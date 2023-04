McLaren 750S : un esprit de Lotus

La McLaren 720S n’était plus produite depuis quelques mois désormais, la marque britannique lève le voile sur sa remplaçante, la McLaren 750S. Disons-le de suite, plus qu’une nouvelle génération de la supersportive anglaise, la 750S est une profonde évolution de la toujours très affutée 720S.

Vue de l’extérieur, il faudra un œil bien entraîné pour reconnaitre la 750S. Certains restylages de milieu de carrière sont nettement plus profonds. Ici, nous avons des prises d’air plus étroites, un nouveau nez plus fin, un échappement redessiné, une plage arrière modifiée et un aileron plus important au rôle aérodynamique accru. A l’intérieur, l’instrumentation évolue également pour intégrer les applications indispensables de connectivité et de nouvelles fonctionnalités orientées piste.

Ce qui caractérise le plus la McLaren 750S par rapport à sa grande sœur, c’est ce qui ne se voit pas. Le fidèle V8 en version 4 litres de cylindrées gagne 30 chevaux pour en compter désormais 750, vous ne serez pas surpris. Avec un couple de 800Nm et un étagement de boîte revu pour “favoriser les accélérations”, il faudra s’attendre à une franche poussée au démarrage. McLaren annonce 2.8 secondes pour atteindre les 100km/h ce qui constituerait un record pour une voiture purement thermique. Les étriers de freins sont issus de la Senna.

Ceci étant dit, la 750S contient 30% de pièces nouvelles par rapport à sa devancière. La plupart d’entre elles ont pour objectif de réduire le poids, dans une philosophie très Lotus. Elle n’était déjà pas bien lourde mais elle perd encore 30kg sur la balance. C’est un beau résultat à ce niveau de légèreté. Le poids à sec est de 1277kg (officiellement), soit pas loin de 200kg de moins que toutes ses concurrentes, Ferrari 296 GTB, Lamborghini Huracan ou Porsche 992 Turbo S.

Associé à des suspensions revues, une direction améliorée (pourtant déjà une référence absolue), ce gain de poids devrait permettre à la nouvelle venue de battre quelques nouveaux records sur circuit, son terrain de jeu favori. McLaren ne cède pas encore à la course à la puissance. Le constructeur, le dernier sans SUV, préfère jouer sur le poids pour offrir une voiture aux sensations incomparables et une agilité hors pair. Seul hic : c’est moins facile à vendre dans les dîners. La 750S est donc une voiture de puristes.

Déjà disponible en coupé ou spider, la McLaren 750S sera probablement la dernière voiture non hybride de la marque, ne perdez pas de temps. A moins qu’une LT soit déjà en cours de développement…

crédit photos : McLaren Automotive