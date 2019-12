Porsche nous a invité dans la région de Monaco pour découvrir la déclinaison coupé de son SUV qui a maintenant le droit de vote, le Cayenne. Est-ce une vraie Porsche ? Pourquoi lui plutôt que la version normale ? C’est ce que nous allons voir.

Pour être honnête avec vous, avant d’essayer le Cayenne, je n’étais vraiment pas fan de cette voiture. J’aime les SUV, même ceux sportif. Mais son image pas très flatteuse ne m’avait jamais amené à m’intéresser à celui-ci. Et comme dans la vie, il ne faut pas rester sur une impression, surtout mauvaise, j’ai sauté sur l’occasion pour prendre en main cette version plus trapue du SUV de Porsche, le Cayenne Coupé.

Premier contact avec lui à l’aéroport de Nice. Et tout de suite je me dis que cette version coupé et beaucoup plus harmonieuse et dynamique. Il est plus bestial. Sa face avant plus élargie et sa bouche béante prête à avaler les kilomètres à des vitesses proscrites même en Allemagne, me donne envie de sauter à son volant sans même perdre une minute.

Et c’est ce que nous faisons avec JB du Billet-Auto, l’acolyte habituel. A son volant, plus de clé physique. Mais la tradition reste, un contacteur se trouve toujours sur la gauche du volant pour débuter la symphonie en V8 du 4 litres de cylindrée.

Le compteur lui aussi gagne en modernité sans oublier le passé. Le compte tour central reste toujours présent et trône fièrement sous la casquette. Il est entouré de deux écrans de 7 pouces qui peuvent vous afficher au choix : le GPS, la télémétrie ou encore les 5 compteurs. Très fluide et très bien fait, Porsche réussit le parfait mix entre modernité et tradition.

Les mains posées sur ce volant en alcantara d’une finition irréprochable, on a envie de parcourir les kilomètres par centaine. Petite remarque, j’aurais aimé avoir une jante plus épaisse, pour mieux sentir celui-ci et mieux l’agripper. Derrière celui-ci se trouve l’une des plus belles paires de palette du marché. Celles-ci sont en métal, elles sont parfaitement dimensionnées et tombent parfaitement sous les doigts pour un passage de rapport toujours plus optimal.

L’écran central tactile de 12,3 pouces est gigantesque. Il est très fluide et la définition est particulièrement précise. On a accès à toutes les différentes informations de la voiture, mais aussi à tous les systèmes multimédias embarqués. Mais également au GPS avec la carte Google Maps satellite.

Dès les premiers tours de roues, la voiture est très maniable malgré sa taille et son poids. Pourquoi? Grâce à ses 4 roues directrices qui permettent de se faufiler sans problème ! De plus, on apprécie très rapidement les 4m93 de long et les presque 2m20 de large de l’auto (avec les rétroviseurs).

Nous avons pu avoir sous la main deux versions. La première une version V6 avec le pack sport de conception allégée, qui est reconnaissable à son toit allégé en carbone et ses sièges à motifs pied de poule. Et la seconde, Turbo sur laquelle on va plus longuement s’attarder car nous avons pu l’essayer bien plus longuement sur route.

Notre version V8 nommé Turbo est doté du V8 bi-turbo 4.0 litres de 550 ch et un couple camionnesque de 770 Nm. Même moteur que sur les dernières RS6 d’Audi -c’est d’ailleurs Porsche qui produit pour le groupe ce moteur et je dois dire qu’il est fabuleux !

Plus proche de la sonorité d’un V8 américain qu’un V8 de BMW (qui va plus sonner comme un moteur plus pointu), le moteur de ce Cayenne Coupé Turbo produit un bruit assez déconcertant lorsqu’on sait qu’aujourd’hui les moteurs sont limités en volume a cause des filtres à particules qui les étouffent.

