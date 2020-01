Porsche a décidé de faire plaisir aux puristes de la marque en réinstallant un 6 cylindres à plat dans son plus petit modèle. Et comme les bonnes nouvelles ne viennent pas seules, il s’agit d’un bloc atmosphérique, accouplé exclusivement à une boîte manuelle.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la greffe du 4 cylindres n’a pas vraiment pris dans le cœur des porschistes purs et durs. Même si le niveau de performance est excellent, les 718 ainsi motorisées manquaient de ce petit supplément d’âme qui fait qu’une Porsche est une Porsche.

Après un premier ballon d’essai avec l’exclusive et rugueuse GT4, voici la nouvelle GTS 4.0 qui va enfin réconcilier tout le monde. Le moteur est ici un 6 cylindres à plat de 4 litres de cylindrée, atmosphérique. A l’ancienne ! Légèrement dégonflé par rapport à la GT4, il développe ici 400 ch tout rond, pour un couple de 418 Nm.

Continuons les bonnes nouvelles en vous annonçant que la GTS 4.0 disposera exclusivement d’une boîte manuelle à 6 rapports. De nombreux équipements spécifiques complètent la dotation de ce modèle : échappement sport, Pack Chrono en série, suspension active PASM, Porsche Vectoring avec différentiel mécanique à glissement limité. Les freins céramique sont quant à eux en option.







Les performances sont d’un excellent niveau : vitesse maximale de 293 km/h et 0 à 100 km/h en 4,5 secondes. Mais c’est surtout sur les petites routes sinueuses que cette petite Porsche à moteur central pourra montrer tout son potentiel.

Les modifications de carrosserie sont des plus discrètes : quelques touches de noir satiné sur les boucliers et des jantes 20″ de la même couleur, comme sur tous les modèles estampillés GTS de la marque.

L’habitacle est encore plus discret en adoptant des habillages en Alcantara noir pour les sièges, le volant, la console centrale ou les contre-portes. En option, un habillage rouge ou gris pourra accentuer le compte-tours, les ceintures ou le logo GTS brodé sur les appuies-têtes. Si vous vous lassez de la mélodie du flat-6 (comment serait-ce possible ??), des systèmes audio Bose et Burmeister sont proposés en option.

La 718 GTS 4.0 sera disponible dès ce printemps. Les tarifs allemands sont déjà connus : 81 926 € pour le coupé Cayman et 83 949 € pour le Boxster, auxquels il faudra ajouter quelques une des innombrables options du catalogue Porsche, sans oublier le malus écologique.

Crédits photos : Porsche