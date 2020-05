Aujourd’hui, on s’attaque à un mythe ! La Porsche 911 passe entre les mains de nos rédacteurs pour un tirer leurs configurations préférées.

Commençons par Jean-Baptiste.

“La Porsche 911 est pour moi la voiture caméléon par excellence. D’une sage Carrera à une démoniaque GT2 RS en passant par les mille autres versions différentes, on peut vraiment trouver la 911 qui réponde à son besoin.”

“En ce moment, la gamme de la 911 – 992 est assez restreinte. Les versions Targa (mes préférées !) n’étant pas encore présentées, je me suis lancé sur une Carrera “tout court” pour me faire une 911 vraiment typée “Grand Tourisme”. Après tout, on a quand même déjà 385 ch sur le porte-à-faux arrière !”





“Une config à la cool, donc. J’opte pour un très joli Bleu Nuit couplé aux belles jantes Carrera Exclusive Design diamantées. Le toit devient vitré, un jonc chromé parcourt les glaces latérales, le logo 911 réduit à sa simple expression, même le vitrage est insonorisé : relax, vous dis-je ! Seul entorse au règlement : j’ai opté pour le système d’échappement sport…”

“Le mot d’ordre pour l’habitacle : lumière ! Grâce au toit vitré certes, mais également grâce à la sellerie tout cuir Gris Ardoise/Craie et à la finition en aluminium de la planche de bord. Pas de Pack Sport Chrono, peu utile pour mon usage, mais au contraire une vision 360°, une alerte d’angle morts et un maintien en voie. Et pour clôturer cette config 100% confort, j’ai sélectionné la sono Burmeister. Au total, plus de 30 000 € d’options !”

Pierre nous livre sa 911 :

“Difficile de rivaliser avec la configuration de Jean-Baptiste, je signerais tout de suite ! Je suis également parti sur une simple 911 parce que c’est probablement la voiture parfaite : GT pour tous les jours et sportive à la demande avec suffisamment de puissance pour se faire plaisir mais pas trop non plus pour de la frustration à ne pas pouvoir utiliser la cavalerie.

La mienne sera rouge carmin sur jantes de 21 pouces. Le pack Sport Design sera de la partie : il modifie les jutes latérales et surtout minimise la bouche noire béante de l’avant. Un vrai plus. Restons sport avec l’échappement du même nom : la quadruple sortie est du plus bel effet et le son du flat 6 sera moins étouffé par les turbos. Oui, on ne la voit pas sur la photo, c’est dommage…

L’intérieur sera tout cuir bicolore, bordeaux, en rappel extérieur et noir, plus plus de sobriété. Je prends également la finition aluminium et les sièges sports adaptatifs. Coquetterie : le compteur et le compte-tours à fond jaune, un contraste qui fera de ma voiture un modèle unique (et invendable en seconde main mais on n’est pas là pour ça !)



Quelques écussons sur les appuie-tête, un volant sport tout cuir et les indispensables aides à la manoeuvre complètent la dotation. 37.000€ d’options, Porsche garde sa réputation sur ce point mais que faire face à un mythe ?”

Ancelin vous présente à son tour ses choix :

À l’instar de mes deux compères, j’ai moi aussi choisi de configurer une simple 911 Carrera, dont le prix de base atteint plus de 108 000 €, tout de même. J’ai souhaité configurer ma 911 de manière exotique et rétro, et je pense que le résultat est là !



Ce superbe vert Python est facturé 2 736 €. Si j’avais pu, je serais même aller piocher dans le catalogue “Porsche Exclusive” pour y trouver un vert menthe. Vous l’aurez compris, j’aime les Porsche vertes ! Les jantes également respirent le classicisme et évoquent si on regarde de très très très loin les légendaires Fuchs. J’ai longtemps hésité mais ai finalement coché la case “Pack Sport Design” en couleur carrosserie, qui allège l’arrière trop massif d’origine. Enfin, je prends la liberté d’ajouter les doubles sorties d’échappement sport plutôt que de prendre le système complet aux sorties ovoïdes, peu à mon goût.

C’est à l’intérieur que l’expérience “rétro” prend tout son sens grâce à une sellerie tout cuir brun Truffe et des incrustations en bois. Ensuite, je mêle les choix de jean-Baptiste en Pierre en choisissant mon fond de compte-tours en blanc et en cochant l’option Pack Sport Chrono, indispensable selon moi dès lors que l’on configure une 911 !

C’est à votre tour ! Dites-nous avec quelle 911 vous partiriez. Ou, mieux encore, faites-nous découvrir votre 911 idéale ! Le configurateur se trouve juste ici. A bientôt pour une nouvelle config’ 🙂