Mercedes-AMG SL43 : l’entrée de gamme débarque

Mercedes-AMG vient de dévoiler l’entrée de gamme de sa nouvelle sportive cabriolet, la SL43 qui inaugure une toute nouvelle technologie.

Alors que les tarifs de cette remplaçante de l’AMG GT ont été dévoilés il y a quelques jours (dès 190 750 € pour la version SL 63), on découvre aujourd’hui la petite SL43 à moteur 4 cylindres. Ce moteur équipe déjà une bonne partie de la gamme AMG, mais il accueille pour l’occasion un nouveau système tout droit venu de l’écurie de Formule 1 Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team. Le turbocompresseur se voit en fait désormais doté d’un tout petit moteur électrique, une première sur un véhicule de série, qui accroit fortement les performances. En quelques mots, le système se met à entrainer l’arbre du turbocompresseur avant que le flux des gaz d’échappement ne prenne le relais comme à l’accoutumée. On obtient ainsi une réactivité accrue et une disponibilité plus large de la puissance, sur l’ensemble de la plage de régime.

Ce bloc, appelé en interne M139, développe dans la SL 43 pas moins de 381 chevaux et 480 Nm de Couple. Cette puissance, envoyée aux seules roues arrière, peut en plus bénéficier d’un boost de 14 chevaux grâce au réseau 48V ; permettant ainsi d’obtenir des relances immédiates. Le 0 à 100 km/h est quant à lui abattu en seulement 4,9 secondes. Puis, grâce en plus à son poids réduit (1810 kg contre 1970 kg), et la possibilité d’opter pour les 4 roues directrices, elle devrait se montrer encore plus agile.

Esthétiquement parlant, seulement quelques détails pourront mettre la puce à l’oreille. Outre la disparition des sigles “V8 Biturbo”, on pourra remarquer les jupes avant et arrière redessinées légèrement. Mais c’est surtout du côté des pots d’échappement que la différence sera la plus notable. Ces derniers deviennent dorénavant ronds, plutôt que carrés. Et de ce fait, elle obtient toutes mes faveurs !

Malheureusement les tarifs et l’arrivée en concession de cette nouvelles Mercedes SL43 ne sont pas encore connus.