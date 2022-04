GUIDE F1 2022 : LES PILOTES

Cette saison, les teams ont privilégié le statu quo parmi les pilotes F1 2022 par rapport à la saison 2021, à l’aune d’un changement de règlement majeur.

Ainsi, Red Bull, Ferrari, McLaren, Alpine, AlphaTauri et Aston Martin conservent le line-up 2021 pour cette nouvelle saison. En revanche, chez Mercedes, on décide de remercier Bottas et de laisser sa chance à Russell, qui a fait ses preuves chez Williams avec un podium en 2021. Bottas trouve quant à lui refuge chez Alfa Romeo. Enfin, certains visages font leur grand retour en F1. Albon revient chez Williams après une année de réserviste chez Red Bull. Ensuite, Magnussen profite des déboires de Mazepin pour revenir chez Haas qu’il avait quitté en 2020. Enfin, Hulkenberg est de retour chez Aston Martin, le temps de deux Grand Prix, remplaçant un Vettel souffrant du covid-19.

Après avoir vu le calendrier de la saison 2022, retour sur les pilotes F1 2022 et leurs statistiques, à l’ouverture de la saison. Toutes les infos sur les écuries sont ici.

#1 MAX VERSTAPPEN

Pays : Pays-Bas

Pays-Bas Date de naissance : 30/09/1997

30/09/1997 Écurie : Red Bull (2016 – )

Red Bull (2016 – ) Débuts en F1 : Grand Prix d’Australie 2015

Grand Prix d’Australie 2015 Nombre de Grand Prix : 141

141 Championnat du monde : 1 (2021)

1 (2021) Nombre de points inscrits : 1 557,5

1 557,5 Podiums : 60

60 Victoires : 20

20 Meilleure position sur la grille : 1er

1er Pole position : 13

13 Ancienne écurie : Toro Rosso (2015-2016)

#11 SERGIO PEREZ

Pays : Mexique

Mexique Date de naissance : 26/01/1990

26/01/1990 Écurie : Red Bull (2021 – )

Red Bull (2021 – ) Débuts en F1 : Grand Prix d’Australie 2011

Grand Prix d’Australie 2011 Nombre de Grand Prix : 214

214 Championnat du monde : 0

0 Nombre de points inscrits : 896

896 Podiums : 15

15 Victoires : 2

2 Meilleure position sur la grille : 2e

2e Anciennes écuries : Sauber (2011-2012), McLaren (2013), Force India/Racing Point (2014-2020)

#44 LEWIS HAMILTON

Pays : Royaume-Uni

Royaume-Uni Date de naissance : 07/01/1985

07/01/1985 Écurie : Mercedes (2013 – )

Mercedes (2013 – ) Débuts en F1 : Australie 2007

Australie 2007 Nombre de Grand Prix : 288

288 Championnat du monde : 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)

7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020) Nombre de points inscrits : 4 165,5

4 165,5 Podiums : 182

182 Victoires : 103

103 Meilleure position sur la grille : 1er

1er Pole position : 103

103 Ancienne écurie : McLaren (2007-2012)

#63 GEORGE RUSSELL

Pays : Royaume-Uni

Royaume-Uni Date de naissance : 15/02/1998

15/02/1998 Écurie : Mercedes (2020, 2022 – )

Mercedes (2020, 2022 – ) Débuts en F1 : Grand Prix d’Australie 2019

Grand Prix d’Australie 2019 Nombre de Grand Prix : 60

60 Championnat du monde : 0

0 Nombre de points inscrits : 19

19 Podiums : 1

1 Victoires : 0

0 Meilleure position sur la grille : 2e

2e Pole position : 0

0 Ancienne écurie : Williams (2019-2021)

#16 CHARLES LECLERC

Pays : Monaco

Monaco Date de naissance : 16/10/1997

16/10/1997 Écurie : Ferrari (2019 – )

Ferrari (2019 – ) Débuts en F1 : Grand Prix d’Australie 2018

Grand Prix d’Australie 2018 Nombre de Grand Prix : 81

81 Championnat du monde : 0

0 Nombre de points inscrits : 560

560 Podiums : 13

13 Victoires : 2

2 Meilleure position sur la grille : 1er

1er Pole position : 9

9 Ancienne écurie : Sauber (2018)

#55 CARLOS SAINZ

Pays : Espagne

Espagne Date de naissance : 01/09/1994

01/09/1994 Écurie : Ferrari (2021 – )

