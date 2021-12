Actu auto de la semaine (Expresso News #68)

La dernière semaine de l’année qui se profile ne devrait pas être fournie en actualités automobile, alors voici probablement le dernier Expresso News de 2021 ! Et quelques sportives sont au programme…

On commence par l’auto qui doit faire le plus parler sur blogautomobile, la Mazda MX-5. La petite bombinette japonaise s’offre une mini cure de jouvence. Cet ultime “restylage” selon le constructeur, propose surtout des améliorations techniques et de personnalisation. Ainsi, chaque modèle 2022 profitera du système KPC (Kinematic Posture Control) qui agit sur la vitesse de rotation des roues arrière pour améliorer la tenue de route. Il sera également possible d’opter pour une nouvelle peinture, Platinum Quartz, et les capotes bleues et rouges seront au catalogue. Tout comme les habitacles en cuir Nappa Terracotta ou Blanc.

Maserati commence à teaser la version cabrio de sa jolie MC20. Pas d’info pour le moment, mais elle devrait forcément reprendre le V6 3.0 de 630 kg. Avec un embonpoint de quelques dizaines de kg, les performances devraient toujours être impressionnantes avec un 0 à 100 km/h en moins de 3,5 secondes !

Sébastien Loeb fait son retour en WRC en participant au Rallye de Monte Carlo 2022. Sa “séparation” avec Daniel Elena étant désormais effective, il fera équipe avec la copilote Isabelle Galmiche. Pour cela, il rejoint le team M-Sport au volant du Ford Puma Hybrid Rally1.

Pour occuper les enfants avant le retour à l’école, Nissan propose d’imprimer un origami de son futur SUV 100 % électrique qui arrivera en 2022. A télécharger ici. D’autres modèles, comme la Nissan GT-R Nismo sont disponibles ici.

Voici la première Mercedes AMG 100 % électrique : l’EQS 53 4MATIC+. Elle est équipée de deux moteurs et sera disponible en deux niveaux de puissance, 658 ch et 761 ch. Le couple peut atteindre jusqu’à 1020 Nm, permettant un 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes malgré son poids de 2655 kg. Avec une batterie de 107,8 kWh, son autonomie est promise jusqu’à 580 km WLTP (environ 350 km dans la vraie vie).