (Mercedes) – 1:28.319 Vainqueur 2019 : Lewis Hamilton (Mercedes)

Lewis Hamilton (Mercedes) Record du tour en course : Sebastian Vettel (Ferrari, 2019) – 1:32.470

Sebastian Vettel (Ferrari, 2019) – 1:32.470 Record de victoires (au Castellet) : Alain Prost – 4 victoires

De retour au calendrier depuis 2018, le Grand Prix de France a été dominé de bout en bout par Lewis Hamilton. C’est sur ce circuit qu’Anthoine Hubert s’imposait dans la course 2 de F2 devant son public en dominant de bout en bout la course sprint. Côté F1, le spectacle en piste a manqué et a été voté par les fans français de chez Canal + comme le plus mauvais Grand Prix de la saison. Il faut dire que les bandes abrasives prépondérantes sur tout le circuit ne font pas l’unanimité. De plus, la course perd les courses de support F2 et F3 en 2020.

GRAND PRIX D’AUTRICHE : 2-5 JUILLET

Lieu : Spielberg (Red Bull Ring)

Spielberg (Red Bull Ring) Première édition : 1970

1970 Longueur : 4,318 km

4,318 km Nombre de tours : 71

71 Pole 2019 : Charles Leclerc – 1:03.003

Charles Leclerc – 1:03.003 Vainqueur 2019 : Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen (Red Bull) Record du tour : Kimi Raïkkönen (Ferrari, 2018) – 1:06.957

Kimi Raïkkönen (Ferrari, 2018) – 1:06.957 Record de victoires : Alain Prost – 3 victoires

C’est l’un des circuits où le temps au tour est parmi les plus faibles. Il s’agit également du fief de Red Bull. Max Verstappen est un peu dans son jardin ici puisque c’est la deuxième année consécutive où il s’impose en Autriche. En effet, le néerlandais est venu dans les derniers tours dépasser Leclerc de manière rigoureuse, poussant le monégasque en dehors de la piste, mais considéré comme propre par les commissaires. Ce qui va changer la défense de Leclerc pour la suite …

GRAND PRIX DE GRANDE-BRETAGNE : 16-19 JUILLET

Lieu : Silverstone

Silverstone Première édition : 1950

1950 Longueur : 5,891 km

5,891 km Nombre de tours : 52

52 Pole 2019 : Valtteri (Mercedes) – 1:25.093

Valtteri (Mercedes) – 1:25.093 Vainqueur 2019 : Lewis Hamilton (Mercedes)

Lewis Hamilton (Mercedes) Record du tour : Lewis Hamilton (Mercedes, 2019) – 1:27.369

Lewis Hamilton (Mercedes, 2019) – 1:27.369 Record du nombre de victoires : Lewis Hamilton – 6 victoires

Classique depuis la création du championnat du monde de Formule 1, Silverstone se déroule sur une ancienne base aérienne. Le circuit a tout simplement accueilli la première manche de l’histoire de la Formule 1 en 1950. C’est également aux alentours que la plupart des écuries ont leur siège, Racing Point étant même basée à Silverstone. 2019 aura été l’occasion d’une belle bataille entre Leclerc et Verstappen pour le podium, en guise de revanche sur le Grand Prix d’Autriche.

GRAND PRIX DE HONGRIE : 30 JUIL.-2 AOÛT

Lieu : Budapest (Hungaroring)

Budapest (Hungaroring) Première édition : 1986

1986 Longueur : 4,381 km

4,381 km Nombre de tours : 70

70 Pole 2019 : Max Verstappen (Red Bull) – 1:14.572

Max Verstappen (Red Bull) – 1:14.572 Vainqueur 2019 : Lewis Hamilton (Mercedes)

Lewis Hamilton (Mercedes) Record du tour : Max Verstappen (Red Bull, 2019) – 1:17.103

Max Verstappen (Red Bull, 2019) – 1:17.103 Record de victoires : Lewis Hamilton – 7 victoires

Surnommé le tourniquet par les pilotes, le tracé est en théorie peu intéressant, mais la Hongrie est toujours présente au calendrier aujourd’hui et nous a offert des courses mémorables. C’est sur ce circuit que se sont imposés pour la première fois de leur carrière Fernando Alonso en 2003 et Jenson Button en 2006. L’année dernière, Verstappen a signé la première pole de sa carrière, mais n’a pas pu contenir le lendemain un Hamilton déchaîné derrière lui, sur un stratégie audacieuse.