Ferrari (2021 – ) Débuts en F1 : Australie 2015

Australie 2015 Nombre de Grand Prix : 141

141 Championnat du monde : 0

0 Nombre de points inscrits : 536,5

536,5 Podiums : 6

6 Victoires : 0

0 Meilleure position sur la grille : 2e

2e Pole position : 0

0 Anciennes écuries : Toro Rosso (2015-2017), Renault (2017-2018), McLaren (2019-2020)

#4 LANDO NORRIS

Pays : Royaume-Uni

Royaume-Uni Date de naissance : 13/11/1999

13/11/1999 Écurie : McLaren (2019 – )

McLaren (2019 – ) Débuts en F1 : Grand Prix d’Australie 2019

Grand Prix d’Australie 2019 Nombre de Grand Prix : 60

60 Championnat du monde : 0

0 Nombre de points inscrits : 306

306 Podiums : 5

5 Victoires : 0

0 Meilleure position sur la grille : 1er

1er Pole position : 1

1 Ancienne écurie : –

#3 DANIEL RICCIARDO

Pays : Australie

Australie Date de naissance : 01/07/1989

01/07/1989 Écurie : McLaren (2021 – )

McLaren (2021 – ) Débuts en F1 : Grand Prix de Grande-Bretagne 2011

Grand Prix de Grande-Bretagne 2011 Nombre de Grand Prix : 210

210 Championnat du monde : 0

0 Nombre de points inscrits : 1 274

1 274 Podiums : 32

32 Victoires : 8

8 Meilleure position sur la grille : 1er

1er Pole position : 3

3 Anciennes écuries : HRT (2011), Toro Rosso (2012-2013), Red Bull (2014-2018), Renault (2019-2020)

#31 ESTEBAN OCON

Pays : France

France Date de naissance : 17/09/1996

17/09/1996 Écurie : Alpine (2021 – )

Alpine (2021 – ) Débuts en F1 : Belgique 2016

Belgique 2016 Nombre de Grand Prix : 89

89 Championnat du monde : 0

0 Nombre de points inscrits : 272

272 Podiums : 2

2 Victoires : 1

1 Meilleure position sur la grille : 3e

3e Pole position : 0

0 Anciennes écuries : Manor (2016), Force India/Racing Point (2017-2018), Renault (2020)

#14 FERNANDO ALONSO

Pays : Espagne

Espagne Date de naissance : 29/07/1981

29/07/1981 Écurie : Alpine (2021 – )

Alpine (2021 – ) Débuts en F1 : Grand Prix d’Australie 2001

Grand Prix d’Australie 2001 Nombre de Grand Prix : 336

336 Championnat du monde : 2 (2005, 2006)

2 (2005, 2006) Nombre de points inscrits : 1 980

1 980 Podiums : 98

98 Victoires : 32

32 Meilleure position sur la grille : 1er

1er Pole position : 22

22 Anciennes écuries : Minardi (2001), Renault (2003-2006, 2008-2009), McLaren (2007), Ferrari (2010-2014), McLaren (2015-2018)

#10 PIERRE GASLY

Pays : France

France Date de naissance : 07/02/1996

07/02/1996 Écurie : AlphaTauri (2020 – )

AlphaTauri (2020 – ) Débuts en F1 : Malaisie 2017

Malaisie 2017 Nombre de Grand Prix : 86

86 Championnat du monde : 0

0 Nombre de points inscrits : 309

309 Podiums : 3

3 Victoire : 1

1 Meilleure position sur la grille : 2e

2e Pole position : 0

0 Anciennes écuries : Toro Rosso (2017-2018), Red Bull (2019), Toro Rosso (2019)

#22 YUKI TSUNODA

Pays : Japon

Japon Date de naissance : 11/05/2000

11/05/2000 Écurie : AlphaTauri (2021 – )

AlphaTauri (2021 – ) Débuts en F1 : Grand Prix de Bahreïn 2021

Grand Prix de Bahreïn 2021 Nombre de Grand Prix : 22

22 Championnat du monde : 0

0 Nombre de points inscrits : 32

32 Podiums : 0

0 Victoires : 0

0 Meilleure position sur la grille : 7e

7e Pole position : 0

0 Anciennes écuries : –

#18 LANCE STROLL

Pays : Canada

Canada Date de naissance : 29/10/1998

29/10/1998 Écurie : Aston Martin (2021 – )

