GUIDE F1 2022 : LES ECURIES

Comme chaque année en F1, les écuries voient quelques changements que ce soit dans leur line up, leur staff, leur motorisation, etc. Si 2021 nous avait offert deux nouvelles marques avec l’arrivée en F1 d’Aston Martin et d’Alpine, et 2020 l’arrivée d’AlphaTauri, les écuries F1 2022 restent stables de ce côté. Par ailleurs en 2021, l’écurie Alpine a pu scorer sa première victoire sous ses nouvelles couleurs lors du Grand Prix de Hongrie en 2021, remporté par Ocon.

A noter que le départ officieux d’Honda en tant que motoriste laisse Red Bull développer son propre moteur (avec le personnel et les infrastructures de Honda). Ainsi, Red Bull Powertrains motorise l’écurie principale et la satellite AlphaTauri. Pour le reste, quelques changements notables avec le transfert d’Otmar Szafnauer et du sponsor BWT d’Aston Martin à Alpine. Aussi, Haas s’est détaché de son sponsor titre russe à la suite du conflit en Ukraine.

Les écuries F1 2022 sont par ailleurs visuellement différentes de leurs prédécesseurs, en raison du nouveau règlement 2022 qui a profondément modifié le concept des F1. En ce sens, une nouvelle ère démarre. Ce début de saison nous offre par ailleurs une bataille alléchante entre Ferrari (Leclerc) et Red Bull (Verstappen), alors que Mercedes est plus en retrait malgré un concept très novateur …

Après avoir vu le calendrier de la saison 2022 et les statistiques des pilotes composant la grille, nous terminons notre Guide F1 2022 par faire une revue des écuries.

MERCEDES

Nom complet : Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Base : Brackley, Royaume-Uni

Directeur d’équipe : Toto Wolff

Directeur technique : Mike Elliott

Châssis : W13

Moteur : Mercedes

Première apparition en F1 : 1970 (Tyrell 1970-1998 ; BAR 1999-2005 ; Honda 2006-2008 ; Brawn GP 2009)

Championnat du monde : 8

Victoires : 115

Nombre de poles : 127

Pilotes : Lewis Hamilton et George Russell

RED BULL

Nom complet : Oracle Red Bull Racing

Base : Milton Keynes, Royaume-Uni

Directeur d’équipe : Christian Horner

Directeur technique : Pierre Waché

Châssis : RB18

Moteur : Red Bull Powertrains

Première apparition en F1 : 1997 (Stewart GP 1997-1999 ; Jaguar 2000-2004)

Championnat du monde : 4

Victoires : 75

Nombre de poles : 73

Pilotes : Max Verstappen et Sergio Pérez

FERRARI

Nom complet : Scuderia Ferrari

Base : Maranello, Italie

Directeur d’équipe : Mattia Binotto

Directeur technique : Enrico Cardile / Enrico Gualtieri

Châssis : F1-75

Moteur : Ferrari

Première apparition en F1 : 1950

Championnat du monde : 16

Victoires : 239

Nombre de poles : 231

Pilotes : Charles Leclerc et Carlos Sainz

McLAREN

Nom complet : McLaren F1 Team

Base : Woking, Royaume-Uni

Directeur d’équipe : Andreas Seidl

Directeur technique : James Key

Châssis : MCL36

Moteur : Mercedes

Première apparition en F1 : 1966

Championnat du monde : 8

Victoires : 183

Nombre de poles : 156

Pilotes : Lando Norris et Daniel Ricciardo

ALPINE

Nom complet : BWT Alpine F1 Team

Base : Enstone, Royaume-Uni

Directeur d’équipe : Otmar Szafnauer

Directeur technique : Pat Fry

Châssis : A522

Moteur : Renault

Première apparition en F1 : 1986 (Benetton 1986-2001 ; Renault 2002-2011 ; Lotus 2012-2015 ; Renault 2016-2020)

Championnat du monde : 2

Victoires : 21

Nombre de poles : 20

Pilotes : Esteban Ocon et Fernando Alonso

ALPHATAURI

Nom complet : Scuderia AlphaTauri

Base : Faenza, Italie

Directeur d’équipe : Franz Tost

Directeur technique : Jody Egginton

Châssis : AT03

Moteur : Red Bull Powertrains

Première apparition en F1 : 1985 (Minardi 1985-2005 ; Toro Rosso 2006-2019)

Championnat du monde : 0

Victoires : 2

Nombre de pole : 1

Pilotes : Pierre Gasly et Yuki Tsunoda

ASTON MARTIN Nom complet : Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team

Base : Silverstone, Royaume-Uni

Directeur d’équipe : Mike Krack

Directeur technique : Andrew Green

Châssis : AMR22

Moteur : Mercedes

Première apparition en F1 : 1991 (Jordan 1991-2005 ; Midland puis Spyker 2006 ; Force India 2007-2018 ; Racing Point 2018-2020)

Championnat du monde : 0

Victoire : 1

Nombre de pole : 1

Pilotes : Lance Stroll et Sebastian Vettel WILLIAMS Nom complet : Williams Racing

Base : Grove, Royaume-Uni

Directeur d’équipe : Jost Capito

Directeur technique : François-Xavier Demaison

Châssis : FW44

Moteur : Mercedes

Première apparition en F1 : 1978

Championnat du monde : 9

Victoires : 114

Nombre de poles : 128

Pilotes : Nicholas Latifi et Alexander Albon

ALFA ROMEO

Nom complet : Alfa Romeo F1 Team ORLEN

Base : Hinwil, Suisse

Directeur d’équipe : Frédéric Vasseur

Directeur technique : Jan Monchaux

Châssis : C42

Moteur : Ferrari

Première apparition en F1 : 1993 (Sauber 1993-2005 ; BMW Sauber 2006-2010 ; Sauber 2011-2017)

Championnat du monde : 0

Victoire : 1

Nombre de pole : 1

Pilotes : Valtteri Bottas et Guanyu Zhou

HAAS

Nom complet : Haas F1 Team

Base : Kannapolis, Etats-Unis

Directeur d’équipe : Guenther Steiner

Directeur technique : Simone Resta

Châssis : VF-22

Moteur : Ferrari

Première apparition en F1 : 2016

Championnat du monde : 0

Victoire : 0

Nombre de pole : 0

Pilotes : Mick Schumacher et Kevin Magnussen

Crédits photos : Formula 1