En plus de ce son qui réveillera vos ancêtres, le V8 est là pour vous coller au fond du siège d’une manière que j’ai très rarement ressentie dans un SUV. Surtout lorsqu’on passe en mode Sport Plus grâce au sélecteur de mode placé sur le volant et qui se compose d’un bouton tournant. 4 modes sont disponibles : Normal, Sport, Sport Plus & Individuel.

Il est temps d’essayer de vous transmettre avec des mots les qualités dynamiques incroyables de cette voiture. Oui, c’est un SUV mais ça reste une Porsche. La marque de Stuttgart sait faire des modèles sportifs et ça se ressent vraiment à son volant malgré les 2,2 tonnes de notre gros bébé.

Comment ont-ils réalisé cette exploit? Tout d’abord le châssis est différent de celui d’un Cayenne normal. L’essieu arrière est élargie de 18 mm pour plus de stabilité physique. De série, la version turbo embarque une suspension pneumatique adaptative qui permet de maintenir beaucoup les mouvements de caisse. Couplé au système PASM (Porsche Active Suspension Management) de Porsche, la voiture va gagner encore plus en réactivité, en confort de conduite ou en sportivité car ce système régule activement et en continu la force d’amortissement pour chaque roue.

En option, d’autres systèmes viennent aider pour rajouter de la sportivité. Comme par exemple, le PDCC (Porsche Dynamic Chassis Control) qui vient agir sur l’inclinaison de l’auto pour lui permettre de passer la plus part des virages totalement à plat. Vraiment bluffant. Les 4 roues directrices aident également à gagner en dynamisme et en agilité en braquant les roues de 3 degrés au maximum.

Ou encore au moyen du PTV Plus (Porsche Torque Vectoring Plus) qui est en réalité un système de blocage de différentiel électronique. Ce dernier va agir sur la roue arrière intérieure pour la freiner et pour permettre donc de passer plus rapidement dans des courbes et favoriser l’effet de lacet. Une fonctionnalité qu’on a pu très bien découvrir sur les magnifiques route de l’arrière pays niçois.

Mais vous allez me dire : “‘C’est bien beau d’aller vite, il faudrait réussir à freiner ce gros bébé quand même à un moment.” Et bien Porsche y a réfléchi. Outre les étriers à 10 pistons qui viennent arrêter la bête plus vite que si elle heurtait un mur, la marque d’outre Rhin y a appliqué un revêtement en carbure de tungstène pour leur permettre d’être plus endurant et plus écologique car ils dégagent moins de poussière de freins. Et oui, l’écologie ce n’est pas que des moteurs moins polluants.

Vous l’avez compris, Porsche frappe très fort avec ce tout premier Cayenne Coupé. Arrivé à la fin de notre essai, on se pose une question avec JB : “Pourquoi ce n’est pas ça le Cayenne ? Pourquoi Porsche n’a pas sorti uniquement celui-ci ?” Le Cayenne coupé reprend l’esprit de Porsche avec cette ligne de toit s’inspirant de l’ADN des 911. Et malgré cette ligne de coupé, la banquette arrière étant 30 mm plus basse que celle d’un Cayenne normal, on se sent vraiment bien à l’arrière. Surtout grâce à ce toit panoramique fixe gigantesque de 2,16 m².

C’est vraiment ce qu’on se demande en sortant de la voiture. Porsche a donc réussi le tour de force de faire oublier le Cayenne normal avec ce Cayenne coupé ! Reste qu’à partir de 85 737 € pour la version de base et presque 180 000 € comme notre version Turbo avec sa liste d’option longue comme un bras de mante religieuse, il faut avoir un compte en banque très bien garnis. Mais c’est vraiment vulgaire de parler de sous non?

Alors on profitera encore de ce moteur fabuleux, du confort bluffant de notre Cayenne coupé ainsi que de l’efficacité sur-réaliste de son châssis avant que les écolos ou les législations viennent anéantir le plaisir de conduire, oui même avec un SUV.

Merci à Porsche France pour l’invitation et la confiance.

Crédit Photo : Ugo Missana