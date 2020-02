Alors que Pierre vous a joliment fait parcourir les allées du salon Rétromobile en détails, retour sur mes propres coups de cœur de l’édition 2020.

Si la Ferrari Enzo n’est peut-être pas encore totalement à sa place dans les allées, malgré ses 18 ans, elle représente pour moi le démarrage de ma passion pour l’automobile et mon rêve absolu. La croiser en trois exemplaires et, chose rare, en trois couleurs différentes fut un joli moment. D’autant plus que la première, en Grigio Alloy, n’a été produite qu’en deux exemplaires.

Mais comment ne pas tomber non plus sous le charme d’un stand regroupant les deux Bugatti EB110 de course. Joliment mis en valeur, ces monstres de plus 500 chevaux auront véritablement marqué les années 90.

Tout comme la McLaren F1 d’ailleurs, qui était grâce à Richard Mille, représentée par pas moins de 4 châssis. De la « simple » version de route à la victorieuse aux 24 Heures du Mans 1995, en passant par une Longtail et la sublime César. Impressionnant, n’est-ce pas ?

Mon incontournable, plus ancienne cette fois-ci (enfin !), la Mercedes 300 SL. Bien que très présente chaque année avec pas loin de 20 exemplaires sur les différents stands, je reste toujours autant sous le charme. De nombreuses histoires sont à découvrir à chaque fois en se rapprochant des écriteaux, sans oublier les nombreuses configurations que le salon permet d’observer.

Quelques années plus tard, on retrouve un nouveau mythe, la Lamborghini Miura. Après le stand Kidston dédié au modèle en 2019, cette édition du salon était à nouveau bien fournie. Rouge, Orange, Verte, Blanche mais surtout une rare Miura SVJ.

Les passionnés de sports automobiles peuvent également être servis avec quelques légendes de la course. Porsche 904, Ferrari 330 P4 ou 312P, Jaguar XJ220 ou encore Ford GT40. Quel que soit votre championnat préféré ou votre période de prédilection, vous y trouverez votre bonheur.

J’ai beau regarder en boucle mes photos, je m’aperçois que je pourrais continuer longtemps cet article tant Rétromobile permet de découvrir énormément de pépites à 4 roues. Maserati MC12 Corsa, Porsche 959, Ferrari F50, BMW M1, il y en a pour tous les goûts !

Une nouvelle fois, le salon aura eu un beau succès auprès du public avec plus de 122 000 visiteurs. En réunissant des milliers de voitures, objets à collectionner, œuvres d’art, Rétromobile conserve sa place incontournable dans le cœur des passionnés d’automobiles anciennes. Et vous, n’hésitez pas à réaliser également votre liste de course en nous indiquant avec quelles autos vous auriez voulu quitter la Porte de Versailles cette année. 😀

Crédit photos : Thomas D. (Fast Auto)