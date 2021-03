GUIDE F1 2021 : LES PILOTES

La saison 2020 avait présenté un quasi statu quo par rapport à la saison 2019. Il faut dire que le cru 2019 avait connu plusieurs changements. Toutefois, la saison 2020 a très rapidement connu les débuts de la “silly season”, là où les échanges se font. En raison de la pandémie et du report du début de la saison, le marché des transferts des pilotes F1 2021 a commencé très tôt. En effet, Ferrari a annoncé très tôt qu’elle ne reconduirait pas Vettel et a annoncé Sainz en remplacement. L’espagnol était titulaire chez McLaren et l’écurie de Woking a dû trouver un nouveau pilote. C’est le début de l’effet boule de neige. Après avoir décidé de se séparer de Grosjean et Magnussen en même temps, Haas est la seule écurie à avoir une toute nouvelle line-up de pilotes F1 2021. Au total, ce sont sept écuries sur dix qui ont vu du changement au niveau de leurs pilotes F1 2021. Mercedes, Alfa Romeo et Williams, ont conservé leurs pilotes de 2020.

Après avoir vu le calendrier de la saison 2021, retour sur les pilotes F1 2021 et leurs statistiques, à l’ouverture de la saison.

#44 LEWIS HAMILTON

Pays : Royaume-Uni

Royaume-Uni Date de naissance : 07/01/1985

07/01/1985 Écurie : Mercedes (2013 – )

Mercedes (2013 – ) Débuts en F1 : Grand Prix d’Australie 2007

Grand Prix d’Australie 2007 Nombre de Grand Prix : 266

266 Championnat du monde : 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)

7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020) Nombre de points inscrits : 3 778

3 778 Podiums : 165

165 Victoires : 95

95 Meilleure position sur la grille : 1er

1er Pole position : 98

98 Anciennes écuries : McLaren (2007-2012)

#77 VALTTERI BOTTAS

Pays : Finlande

Finlande Date de naissance : 28/08/1989

28/08/1989 Écurie : Mercedes (2017- )

Mercedes (2017- ) Débuts en F1 : Grand Prix d’Australie 2013

Grand Prix d’Australie 2013 Nombre de Grand Prix : 157

157 Championnat du monde : 0

0 Nombre de points inscrits : 1 512

1 512 Podiums : 56

56 Victoires : 9

9 Meilleure position sur la grille : 1er

1er Pole position : 16

16 Anciennes écuries : Williams (2013-2016)

Williams (2013-2016)

#33 MAX VERSTAPPEN

Pays : Pays-Bas

Pays-Bas Date de naissance : 30/09/1997

30/09/1997 Écurie : Red Bull (2016 – )

Red Bull (2016 – ) Débuts en F1 : Grand Prix d’Australie 2015

Grand Prix d’Australie 2015 Nombre de Grand Prix : 119

119 Championnat du monde : 0

0 Nombre de points inscrits : 1 162

1 162 Podiums : 42

42 Victoires : 10

10 Meilleure position sur la grille : 1er

1er Pole position : 3

3 Anciennes écuries : Toro Rosso (2015-2016)

Toro Rosso (2015-2016)

#11 SERGIO PEREZ

Pays : Mexique

Mexique Date de naissance : 26/01/1990

26/01/1990 Écurie : Red Bull (2021 – )

Red Bull (2021 – ) Débuts en F1 : Grand Prix d’Australie 2011

Grand Prix d’Australie 2011 Nombre de Grand Prix : 193

193 Championnat du monde : 0

0 Nombre de points inscrits : 581

581 Podiums : 10

10 Victoires : 1

1 Meilleure position sur la grille : 3e

3e Anciennes écuries : Sauber (2011-2012), McLaren (2013), Force India / Racing Point (2014-2020)

Sauber (2011-2012), McLaren (2013), Force India / Racing Point (2014-2020)

#4 LANDO NORRIS

Pays : Royaume-Uni

Royaume-Uni Date de naissance : 13/11/1999

13/11/1999 Écurie : McLaren (2019 – )

McLaren (2019 – ) Débuts en F1 : Grand Prix d’Australie 2019

Grand Prix d’Australie 2019 Nombre de Grand Prix : 38

38 Championnat du monde : 0

0 Nombre de points inscrits : 146

146 Podiums : 1

1 Victoires : 0

0 Meilleure position sur la grille : 3e

3e Pole position : 0

0 Anciennes écuries : –

–

#3 DANIEL RICCIARDO

Pays : Australie

Australie Date de naissance : 01/07/1989

01/07/1989 Écurie : McLaren (2021 – )

