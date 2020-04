Vous connaissez sans doute l’Aston Martin V12 Zagato dévoilée en 2011, mais voici aujourd’hui les V12 Zagato Heritage Twins…

Afin de célébrer le centenaire de Zagato (en 2019) et les 60 ans de partenariat avec Aston Martin (en 2020), le designer a choisi de réinterpréter légèrement le modèle. On note par exemple la disparition de l’aileron, une entrée d’air plus volumineuse sur les côtés, mais surtout la création d’une version Speedster qui a eu tant de succès avec la récente Vanquish.

Les V12 Zagato Heritage Twins se baseront toujours sur la mécanique de l’Aston Martin V12 Vantage de 2009, avec en revanche, une grosse amélioration moteur. Le V12 5.9 litres développera désormais 608 ch (600 bhp) contre 517 ch auparavant.

Ces deux versions seront uniquement vendues par paire et proposées en seulement 19 exemplaires de chaque (comme la DB4 GT Zagato de 1960 justement). Ainsi, l’heureux client ne pourra repartir avec son Speedster que si il acquiert le Coupé également.

C’est R-Reforged qui se chargera de l’assemblage à la main, sous licence Aston Martin, dans leurs nouveaux locaux de Warwick en Angleterre. Si ce nom vous dit peut-être rien, il est important de savoir que la société suisse travaille au sein de AF Racing Group à la conception de la future Valkyrie.

Crédits : Zagato