GRAND PRIX DE BELGIQUE : 27-30 AOÛT

Lieu : Spa-Francorchamps

Spa-Francorchamps Première édition : 1950

1950 Longueur : 7,004 km

7,004 km Nombre de tours : 44

44 Pole 2019 : Charles Leclerc (Ferrari) – 1:58.179

Charles Leclerc (Ferrari) – 1:58.179 Vainqueur 2019 : Charles Leclerc (Ferrari)

Charles Leclerc (Ferrari) Record du tour : Valtteri Bottas (Mercedes, 2018) – 1:46.286

Valtteri Bottas (Mercedes, 2018) – 1:46.286 Record de victoires : Michael Schumacher – 6 victoires

Le toboggan des Ardennes. Probablement l’un des plus beaux circuits du championnat à ce jour, le Grand Prix de Belgique contient quelques uns des virages les plus connus tels que la Source, Eau Rouge et Raidillon pour ne citer qu’eux. Ces dernières années, les tribunes étaient Oranje de support pour Verstappen. Toutefois, l’édition 2019 s’est déroulée dans une ambiance pesante suite au décès d’Hubert durant la course 1 de F2. Le lendemain, son copain d’enfance Leclerc, remportait la course, la première de sa carrière, rendant un bel hommage au regretté pilote français …

GRAND PRIX D’ITALIE : 3-6 SEPTEMBRE

Lieu : Monza (Autodromo Nazionale di Monza)

Monza (Autodromo Nazionale di Monza) Première édition : 1950

1950 Longueur : 5,793 km

5,793 km Nombre de tours : 53

53 Pole 2019 : Charles Leclerc (Ferrari) – 1:19.307

Charles Leclerc (Ferrari) – 1:19.307 Vainqueur 2019 : Charles Leclerc (Ferrari)

Charles Leclerc (Ferrari) Record du tour : Rubens Barrichello (Ferrari, 2004) – 1:21.046

Rubens Barrichello (Ferrari, 2004) – 1:21.046 Record de victoires : Michael Schumacher et Lewis Hamilton – 5 victoires

Le Temple de la vitesse, un incontournable du calendrier. Le Grand Prix d’Italie est présent depuis 1950, comme Ferrari, pour la plus grande joie des Tifosi ! En 2019, Leclerc a signé une pole gag où la plupart des pilotes n’ont pas franchi la ligne de départ avec la fin du chrono (pour ne pas donner l’aspiration). Le lendemain, les Mercedes revenaient en force mais Leclerc a montré une certaine agressivité sur Hamilton ce qui lui a permis de l’emporter malgré quelques erreurs. C’est la première victoire de Ferrari en Italie depuis 2010 !

GRAND PRIX DE SINGAPOUR : 17-20 SEPTEMBRE

Lieu : Singapour (Marina Bay Street Circuit)

Singapour (Marina Bay Street Circuit) Première édition : 2008

2008 Longueur : 5,063 km

5,063 km Nombre de tours : 61

61 Pole 2019 : Charles Leclerc (Ferrari) – 1:36.217

Charles Leclerc (Ferrari) – 1:36.217 Vainqueur 2019 : Sebastian Vettel (Ferrari)

Sebastian Vettel (Ferrari) Record du tour : Kevin Magnussen (Haas, 2018) – 1:41.905

Kevin Magnussen (Haas, 2018) – 1:41.905 Record de victoires : Sebastian Vettel – 5 victoires

Le premier grand prix de l’histoire de la Formule 1 à se dérouler entièrement de nuit sous des lumières artificielles. La première édition a été entachée du crashgate favorisant la victoire de Fernando Alonso. Le circuit a beaucoup évolué ces dernières années et a gagné en vitesse. Les Mercedes ont souffert en 2019 alors que Leclerc, sur une lancée de guerrier, voit la stratégie de Ferrari favoriser indirectement Vettel qui s’en va remporter sa première victoire de la saison, après la presque victoire du Canada.

