Depuis l’avènement du téléphone portable, les fonds d’écran ont moins la cote. Mais on sait que beaucoup d’entre vous apprécient d’avoir une belle photo de voiture, pas loin, lorsque vous télé-travaillez par exemple. Alors après Aymeric, c’est à mon tour de vous offrir quelques fonds d’écran automobiles !

Le lien pour télécharger l’ensemble des photos, c’est ici

Contrairement à mon acolyte nordiste, je pratique peu les essais. Alors mes images seront plutôt issues des événements que j’ai le plaisir de suivre pour vous en restituer le meilleur (enfin j’espère !).

Premier souvenir, à l’automne 2015 avec un shooting du magazine Flat 6 en prévision de leur numéro 300. Un pur hasard et un excellent moment en compagnie de ces 2 monstres rouges, issus d’une collection normande aujourd’hui dispersée.

Porsche 918 Spyder et Porsche Carrera GT

On passe ensuite au Mans Classic 2018. L’arrivée en force du Global Endurance Racing Legends et cette Maserati MC12 Corsa préparée par Edo Compétition. Avec Edo Karagebovic, le boss, qui attend.

Maserati MC12 Corsa

Spa Classic 2017 : j’ai décidé de faire le voyage avec pour objectif premier, cette sublime McLaren F1 GTR “Longtail”. La voiture est passée récemment en vente chez le marchand Tom Hartley. Il s’agit du châssis 19R, la première LT construite qui a servi à la promotion puis a un peu roulé en course au Japon de 1999 à 2005. Elle est immatriculée.

McLaren F1 GTR #19R

Rétromobile 2020 : la pandémie n’est pas encore là (enfin on le pensait, elle était déjà là). Richard Mille comme à son habitude nous prépare un stand assez magique. Sponsor privilégié de McLaren, il aura une nouvelle fois ravi les fan de la marque britannique avec pas moins de 4 F1 en exposition. Voici donc #20R, vue du dessus.

McLaren F1 GTR #20R

Le concours de Chantilly, depuis sa résurrection en 2014, c’est toujours un grand moment, attendu avec impatience par tous les passionnés de France (et même un peu au delà). Les constructeurs arrivent en force pour y présenter dans de bonnes conditions leurs derniers modèles, au détriment des salons traditionnels. C’est ainsi que l’on a pu profiter d’un moment de pose de la désormais livrée à ses clients McLaren Speedtail. L’occasion également de confirmer qu’il ne s’agissait pas d’une maquette mais bien d’un proto parfaitement roulant, V8 compris.

McLaren Speedtail

On passe à plus ancien durant ce même concours de Chantilly avec l’un des 19 exemplaires de l’Aston Martin DB4 GT Zagato. Quoi de mieux que la plus rare des voitures de Newport Pagnell ?

Aston Martin DB4 GT Zagato

Tout ceci manquait de Ferrari, alors je vous en mets 2 pour le prix d’une. Et deux Enzo s’il vous plait. Cherry on the cake, une P1 GTR et une 918 Spyder se cachent sur ce cliché. Décidément, Chantilly est propice aux belles rencontres.

Ferrari Enzo

Dans les années 90, il y avait aussi une Holy Trinity. Comme les années 90, ça commence à être vieux, on peut désormais souvent voir et admirer la Bugatti EB 1110, née lors de la première résurrection de la marque en Italie lors des éditions de Rétromobile.

Bugatti EB 110

Le Grand Prix de l’Age d’Or à Dijon, c’est un petit Le Mans Classic. Alors oui, le plateau est nettement moins impressionnant mais il n’est pas sans belles automobiles. Et il y a beaucoup moins de monde, de quoi profiter dans un grand calme du cri du V12 dans la campagne bourguignonne.

Ferrari 333 SP

En récupérant la distribution de Lamborghini en Ile de France, le groupe Schumacher a marqué un joli coup pour son image haut de gamme. En inaugurant son show room au pied de La Défense, l’entreprise a mis les moyens : toute la gamme, le patron de la marque, la Centenario du musée et cette sublime Miura S qui a passé la soirée dans la zone lavage du sous-sol. L’éclairage était infâme, on a tenté ce qu’on a pu pour un cliché.

Lamborghini Miura S

OK, celle-ci a des couleurs un peu criarde mais une Aston Martin Vanquish rouge, c’est rare, c’est beau alors j’en ai profité pour immortaliser celle-ci lors d’une édition de Art & Elégance.

Aston Martin Vanquish

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui. Profitez-bien de votre nouveau fond d’écran si vous en avez téléchargé un !