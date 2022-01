ESSAI : BMW iX xDrive50, iXcitant?

BMW a été l’un des pionniers de la voiture électrique avec la BMW i3, première voiture de grande série avec une structure entièrement en carbone. Son style a fait débat à l’époque, mais m’a toujours beaucoup plu. Il faut dire que j’ai un faible pour les voitures qui ne ressemblent pas à l’automobile classique. BMW arrive en 2021 avec le iX, un produit clivant mais qui montre, d’après elle, l’expertise de la marque dans l’électrique premium. BMW nous propose donc son 3e produit 100% BMWi et semble refaire le coup de la i3 avec un style tranchant et différenciant. Allons voir ça !

Découvrons ensemble la BMW iX

Ayez en tête que c’est un gros bébé, qui permet de stocker la grosse batterie de 117kWh (14cm d’épaisseur), les cinq passagers et leurs bagages dans un confort de premier ordre. Pour cela les designers de BMW ont marié les spécifications des 3 SUV premium thermiques de la marque dans un SUV électrique. A savoir, la taille (longueur et largeur) d’un X5, la hauteur d’un X6 et la taille de jante d’un X7. Cela donne un aspect assez trapu et massif à ce SUV.

A l’avant, BMW a décidé de faire un gros travail pour faire en sorte que son véhicule ait le plus de personnalité possible. Ils n’y sont pas allé de main morte. La calandre est bien là et se voit. Pour ma part ça ne me gêne pas tant que ça. On la reconnaît au premier coup d’œil et on parle d’elle. Dans un marché automobile électrique en pleine explosion, il faut se démarquer. Avoir un produit différenciant est souvent très apprécié surtout dans le premium. Et puis, à son volant vous ne verrez pas sa calandre. En revanche, les gens devant vous la verront et se déplaceront très vite à droite si vous arrivez dans leurs rétroviseurs.

De plus, cette calandre est utilisée par BMW pour y placer tous les capteurs de manière discrète. Ne vous inquiétez pas, même par mauvais temps, la calandre est chauffante. Enfin, elle inaugure une surface en polyuréthane qui se répare toute seule si jamais elle vient à être rayée !

Concernant son profil, on reconnait tout de suite une certaine filiation avec le premier modèle 100% électrique de la marque, la i3. Ce montant arrière qui disparait avec le logo iX sur un fond noir brillant rappelle la fenêtre arrière de la citadine. Les jantes sur notre modèle sont de 22 pouces, un peu à l’image des grosses jantes de la i3. Celles-ci sont assez jolies et gardent un aspect futuriste, parfaites pour la voiture.

Il y a très peu d’aspérités sur le véhicule, ce qui lui permet d’avoir un Cx assez bluffant de 0,25 pour la brique, apparente, qu’est le iX.

L’arrière est la partie la plus réussie du véhicule. Il est beau, massif et très moderne avec ses optiques très bien travaillées. Ces dernières sont d’ailleurs les plus fines jamais appliquées sur une BMW. En bas, pas de pot d’échappement mais un diffuseur massif qui lui donne un aspect très sportif.

Passons à l’intérieur.

Un soin particulier y a été apporté, il a même été développé en premier. Cela ressemble à tout, sauf à une BMW moderne, à quelques exceptions près.

Notre modèle arbore l’intérieur nommé « Suite Castanea » : un cuir de couleur ocre, très joli et moderne. Ses sièges sont incroyablement confortables. Le maintien latéral n’est pas au niveau d’une BMW classique mais ce n’est pas fondamental compte tenu de la philosophie de l’auto. Ils sont là pour être confortables et magnifier l’habitacle. C’est donc réussi. On n’est pas sur une voiture sportive mais sur une voiture idéale pour faire de la route et pour le plaisir de flâner.

