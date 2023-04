Tour Auto 2023, nos photos

C’est le printemps et avec la belle saison arrive celle des événements automobiles en extérieur. Point culminant de cette offre en France : le Tour Auto bien évidemment. Nous avons suivi pour vous une nouvelle fois la première étape pour tenter de vous sortir quelques belles photos d’anciennes.

Si l’on a pu quelques fois grommeler sur une densité de plateau en baisse, force est de constater que 2023 nous aura fait mentir. Jugez plutôt : 2 Ferrari 250 GT SWB (une copie), 7 Ferrari 275 GTB, 1 Porsche 906, 2 BMW M1, une Bugatti Type 57, 2 Mercedes 300 SL, 3 Ferrari 250 GT Lusso, 1 Porsche 904, 3 Ford GT40 (une copie), 1 Ferrari 250 MM, etc.

Le clou du spectacle et la vraie star de cette édition aura été toutefois la Ferrari 512M pilotée par Mr John of B. Le pilote est un fidèle de l’épreuve et est habitué des coups d’éclats puisque c’est déjà lui qui avait emmené la Matra MS 650 il y a 2 ans. Si la voiture engagée est officiellement également une copie, cela a finalement peu d’importance pour l’immense majorité des spectateurs que les questions de VIN intéressent peu. Pour les rares mordus, la voiture porterait le moteur original d’une Ferrari 512S (#1034) et quelques pièces de rechanges originales. Tout le reste a été construit dans les années 80 même si le numéro de châssis est resté, Ferrari ne l’a pas jugée assez originale et l’a déjà refusée dans des événements. Quoi qu’il en soit, la copie est très belle et l’inconfort d’époque est bien à aussi. Voir ces deux messieurs collés-serrés dans un habitacle ridiculement étroit était particulièrement spectaculaire.

Pour les petits nouveaux, rappelons que le Tour Auto, c’est une semaine à parcourir la France avec une dizaine d’épreuves chronométrées, quelques circuits et des haltes dans des recoins sublimes que seul Peter Auto sait dénicher. Seuls les modèles ayant réellement participé au vrai Tour de France Automobile entre 1951 et 1973 sont éligibles. Quelques exceptions triées sur le volet sont autorisées.

Pour les réfractaires aux anciennes, le traditionnel rallye Ferrari était là aussi avec une trentaine de voitures sans pour autant de modèle exceptionnel. Le plus notable aura été la présence d’un Purosangue conduit par le commentateur F1 Julien Fébreau. On en profite pour donner notre première impression in vivo sur ce modèle tant commenté : c’est de loin le plus beau SUV de sa catégorie. Ferrari est vraiment sans pitié pour la concurrence…

Crédit photos : Régis Krol et Pierre Clémence