Pourquoi j’ai aimé Rétromobile 2022 ?

Pour faire suite à l’épisode 2020, et tandis que Pierre vous a parfaitement résumé le salon Rétromobile juste ici, voici en bonus une petite galerie photos du pourquoi j’ai aimé cette édition 2022.

On ne va pas se mentir, le cru 2022 n’aura pas été à la hauteur des autres millésimes ; mais j’ai particulièrement été heureux de voir les efforts mis en œuvre pour revenir après deux reports annulés l’an passé. Malgré les incertitudes. On peut donc grandement remercier les organisateurs ! Grâce à eux, vous pouvez retrouver dans cet article mes coups de cœur. Alors que Rétromobile est bien connu pour présenter des autos tout budget, et pour tous les goûts, je me suis surtout concentré cette année sur des autos hors de prix. Photographiquement parlant cela va de soi. Préférant profiter avec les yeux des véhicules qui pourraient encore être envisageables pour le commun des mortels : comme par exemple de jolies Mercedes des années 70, les Alfa Romeo Giulia ou même de beaux exemplaires de Citroën 2CV et Fiat 500.

Si de nombreux exposants internationaux majeurs manquaient à l’appel, on peut féliciter Kidston, qui, par son seul stand permettait de rentabiliser le déplacement. En effet, le vendeur anglais exposait pas moins de 7 McLaren F1, un exploit ! D’autant plus que quelques exemplaires valaient le détour, comme la F1 GT (#XP56GT) et surtout l’ex F1 #025 de Georges Harrisson (The Beatles) qui n’avait pas été vue depuis de très nombreuses années.

Personnellement, je suis toujours heureux de découvrir toutes les Mercedes 300 SL que regorge Rétromobile. Il est à chaque fois difficile de les comptabiliser. Cette année, HK Engineering est l’unique spécialiste à s’être déplacé avec un tout petit stand et donc seulement deux exemplaires étaient de la partie dans tout le salon. Tous deux rouges, on avait pourtant la chance de pouvoir observer un coupé « Gullwing » et un roadster.

Mais heureusement, en arpentant les allées, on tombe toujours sur quelques pépites. Ici on pourrait citer la Ferrari F40 chez Pozzi, la 512 BB Competizione chez Guikas GTC ou la Porsche 911 997 Sport Classic chez le spécialiste Serge Heitz.

Lamborghini Polo Storico, qui nous fait honneur de sa présence depuis plusieurs éditions, est venu cette année avec la reconstruction du prototype de la Countach LP500 présenté à Genève en 1971. Un petit morceau d’histoire qui renaît, dans un coloris jaune impossible à louper.

Enfin, la maison Artcurial vaut toujours le détour à Rétromobile. Pour 2022, un quatuor de supercars Ferrari a en plus été ajouté au catalogue à la dernière minute. Les visiteurs pouvaient donc profiter des Ferrari F40, F50, Enzo et LaFerrari alignées sur le stand. Non loin de là, on retrouvait une superbe Murcielago en boîte manuelle ou une Porsche 907 ayant participé 3 fois aux 24 Heures du Mans. L’Elva, la fameuse barquette de McLaren a définitivement du mal à trouver preneur et n’a pas atteint son prix de réserve (estimation 1,5-2 000 000 €).

On vous donne rendez-vous l’année prochaine sans faute, en attendant c’est par ici pour les news.

Crédit photos : Thomas D. (Fast Auto)