BMW chamboule tous ses codes. L’instrumentation change. Elle passe de deux dalles bien distinctes à une double dalle incurvée de 12,3 et 14,9 pouces. La planche de bord, sous ce double écran, est plus basse qu’à l’habitude mais ce n’est pas très dérangeant. Le volant aussi évolue : fini le volant rond et les 3 branches habituelles de la marque munichoise. Il devient hexagonal avec 2 branches, un volant qui n’est pas sans me rappeler celui de la i3.

Entre les sièges, le repose coude se prolonge avec un iDrive, inchangé. Seul un habillage en bois, sublime, accueille cette molette en verre. Sur la gauche, il n’y a plus de levier de vitesse, le sélecteur se fait beaucoup plus discret. À l’avant de cette plateforme, un socle pour téléphone portable est disponible – très bonne idée. J’aurais aimé que la charge à induction soit placée à cet endroit comme chez Tesla. Elle se situe en dessous avec 2 ports USB-C.

Si l’on continue avec le chamboulement des codes BMW classiques, le réglage des sièges se retrouve sur les portières comme chez le cousin allemand Mercedes.

Enfin, BMW inaugure ce qu’ils appellent la « Shy-Tech », autrement dit : la technologie discrète. Par exemple, la plateforme en bois qui accueille le iDrive n’est pas seulement une belle pièce mais fait également office de boutons sensitifs. Les parois de la planche de bord et les accoudoirs sont désormais chauffants. Une bonne manière d’économiser de l’énergie en chauffant très fortement l’habitacle. Habile pour une voiture électrique.

Les boutons disparaissent mais je trouve que cela réduit une des forces de BMW, l’ergonomie. Une fonction essentielle, la climatisation, est reléguée sur l’écran central. J’aime pouvoir changer la température rapidement, activer les sièges chauffants ou ventilés d’une simple pression sur un bouton. Malheureusement avec cette nouvelle interface, je perds du temps et ça me dérange.

Un autre exemple de cette technologie discrète se retrouve dans la sonorisation Bowers & Wilkins Diamond Sound (4 850€). Une option chère mais qui permet d’avoir une expérience sonore que j’ai rarement eue dans une voiture. Pas moins de 30 haut-parleurs sont disséminés dans l’habitacle dont la moitié est invisible – comme par exemple dans l’appuie-tête des sièges avant et arrière ! Il y a même des vibreurs dans les sièges qui vont s’activer selon votre envie pour vous immerger dans la musique. Au total, le iX compte 1 615 watts de puissance.

A l’arrière, le plancher est plat et l’habitabilité est très bonne. Si vous levez les yeux vous trouverez un toit vitré immense de 2m² qui peut s’opacifier sur demande (3 350€).

Enfin, le coffre est plutôt petit, pour la catégorie, avec 500 litres. J’aurais aimé avoir un coffre à l’avant du véhicule comme chez Tesla. Mais le capot demeure scellé. Impossible de l’ouvrir, même pour y ranger les câbles comme sur la i3. Dommage…

Crédit photo @bmwfrance

Passons sur la route

Nous avons eu à l’essai la version la plus puissante disponible sur le marché français à l’heure où j’écris ces lignes, la BMW iX xDrive50. Cette version est dotée de deux moteurs électriques, un sur chaque essieu, de 200kW (272ch) à l’avant et 250kW (340ch) à l’arrière. Au total, non pas 612ch mais 523ch. Oui c’est bizarre mais il y a un bridage. Ne me demandez pas pourquoi… Le couple cumulé est quant à lui assez impressionnant avec 765Nm. Oui, vous pourrez déchausser une maison avec votre iX.

Le principal atout d’un moteur électrique est d’avaler les 100 premiers km/h en moins de temps qu’il en faut pour lire cette phrase. Le iX xDrive50 fait partie de ces modèles avec un 0 à 100km/h en 4,6s. Malgré ses 2,5 tonnes, ce modèle annonce donc de très bons chiffres, allons voir s’il en est de même une fois au volant.

