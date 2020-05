Le dé-confinement, enfin nous y sommes. Deux semaines qui se sont finalement transformées en 2 longs mois. Il faut dire que bien peu de monde aurait parié sur une pandémie si dévastatrice… Cette période fut pour nombre de mes collègues et moi-même l’occasion de penser à du nouveau contenu, de nouvelles idées à vous partager sur le blog. Si “la configuration du jour” semble avoir bien pris parmi vous, quoi de mieux que de réfléchir à vos prochaines journées de petrolhead une fois que les dernières restrictions seront levées ? Première proposition : une journée Outre-Rhin bien remplie.

Comme indiqué dans le titre, le programme que vous allez découvrir ci-après s’adresse bien entendu aux petrolheads, les vrais, les seuls, les poilus, ceux qui abandonnent volontiers une journée en famille pour aller découvrir ce que la région visitée peut proposer de mieux en terme d’expérience autour de l’automobile. Si nous pourrons bien entendu traiter plus tard la question des plus belles routes à arpenter au volant de votre sportive préférée, je vous propose dans un premier temps une expérience ouverte à tous. Petit bonus pour ceux qui ne veulent pas se fâcher avec Madame, le tout est faisable en famille !

Matinée : Strasbourg > Mercedes-Benz Museum

Tout tient sur une journée mais à seulement deux conditions :

– il faut vous lever tôt

– il vous faut emprunter les portions d’autoroute illimitée une fois la frontière dépassée

Après une courte nuit et un petit déjeuner rapidement expédié aux alentours de Strasbourg, ne vous posez pas trop de question et empruntez vite le pont du Rhin pour traverser Kehl et rejoindre la B28 qui vous mènera directement sur l’A5 en direction de Karlsruhe. Vous avez intérêt à être bien éveillé car on rentre vite dans le vif du sujet après une première portion illimitée jusqu’à Baden-Baden, soit une trentaine de kilomètres pour vous mettre en jambes. Continuez sur l’A5 encore une trentaine de kilomètres et rejoignez l’A8 en direction de Stuttgart puis suivez tranquillement votre GPS pour atteindre le 100, Mercedesstraße à Stuttgart qui n’est autre que l’adresse du Mercedes-Benz Museum. Le tout fait un peu moins de 160 kms, bien motivé, il y en a pour moins d’1h30, voire bien moins si vous êtes franchement bien motivés, et que vous disposez surtout de l’outil adapté.

Une fois sur place, ce ne sont pas moins de 17 000 m2 de surface d’exposition sur 9 étages qui s’offrent à vous, des débuts de la Patent Motorwagen de Carl Benz aux dernières F1 de l’équipe Petronas Mercedes AMG en passant par les imposants Mercedes Unimog, tout y est. Comptez facilement 2h pour en faire le tour tranquillement et ne rater aucune des salles d’exposition dont voici un premier aperçu.

Pause déjeuner : Mercedes-Benz Museum > Motorworld Böblingen

Un endroit incontournable dans la région pour toute amateur de belle carrosserie. L’endroit regroupe plusieurs concessions (McLaren, Bentley, Lamborghini & Ferrari entre autres) ainsi qu’un hôtel entièrement dédié à l’automobile (le V8 hôtel). Mais le plus impressionnant, ce sont ces voitures de légende, hors de prix, disposées dans des caisses en verre et laissées à la vue de tous. Une sorte de remise de luxe pour les passionnés aux poches bien remplies. Il y a également plusieurs boutiques et une charmante brasserie qui vous servira la meilleure Pils de la région.

Après-midi : Motorworld Böblingen > Porsche Museum

Après avoir englouti goulument votre demi litre de Pils, assurez vous d’être en état de reprendre le volant et dirigez vous vers cette charmante bourgade qu’est Zuffenhausen où même les pompiers roulent en Porsche (Cayenne). Il faut dire que cette ville est quasiment entièrement dédiée à la marque allemande avec en son centre, un rond-point dont le totem arbore des modèles grandeur-nature. Vous y trouverez également l’usine 911, une grosse concession Porsche où viennent régulièrement quelques 918 pour la révision annuelle ainsi que le Musée, véritable chef d’oeuvre architectural. Né en 2009, il est bien moins imposant que le Musée Mercedes-Benz mais le visiter reste une expérience particulière. Environ 80 modèles se laissent admirer sur 2 niveaux, avec une exposition à thème qui change régulièrement. Des PMA (Porsche à Moteur Avant) aux 24h du Mans, il y a de quoi faire. Comptez une bonne heure pour visiter le musée, passez par la boutique y acheter quelques modèles réduits qui manquent à votre collection et comptez encore bien 45 min pour faire le tour des environs. En semaine, les prototypes camouflés se mêlent aux 911 en attente de livraison garées partout aux alentours.

Détails pratiques :

Mercedes-Benz Museum

Motorworld Böblingen

Porsche Museum

Une journée remplie, où votre ivresse de la vitesse tout comme votre soif de culture automobilistique seront rassasiées. Il ne vous reste plus qu’à attendre “peut-être” cet été pour tenter l’expérience. N’hésitez pas à nous dire si ce format vous a plu, auquel cas, nous prolongerons le format. 🙂

Crédits Photos : Maurice Cernay