McLaren (2021 – ) Débuts en F1 : Grand Prix de Grande-Bretagne 2011

Grand Prix de Grande-Bretagne 2011 Nombre de Grand Prix : 188

188 Championnat du monde : 0

0 Nombre de points inscrits : 1 159

1 159 Podiums : 31

31 Victoires : 7

7 Meilleure position sur la grille : 1er

1er Pole position : 3

3 Anciennes écuries : HRT (2011), Toro Rosso (2012-2013), Red Bull (2014-2018), Renault (2019-2020)

#18 LANCE STROLL

Pays : Canada

Canada Date de naissance : 29/10/1998

29/10/1998 Écurie : Aston Martin (2021 – )

Aston Martin (2021 – ) Débuts en F1 : Grand Prix d’Australie 2017

Grand Prix d’Australie 2017 Nombre de Grand Prix : 78

78 Championnat du monde : 0

0 Nombre de points inscrits : 142

142 Podiums : 3

3 Victoires : 0

0 Meilleure position sur la grille : 1er

1er Pole position : 1

1 Anciennes écuries : Williams (2017-2018), Racing Point (2019-2020)

Williams (2017-2018), Racing Point (2019-2020)

#5 SEBASTIAN VETTEL

Pays : Allemagne

Allemagne Date de naissance : 03/07/1987

03/07/1987 Écurie : Aston Martin (2021 – )

Aston Martin (2021 – ) Débuts en F1 : Grand Prix des Etats-Unis 2007

Grand Prix des Etats-Unis 2007 Nombre de Grand Prix : 258

258 Championnat du monde : 4 (2010, 2011, 2012, 2013)

4 (2010, 2011, 2012, 2013) Nombre de points inscrits : 3 018

3 018 Podiums : 121

121 Victoires : 53

53 Meilleure position sur la grille : 1er

1er Pole position : 57

57 Anciennes écuries : BMW Sauber (2007), Toro Rosso (2007-2008), Red Bull (2009-2014), Ferrari (2015-2020)

#31 ESTEBAN OCON

Pays : France

France Date de naissance : 17/09/1996

17/09/1996 Écurie : Alpine (2021 – )

Alpine (2021 – ) Débuts en F1 : Grand Prix de Belgique 2016

Grand Prix de Belgique 2016 Nombre de Grand Prix : 67

67 Championnat du monde : 0

0 Nombre de points inscrits : 198

198 Podiums : 1

1 Victoires : 0

0 Meilleure position sur la grille : 3e

3e Pole position : 0

0 Anciennes écuries : Manor (2016), Force India (2017-2018), Racing Point (2018), Renault (2020)

#14 FERNANDO ALONSO

Pays : Espagne

Espagne Date de naissance : 29/07/1981

29/07/1981 Écurie : Alpine (2021 – )

Alpine (2021 – ) Débuts en F1 : Grand Prix d’Australie 2001

Grand Prix d’Australie 2001 Nombre de Grand Prix : 314

314 Championnat du monde : 2 (2005, 2006)

2 (2005, 2006) Nombre de points inscrits : 1899

1899 Podiums : 97

97 Victoires : 32

32 Meilleure position sur la grille : 1er

1er Pole position : 22

22 Anciennes écuries : Minardi (2001), Renault (2003-2006, 2008-2009), McLaren (2008, 2015-2018), Ferrari (2010-2014)

#16 CHARLES LECLERC

Pays : Monaco

Monaco Date de naissance : 16/10/1997

16/10/1997 Écurie : Ferrari (2019 – )

Ferrari (2019 – ) Débuts en F1 : Grand Prix d’Australie 2018

Grand Prix d’Australie 2018 Nombre de Grand Prix : 59

59 Championnat du monde : 0

0 Nombre de points inscrits : 401

401 Podiums : 12

12 Victoires : 2

2 Meilleure position sur la grille : 1er

1er Pole position : 7

7 Anciennes écuries : Sauber (2018)

Sauber (2018)

#55 CARLOS SAINZ

Pays : Espagne

Espagne Date de naissance : 01/09/1994

01/09/1994 Écurie : Ferrari (2021 – )

Ferrari (2021 – ) Débuts en F1 : Grand Prix d’Australie 2015

Grand Prix d’Australie 2015 Nombre de Grand Prix : 119

119 Championnat du monde : 0

0 Nombre de points inscrits : 372

372 Podiums : 2

2 Victoires : 0

0 Meilleure position sur la grille : 3e

3e Pole position : 0

0 Anciennes écuries : Toro Rosso (2015-2017), Renault (2017-2018), McLaren (2019-2020)

#10 PIERRE GASLY

Pays : France

France Date de naissance : 07/02/1996

07/02/1996 Écurie : AlphaTauri (2020 – )