Vous arrivez à coté de votre voiture mais vous avez oublié vos clés chez vous ? Pas de souci, vous avez votre smartphone dans votre sac ou votre poche. La voiture dispose en première mondiale d’un système basé sur les ondes UWB (ultra wide band) du wifi et Bluetooth qui va déverrouiller votre voiture juste en vous approchant d’elle. Une fonctionnalité mise en oeuvre en association avec Apple qui est pour l’instant le seul fabricant de téléphone à permettre cette fonctionnalité.

En ville tout d’abord, vous serez surpris par son agilité. Les 4 roues sont directrices et vous permettent de vous faufiler très facilement malgré ce gabarit de géant. C’est la première fois que j’ai cette impression au volant d’une voiture avec cette fonctionnalité. Elle se déplace tel un serpent lorsque je tourne le volant. Déconcertant mais tellement efficace !

Le confort est, comme je vous l’ai dit un peu plus haut, royal. La voiture dispose de suspensions pneumatiques qui lui permettent de s’affranchir sans souci des trous béants de la chaussé parisienne. Les Tmax sont inexistants tant par l’insonorisation poussée que par l’accélération dantesque de cette voiture.

Vous prenez l’autoroute pour voyager car cette voiture est une incitation au voyage tant elle est confortable et agréable à prendre en main. Le massage prodigué par votre siège conducteur vous détendra pendant que vous écouterez vos musiques préférées enveloppé(e) du son cristallin des haut-parleurs Bowers & Wilkins. Après les 350km d’autonomie sur autoroute que la voiture vous offre, même en hiver, vous aurez la possibilité de recharger sur les bornes IONITY dont BMW est partenaire.

Un partenariat qui vous permettra de recharger votre voiture en 35 min de 10 à 80% ou 150km en 10 minutes, grâce à une recharge allant jusqu’à 200kWh en pic. BMW offre à ses clients la première année la recharge IONITY PLUS (valeur de 156€) qui permet de payer la minute 0,30€. Une recharge de 35 minutes vous reviendra donc à 10,50€. Un tarif assez intéressant si on le compare à un X5 40d équivalent qui consomme sur autoroute à 130km/h 5,5 litres au 100km. Ce qui revient à un tarif de 26,40€ pour 300km.

Vous reprenez la route et vous laissez faire la conduite autonome de niveau 2 de votre BMW iX qui est pour moi l’une des plus évoluée du marché. La voiture change de voie à la suite d’une action de votre part sur le comodo de clignotant. La voiture vérifiera grâce à ses dizaines de capteurs si la manoeuvre est possible. Point de freinage fantôme ou d’intervention hasardeuse de l’auto comme chez Tesla.

Vous sortez de l’autoroute et vous pensez pouvoir vous amuser sur le réseau secondaire ? Malheureusement, les 2,5 tonnes de la voiture se rappellent à vous assez vite. La voiture est lourde. Ça se sent vraiment. Même si le freinage est bon, merci le mode B qui va venir faire ralentir la voiture en faisant tourner les moteurs électriques dans l’autre sens, vous aurez une impression de poids lorsque vous allez hausser le rythme dans des enchaînements de virages. La voiture prend du roulis tout en restant saine, grâce à son centre de gravité bas dû aux batteries dans le plancher. La direction manque beaucoup de remontée d’informations, mais ce n’est pas dérangeant sur une voiture qui se veut confortable. Le maintien des sièges n’est pas le meilleur de la marque. Ils ne vous maintiennent pas assez pour vous faire plaisir comme dans une vraie BMW. Dommage…

Ce poids est pourtant bien contenu avec l’adoption de PFC (plastique renforcé de carbone) sur la totalité de la structure de la voiture comme la i3. On trouve aussi de l’aluminium un peu partout sur les panneaux de carrosserie. Malgré tout, le poids reste élevé pour une raison : la capacité de la batterie de l’auto. Avec 111,5 kWh de batterie (105,2 utile) c’est l’une des plus grosses capacités sur le marché automobile mondial pour une voiture de tourisme.

