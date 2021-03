Rétromobile est malheureusement annulé en 2021

Alors que nous attendions tous avec impatience le salon Rétromobile qui devait se dérouler exceptionnellement en juin prochain, les organisateurs viennent finalement d’annoncer son annulation.

Comexposium, qui avait pris les devants il y a quelques mois, en déplaçant le salon Rétromobile du mois de février habituel à juin, se voit contraint d’annuler pour 2021. Dans l’incertitude de pouvoir accueillir du public en nombre d’ici les beaux jours, il n’était pas possible de promettre aux vendeurs, clubs et autres associations la tenue d’un tel rassemblement. Malheureusement, la décision d’annuler purement et simplement le salon cette année a difficilement du être prise par les équipes cette semaine.

L’affiche, mettant en scène une sublime Jaguar Type E Roadster qui fête ses 60 ans cette année, reste la même et annonce un retour au mois de février 2022. Il faudra alors attendre encore un an, on croise les doigts, pour arpenter les allées de cet évènement automobile exceptionnel en France. Rendez-vous est pris du 02 au 06 février 2022.









Jean-Sébastien Guichaoua, le directeur de Retromobile, précise : « L’attente autour de cette 46ème édition était très importante. Cependant, le contexte sanitaire actuel ne nous permet pas de tenir cette édition estivale en juin comme nous l’avions prévu. Les passionnés, curieux et amateurs de voitures anciennes se retrouveront finalement aux traditionnelles dates de Retromobile, en février 2022. Notre objectif reste toujours le même : proposer un évènement automobile d’exception, et continuer à faire rêver petits et grands. »

En attendant replongez-vous dans nos reportages ici et ici, du salon Rétromobile 2020, qui avait échappé de justesse à cette crise sanitaire.