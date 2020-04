En ces temps d’actualité chargée, nous avons décidé au Blogautomobile de vous proposer quelques exercices de configuration sur les simulateurs proposés par nos constructeurs. De quoi occuper nos journées avec autre chose que le télétravail ou l’instruction de nos enfants et d’ouvrir quelques débats avec vous, chers lecteurs. Première sélectionnée, la Ferrari 488 Pista.

Et on commence par Pierre : “C’est une voiture pensée pour la piste mais ma sensibilité personnelle apprécie nettement les configurations élégantes, sans fioritures qui se veulent circuit ou carbone à foison.”

“Pour la couleur : Azzuro California, une couleur historique que je souligne avec la bande racing en blue America bicolore. C’est une bande blanche plutôt que le rappel carrosserie au milieu. Les jantes sont dorées, cela convient bien à l’esprit de l’auto, extravagant. Étriers bleus et échappement titane complètent l’extérieur sans pack carbone.”

“Pour l’intérieur, je choisis du bleu à nouveau pour la cohérence d’ensemble. Les compteurs jaunes viennent contraster dans cet ensemble plutôt sombre. On termine par des tapis de sol acier qui viennent donner un peu de lumière.”





Et Jean-Baptiste, qu’est-ce qu’il en pense ?

“Au diable le bon goût, la 488 Pista est une pistarde née et peut ainsi passer outre la discrétion. J’ai de plus toujours préféré les Ferrari en jaunes plutôt qu’en rouge ; aussi “ma” 488 se pare de l’historique Giallo Modena, couplée à des jantes forgées argent et des étriers couleur carrosserie.”

“Concernant les options extérieures, j’ai opté pour des bandes racing bicolores bleues & argent, tandis que les échappements passent au titane -ça ne se voit pas mais ça s’entendra ! Le pack carbone, lui, reste sur l’étagère.”

“L’intérieur est dans la continuité de l’extérieur, avec des rappels jaunes disséminés un peu partout : compte-tour, broderies, surpiqûres, sièges… Ah, en parlant de sièges, il allait de soi que je sélectionne les Daytona, un must sur n’importe quelle Ferrari.”





Et voilà pour nos configurations du jour ! Laquelle avez-vous préféré ? Dites-le nous en commentaire, et n’hésitez pas à nous envoyer les vôtres. A bientôt pour une nouvelle configuration !

Crédit photos : configurateur Ferrari