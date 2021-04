GUIDE F1 2021 : LES ECURIES

En 2020, le principal changement parmi les écuries F1 2020 était le changement de nom de Toro Rosso pour devenir AlphaTauri, la marque de vêtements de l’empire Red Bull. Cette nouvelle identité a brillé pour sa première saison sous ses nouvelles couleurs avec une victoire à Monza signée Pierre Gasly. Mais cette année, il y a un peu plus de changements pour les écuries F1 2021. En effet, Racing Point et Renault laissent leur place parmi les écuries F1 2021 respectivement à Aston Martin et Alpine. Conséquence de ce changement de stratégie pour ces deux écuries, une nouvelle identité visuelle : le rose de Racing Point laisse place au fameux British racing green alors que l’écurie française noire et jaune depuis plusieurs saisons laisse place au bleu électrique de la marque Alpine.

Côté moteurs, un seul changement est à noter au sein des écuries F1 2021 et non des moindre : après quelques saisons motorisée par Renault, McLaren repasse sous motorisation Mercedes pour la première fois depuis 2014. De quoi nourrir de grandes ambitions pour l’écurie de Woking, qui a achevée l’exercice 2020 à la 3e place du championnat constructeurs.

Alors que la première course de la saison a laissé place à une énième victoire de Mercedes, qui domine la catégorie reine depuis 2014, quelque chose nous dit que sa domination pourrait être mise à mal au sein des écuries F1 2021, notamment par Red Bull, à la recherche de son premier titre depuis 2013 …

Après avoir vu le calendrier de la saison 2021 et les statistiques des pilotes composant la grille, nous terminons notre Guide F1 2021 par faire une revue des écuries F1 2021.

MERCEDES

Nom complet : Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Base : Brackley, Royaume-Uni

Directeur d’équipe : Toto Wolff

Directeur technique : James Allison

Châssis : W12

Moteur : Mercedes

Première apparition en F1 : 1970 (Tyrell 1970-1998 ; BAR 1999-2005 ; Honda 2006-2008 ; Brawn GP 2009)

Championnat du monde : 7

Victoires : 106

Nombre de pole : 118

Pilotes : Lewis Hamilton et Valtteri Bottas

RED BULL

Nom complet : Red Bull Racing Honda

Base : Milton Keynes, Royaume-Uni

Directeur d’équipe : Christian Horner

Directeur technique : Pierre Waché

Châssis : RB16B

Moteur : Honda

Première apparition en F1 : 1997 (Stewart GP 1997-1999 ; Jaguar 2000-2004)

Championnat du monde : 4

Victoires : 64

Nombre de pole : 63

Pilotes : Max Verstappen et Sergio Pérez

McLAREN

Nom complet : McLaren F1 Team

Base : Woking, Royaume-Uni

Directeur d’équipe : Andreas Seidl

Directeur technique : James Key

Châssis : MCL35M

Moteur : Mercedes

Première apparition en F1 : 1966

Championnat du monde : 8

Victoires : 182

Nombre de pole : 155

Pilotes : Lando Norris et Daniel Ricciardo

ASTON MARTIN

Nom complet : Aston Martin Cognizant F1 Team

Base : Silverstone, Royaume-Uni

Directeur d’équipe : Otmar Szafnauer

Directeur technique : Andrew Green

Châssis : AMR21

Moteur : Mercedes

Première apparition en F1 : 1991 (Jordan 1991-2005 ; Midland puis Spyker 2006 ; Force India 2007-2018 ; Racing Point 2018-2020)

Championnat du monde : 0

Victoires : 1

Nombre de pole : 1

Pilotes : Lance Stroll et Sebastian Vettel

ALPINE

Nom complet : Alpine F1 Team

Base : Enstone, Royaume-Uni

Directeur d’équipe : Davide Brivio

Directeur technique : Pat Fry / Rémi Taffin

Châssis : A521

Moteur : Renault

Première apparition en F1 : 1986 (Benetton 1986-2001 ; Renault 2002-2011 ; Lotus 2012-2015 ; Renault 2016-2020)

Championnat du monde : 2

Victoires : 20

Nombre de pole : 20

Pilotes : Esteban Ocon et Fernando Alonso

FERRARI

Nom complet : Scuderia Mission Winnow Ferrari

Base : Maranello, Italie

Directeur d’équipe : Mattia Binotto

Directeur technique : Enrico Cardile / Enrico Gualtieri

Châssis : SF21

Moteur : Ferrari

Première apparition en F1 : 1950

Championnat du monde : 16

Victoires : 239

Nombre de pole : 221

Pilotes : Charles Leclerc et Carlos Sainz

ALPHATAURI

Nom complet : Scuderia AlphaTauri Honda

Base : Faenza, Italie

Directeur d’équipe : Franz Tost

Directeur technique : Jody Egginton

Châssis : AT02

Moteur : Honda

Première apparition en F1 : 1985 (Minardi 1985-2005 ; Toro Rosso 2006-2019)

Championnat du monde : 0

Victoires : 2

Nombre de pole : 1

Pilotes : Pierre Gasly et Yuki Tsunoda

ALFA ROMEO

Nom complet : Alfa Romeo Racing ORLEN

Base : Hinwil, Suisse

Directeur d’équipe : Frédéric Vasseur

Directeur technique : Jan Monchaux

Châssis : C41

Moteur : Ferrari

Première apparition en F1 : 1993 (Sauber 1993-2005 ; BMW Sauber 2006-2010 ; Sauber 2011-2017)

Championnat du monde : 0

Victoires : 1

Nombre de pole : 1

Pilotes : Kimi Raïkkönen et Antonio Giovinazzi

HAAS

Nom complet : Uralkali Haas F1 Team

Base : Kannapolis, Etats-Unis

Directeur d’équipe : Guenther Steiner

Directeur technique : Simone Resta

Châssis : VF-21

Moteur : Ferrari

Première apparition en F1 : 2016

Championnat du monde : 0

Victoires : –

Nombre de pole : –

Pilotes : Mick Schumacher et Nikita Mazepin

WILLIAMS

Nom complet : Williams Racing

Base : Grove, Royaume-Uni

Directeur d’équipe : Simon Roberts

Directeur technique : François-Xavier Demaison

Châssis : FW43B

Moteur : Mercedes

Première apparition en F1 : 1978

Championnat du monde : 9

Victoires : 114

Nombre de pole : 129

Pilotes : George Russell et Nicholas Latifi

Crédits photos : Formula 1