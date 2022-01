Rétromobile est reporté

Une rapide news pour vous rappeler, chers lecteurs, que le salon de la voitures anciennes et de collection Rétromobile est à nouveau reporté.

Initialement prévu du 2 au 6 février 2022, après un rendez-vous 2021 manqué, le célèbre salon est dorénavant planifié du 16 au 20 mars 2022. En raison des mesures restrictives qui se sont intensifiées ces derniers jours en France, comme à l’étranger, Comexposium a du se résigner à décaler cet évènement international.

C’est suite à un sondage réalisé auprès d’exposants et visiteurs, que les organisateurs ont choisi de reporter d’un mois le salon. Si tout se passe bien, on se retrouvera donc dans les allées du Hall 7 de la Porte de Versailles. Les tickets déjà achetés sont évidemment valables pour ces nouvelles dates. Sinon, rendez-vous ici et jusqu’au 8 mars pour bénéficier du tarif prévente à 20 € au lieu de 24 €.