GRAND PRIX DE RUSSIE : 24-27 SEPTEMBRE

Lieu : Sotchi (Sochi Autodrom)

Sotchi (Sochi Autodrom) Première édition : 2014

2014 Longueur : 5,848 km

5,848 km Nombre de tours : 53

53 Pole 2019 : Charles Leclerc (Ferrari) – 1:31.628

Charles Leclerc (Ferrari) – 1:31.628 Vainqueur 2019 : Lewis Hamilton (Mercedes)

Lewis Hamilton (Mercedes) Record du tour : Lewis Hamilton (Mercedes, 2019) – 1:35.761

Lewis Hamilton (Mercedes, 2019) – 1:35.761 Record de victoires : Lewis Hamilton – 4 victoires

Sur le site des Jeux Olympiques d’Hiver 2014, le Grand Prix de Russie a toujours réussi à Mercedes. Depuis 2014, elle a remporté toutes les éditions. En effet, Ferrari a signé la pole position en 2019, un fiasco dans la stratégie et une perte de puissance de Vettel qui le contraint à l’abandon anéantissent les chances de victoire à Sotchi.

GRAND PRIX DU JAPON : 8-11 OCTOBRE

Lieu : Suzuka (Suzuka International Racing Course)

Suzuka (Suzuka International Racing Course) Première édition : 1987

1987 Longueur : 5,807 km

5,807 km Nombre de tours : 53

53 Pole 2019 : Sebastian Vettel (Ferrari) – 1:27.064

Sebastian Vettel (Ferrari) – 1:27.064 Vainqueur 2019 : Valtteri Bottas (Mercedes)

Valtteri Bottas (Mercedes) Record du tour : Lewis Hamilton (Mercedes, 2019) – 1:30.983

Lewis Hamilton (Mercedes, 2019) – 1:30.983 Record de victoires : Michael Schumacher – 6 victoires

A l’époque, de nombreux championnats se sont joués sur ce circuit. Comment ne pas penser aux titres de Prost et Senna en 1989 et 1990 qui ont tant fait parler ? Sans oublier la victoire depuis le fond de grille de Raïkkönen en 2005 !

Malgré une première ligne 2019 100% Ferrari, Leclerc se saborde en percutant Verstappen dès départ et arrache un rétroviseur à Hamilton. Le monégasque sera par la suite pénalisé de 15 secondes en tout et Bottas domine la course de bout en bout.

GRAND PRIX DES ETATS-UNIS : 22-25 OCTOBRE

Lieu : Austin (Circuit Of The Americas)

Austin (Circuit Of The Americas) Première édition : 2012

2012 Longueur : 5,513 km

5,513 km Nombre de tours : 56

56 Pole 2019 : Valtteri Bottas (Mercedes) – 1:32.029

Valtteri Bottas (Mercedes) – 1:32.029 Vainqueur 2019 : Valtteri Bottas (Mercedes)

Valtteri Bottas (Mercedes) Record du tour : Charles Leclerc (Ferrari, 2019) – 1:36.169

Charles Leclerc (Ferrari, 2019) – 1:36.169 Record de victoires : Lewis Hamilton – 6 victoires

Le COTA est encore récent au calendrier et est le bienvenu ! Dans une ambiance texane, la victoire de Raïkkönen lors de la dernière édition (sa dernière pour Ferrari) et la rude bataille dans les derniers instants entre Verstappen et Hamilton ont permis au Grand Prix d’être élu meilleur Grand Prix de 2018 par les fans. Si Hamilton ne s’est pas imposé en 2019, il a toutefois été sacré champion du monde pour la 6e fois à Austin en terminant 2e de l’épreuve.

GRAND PRIX DU MEXIQUE : 29 OCT.-1ER NOV.