Aston Martin (2021 – ) Débuts en F1 : Grand Prix d’Australie 2017

Grand Prix d’Australie 2017 Nombre de Grand Prix : 100

100 Championnat du monde : 0

0 Nombre de points inscrits : 176

176 Podiums : 3

3 Victoires : 0

0 Meilleure position sur la grille : 1er

1er Pole position : 1

1 Anciennes écuries : Williams (2017-2018), Racing Point (2019-2020)

#5 SEBASTIAN VETTEL

Pays : Allemagne

Allemagne Date de naissance : 03/07/1987

03/07/1987 Écurie : Aston Martin (2021 – )

Aston Martin (2021 – ) Débuts en F1 : Grand Prix des Etats-Unis 2007

Grand Prix des Etats-Unis 2007 Nombre de Grand Prix : 280

280 Championnat du monde : 4 (2010, 2011, 2012, 2013)

4 (2010, 2011, 2012, 2013) Nombre de points inscrits : 3 061

3 061 Podiums : 122

122 Victoires : 53

53 Meilleure position sur la grille : 1er

1er Pole position : 57

57 Anciennes écuries : BMW Sauber (2007), Toro Rosso (2007-2008), Red Bull (2009-2014), Ferrari (2015-2020)

#6 NICHOLAS LATIFI

Pays : Canada

Canada Date de naissance : 29/06/1995

29/06/1995 Écurie : Williams (2020 – )

Williams (2020 – ) Débuts en F1 : Grand Prix d’Australie 2020

Grand Prix d’Australie 2020 Nombre de Grand Prix : 39

39 Championnat du monde : 0

0 Nombre de points inscrits : 7

7 Podiums : 0

0 Victoires : 0

0 Meilleure position sur la grille : 10e

10e Pole position : 0

0 Ancienne écurie : –

#23 ALEXANDER ALBON

Pays : Thaïlande

Thaïlande Date de naissance : 23/03/1996

23/03/1996 Écurie : Williams (2022 – )

Williams (2022 – ) Débuts en F1 : Grand Prix d’Australie 2019

Grand Prix d’Australie 2019 Nombre de Grand Prix : 38

38 Championnat du monde : 0

0 Nombre de points inscrits : 197

: 197 Podiums : 2

2 Victoires : 0

0 Meilleure position sur la grille : 4e

4e Pole position : 0

0 Anciennes écuries : Toro Rosso (2019) , Red Bull (2019-2020)

#77 VALTTERI BOTTAS

Pays : Finlande

Finlande Date de naissance : 28/08/1989

28/08/1989 Écurie : Alfa Romeo (2022 – )

Alfa Romeo (2022 – ) Débuts en F1 : Grand Prix d’Australie 2013

Grand Prix d’Australie 2013 Nombre de Grand Prix : 178

178 Championnat du monde : 0

0 Nombre de points inscrits : 1 738

1 738 Podiums : 67

67 Victoires : 10

10 Meilleure position sur la grille : 1er

1er Pole position : 20

20 Anciennes écuries : Williams (2013-2016), Mercedes (2017-2021)

#24 GUANYU ZHOU

Pays : Chine

Chine Date de naissance : 30/05/1999

30/05/1999 Écurie : Alfa Romeo (2022 – )

Alfa Romeo (2022 – ) Débuts en F1 : Grand Prix de Bahreïn 2022

Grand Prix de Bahreïn 2022 Nombre de Grand Prix : –

– Championnat du monde : –

– Nombre de points inscrits : –

– Podiums : –

– Victoires : –

– Meilleure position sur la grille : –

– Pole position : –

– Anciennes écuries : –

#47 MICK SCHUMACHER

Pays : Allemagne

Allemagne Date de naissance : 22/03/1999

22/03/1999 Écurie : Haas (2021 – )

Haas (2021 – ) Débuts en F1 : Grand Prix de Bahreïn 2021

Grand Prix de Bahreïn 2021 Nombre de Grand Prix : 22

22 Championnat du monde : 0

0 Nombre de points inscrits : 0

0 Podiums : 0

0 Victoires : 0

0 Meilleure position sur la grille : 14e

14e Pole position : 0

0 Ancienne écurie : –

#20 KEVIN MAGNUSSEN

Pays : Danemark

Danemark Date de naissance : 05/10/1992

05/10/1992 Écurie : Haas (2017-2020, 2022 – )

Haas (2017-2020, 2022 – ) Débuts en F1 : Grand Prix d’Australie 2014

Grand Prix d’Australie 2014 Nombre de Grand Prix : 120

120 Championnat du monde : 0

0 Nombre de points inscrits : 158

158 Podiums : 1

1 Victoires : 0

0 Meilleure position sur la grille : 4e

4e Pole position : 0

0 Anciennes écuries : McLaren (2014), Renault (2016)