Compte tenu de sa taille et de son poids, cette voiture a tout de même une agilité assez impressionnante. Mais ça n’est pas une voiture sportive.

Vous avez envie de doubler des cyclistes qui prennent toute la route ? Pas de soucis, vous pourrez les effacer d’une simple pression sur la pédale de droite et hop, en un rien de temps ils sont dépassés en toute sécurité pour eux et pour vous. Merci l’agrément du moteur électrique.

Vous arrivez à destination et l’entrée de votre maison de campagne est un peu délicate ? Les caméras et l’ensemble des assistances à la vision sont là pour vous aider à ne pas abimer votre voiture. Si jamais vous vous dites que cette fois vous avez eu de la chance mais que pour la prochaine fois vous avez peur, pas de souci, BMW a pensé à vous. Lors de la prochaine mise à jour, la voiture sera capable d’enregistrer les 10 dernières manoeuvres et les 500 derniers mètres, pour les refaire à l’identique. Une capacité qui sera une première mondiale. Merci à la puissance de calcul disponible dans ce véhicule, les plus geeks d’entre vous apprécieront.

En terme de consommation sur un trajet équivalent au mien lors de l’essai, vous chatouillerez les 26kWh/100km. Il faut prendre en compte une température assez faible et la pluie lors de notre essai. Sur une période estivale, on aurait consommé facilement 4-5 kWh de moins en moyenne. Ce qui est plutôt un bon chiffre contenu du gabarit de l’auto.

Vous pourrez enfin vous brancher sur une borne jusqu’à 11kW en AC à votre arrivée et vous aurez une recharge qui va durer au maximum 10 heures.

Coté tarif, cette BMW iX tape dans le haut du panier, c’est du haut de gamme. La finition est très poussée, les matériaux sont de première qualité et vous avez les meilleures technologies disponibles aujourd’hui sur le marché. Cela se paye. La BMW iX débute à 86 250€ pour la version xDrive40 et à 103 500€ pour la version xDrive50 que j’ai pu essayer. Cette dernière était toute option et culminait à 131 855€.

Est-ce plus cher qu’un X5 40d équivalent en terme de dimension et avec des performances pas ridicules ? C’est un peu plus cher. Pour un X5 40d toutes options, il faut compter 123 450€ mais vous n’aurez pas toutes les technologies du iX. Vous allez sans doute me parler du Model X de Tesla ? Je vous répondrais qu’ici on n’est pas sur un smartphone avec des roues mais sur une vraie voiture avec une finition sans faute.

Vous l’aurez compris, ce n’est pas une sportive mais plutôt une nouvelle façon d’appréhender la marque allemande. Le confort y est roi, la réputation d’une voiture tape-cul est effacée. Le plaisir dans les virages est moins présent, vous n’aurez plus ce plaisir de conduire dynamiquement. Mais vous aurez un autre plaisir, celui de parcourir de longues distances dans un confort et une ambiance très apaisante. Plus de fermeté sous-jacente, pas de pompage excessif. Vous avez l’impression d’être dans une voiture anglaise et pas n’importe laquelle, le Range Rover.

C’est sur ce point que j’ai envie d’insister. Dans une voiture confortable, ce n’est vraiment pas dérangeant d’avoir aucun bruit de moteur bien au contraire. Vous profitez de ce calme et c’est vraiment agréable. En ça, la BMW iX est une excellente voiture.

Si vous voulez une grande voiture électrique avec assez d’autonomie pour faire de la route avec une agilité en ville, bardée de technologie fiable et discrète alors le iX est fait pour vous. Enfin que vous avez le budget pour acheter cette BMW iX, foncez. Vous ne le regretterez pas. A mes yeux, BMW réitère son coup de maître qu’a été la i3 avec une voiture plus mature et séduisante.

Merci à BMW FRANCE pour l’invitation.

Crédit photos : UGO MISSANA