Lieu : Mexico City (Autodromo Hermanos Rodriguez)

Mexico City (Autodromo Hermanos Rodriguez) Première édition : 1963

1963 Longueur : 4,304 km

4,304 km Nombre de tours : 71

71 Pole 2019 : Charles Leclerc (Ferrari) – 1:15.028

Charles Leclerc (Ferrari) – 1:15.028 Vainqueur 2019 : Lewis Hamilton (Mercedes)

Lewis Hamilton (Mercedes) Record du tour : Valtteri Bottas (Mercedes, 2018) – 1:18.741

Valtteri Bottas (Mercedes, 2018) – 1:18.741 Record de victoires : Jim Clark, Alain Prost, Nigel Mansell, Max Verstappen et Lewis Hamilton – 2 victoires

Circuit le plus haut en altitude de la saison, il est très éprouvant tant pour les pilotes que pour les machines. L’ambiance n’est pas en reste, les Mexicains se ruent en masse pour fêter la F1, ce qui se ressent notamment grâce à son Stadium et la cérémonie du podium atypique. L’année dernière, Verstappen était accrédité de la pole position mais le néerlandais, n’ayant pas suffisamment ralenti alors que Bottas était dans le mur du dernier virage, a été pénalisé après la conférence de presse. Le calendrier F1 2020 inverse ainsi les épreuves américaine et mexicaine par rapport à 2019.

GRAND PRIX DU BRÉSIL : 12-15 NOVEMBRE

Lieu : Interlagos, São Paulo (Autodromo José Carlos Pace)

Interlagos, São Paulo (Autodromo José Carlos Pace) Première édition : 1973

1973 Longueur : 4,309 km

4,309 km Nombre de tours : 71

71 Pole 2019 : Max Verstappen (Red Bull) – 1:07.508

Max Verstappen (Red Bull) – 1:07.508 Vainqueur 2019 : Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen (Red Bull) Record du tour : Valtteri Bottas (Mercedes, 2018) – 1:10.540

Valtteri Bottas (Mercedes, 2018) – 1:10.540 Record de victoires : Alain Prost – 6 victoires

Le Brésil a offert à la F1 parmi les plus grands noms : Senna, Piquet, Fittipaldi mais également de splendides courses. On pense à 2008 et le titre de champion du monde dans le dernier virage d’Hamilton, au détriment du local de l’étape, Massa, vainqueur ce jour là devant son public, ou encore à Vettel à l’envers dès le premier tour après un contact avec Senna en 2012. L’édition 2019 nous a offert une fin de course mémorable avec le premier podium de leur carrière en F1 de Gasly et de Sainz. Le calendrier F1 2020 sera peut-être le dernier à voir Interlagos, les politiques voulant déplacer le lieu de l’épreuve à Rio de Janeiro.

GRAND PRIX D’ABOU DABI : 26-29 NOVEMBRE

Lieu : Abou Dabi (Yas Marina Circuit)

Abou Dabi (Yas Marina Circuit) Première édition : 2009

2009 Longueur : 5,554 km

5,554 km Nombre de tours : 55

55 Pole 2019 : Lewis Hamilton (Mercedes) – 1:34.779

Lewis Hamilton (Mercedes) – 1:34.779 Vainqueur 2019 : Lewis Hamilton (Mercedes)

Lewis Hamilton (Mercedes) Record du tour : Lewis Hamilton (2019) – 1:39.283

Lewis Hamilton (2019) – 1:39.283 Record de victoires : Lewis Hamilton – 4 victoires

Le circuit fait office de clôture du championnat de ce calendrier F1 2020. Il s’agit du seul circuit qui démarre en journée pour se terminer la nuit. Lors de l’édition 2010, 4 prétendants allaient se battre pour le titre, c’est finalement Vettel qui s’adjugea la victoire et le titre. Avec la domination de Mercedes, c’est souvent avec trop peu d’enjeux que se déroule l’épreuve, sauf pour le milieu de tableau ou le top 3 final.

Crédits photos/plan circuits : Formula 1