AlphaTauri (2020 – ) Débuts en F1 : Grand Prix de Malaisie 2017

Grand Prix de Malaisie 2017 Nombre de Grand Prix : 64

64 Championnat du monde : 0

0 Nombre de points inscrits : 199

199 Podiums : 2

2 Victoire : 1

1 Meilleure position sur la grille : 4e

4e Pole position : 0

0 Anciennes écuries : Toro Rosso (2017-2018, 2019), Red Bull (2019)

Toro Rosso (2017-2018, 2019), Red Bull (2019)

#22 YUKI TSUNODA

Pays : Japon

Japon Date de naissance : 11/05/2000

11/05/2000 Écurie : AlphaTauri (2021 – )

AlphaTauri (2021 – ) Débuts en F1 : Grand Prix de Bahreïn 2021

Grand Prix de Bahreïn 2021 Nombre de Grand Prix : –

– Championnat du monde : –

– Nombre de points inscrits : –

– Podiums : –

– Victoires : –

– Meilleure position sur la grille : –

– Pole position : –

– Anciennes écuries : –

–

#7 KIMI RAIKKONEN

Pays : Finlande

Finlande Date de naissance : 17/10/1979

17/10/1979 Écurie : Alfa Romeo (2019 – )

Alfa Romeo (2019 – ) Débuts en F1 : Grand Prix d’Australie 2001

Grand Prix d’Australie 2001 Nombre de Grand Prix : 332

332 Championnat du monde : 1 (2007)

1 (2007) Nombre de points inscrits : 1 863

1 863 Podiums : 103

103 Victoires : 21

21 Meilleure position sur la grille : 1er

1er Pole position : 18

18 Anciennes écuries : Sauber (2001), McLaren (2002-2006), Ferrari (2007-2009, 2014-2018), Lotus (2012-2013)

#99 ANTONIO GIOVINAZZI

Pays : Italie

Italie Date de naissance : 14/12/1993

14/12/1993 Écurie : Alfa Romeo (2019 – )

Alfa Romeo (2019 – ) Débuts en F1 : Grand Prix d’Australie 2017

Grand Prix d’Australie 2017 Nombre de Grand Prix : 40

40 Championnat du monde : 0

0 Nombre de points inscrits : 18

18 Podiums : 0

0 Victoires : 0

0 Meilleure position sur la grille : 7e

7e Pole position : 0

0 Anciennes écuries : Sauber (2017)

Sauber (2017)

#47 MICK SCHUMACHER

Pays : Allemagne

Allemagne Date de naissance : 22/03/1999

22/03/1999 Écurie : Haas (2021 – )

Haas (2021 – ) Débuts en F1 : Grand Prix de Bahreïn 2021

Grand Prix de Bahreïn 2021 Nombre de Grand Prix : –

– Championnat du monde : –

– Nombre de points inscrits : –

– Podiums : –

– Victoires : –

– Meilleure position sur la grille : –

– Pole position : –

– Anciennes écuries : –

–

#9 NIKITA MAZEPIN

Pays : Russie (NB : inscrit sous drapeau “RAF” = Russian Automobile Federation)

Russie (NB : inscrit sous drapeau “RAF” = Russian Automobile Federation) Date de naissance : 02/03/1999

02/03/1999 Écurie : Haas (2021 – )

Haas (2021 – ) Débuts en F1 : Grand Prix de Bahreïn 2021

Grand Prix de Bahreïn 2021 Nombre de Grand Prix : –

– Championnat du monde : –

– Nombre de points inscrits : –

– Podiums : –

– Victoires : –

– Meilleure position sur la grille : –

– Pole position : –

– Anciennes écuries : –

#63 GEORGE RUSSELL

Pays : Royaume-Uni

Royaume-Uni Date de naissance : 15/02/1998

15/02/1998 Écurie : Williams (2019 – )

Williams (2019 – ) Débuts en F1 : Grand Prix d’Australie 2019

Grand Prix d’Australie 2019 Nombre de Grand Prix : 38

38 Championnat du monde : 0

0 Nombre de points inscrits : 3

3 Podiums : 0

0 Victoires : 0

0 Meilleure position sur la grille : 2e

2e Pole position : 0

0 Anciennes écuries : Mercedes (2019)

Mercedes (2019)

#6 NICHOLAS LATIFI

Pays : Canada

Canada Date de naissance : 29/06/1995

29/06/1995 Écurie : Williams (2020 – )

Williams (2020 – ) Débuts en F1 : Grand Prix d’Australie 2020

Grand Prix d’Australie 2020 Nombre de Grand Prix : 17

17 Championnat du monde : 0

0 Nombre de points inscrits : 0

Podiums : 0

0 Victoires : 0

0 Meilleure position sur la grille : 15e

15e Pole position : 0

0 Anciennes écuries : –

–

Crédits photos : Formula 1

Les pilotes F1 2021