Hier, la société GeoRide a annoncé son nouveau boitier GeoRide 2 qui permet – notamment – de suivre un véhicule tel une moto ou une voiture, mais aussi d’autres fonctions que nous vous expliquons ici!

GeoRide 2 – Fonctions et nouveautés

L’approche de Georide c’est un boitier connecté à la batterie 12v de votre véhicule (plutôt orienté moto mais aussi installable sur une voiture) , qui embarque une connectivité Internet et GPS.

GeoRide proposait déjà dans sa version 1 du boitier les fonctions suivantes:

Tracker GPS (localisation de la moto et enregistrement des trajets)

Alarme connectée (non sonore) par détection des vibrations ou chutes

Détecteur de chutes (peut prévenir vos proches si besoin)

Réseau social pour motards

Pour ceux qui sont nostalgiques, nous installions avec mon pote Léo ce boitier sur sa moto .. fin 2018 !

Les nouveautés de ce boitier “v2”

Conception française (avec le bureau d’étude Inodesign)

Boitier plus compact, plus résistant, meilleure étanchéité

Verrouillage / déverrouillage automatique de la protection grâce à un badge porte clé Bluetooth Low Energy (BLE)

Plus faible consommation électrique donc un impact moindre sur la batterie

Coupe-circuit paramétrable coupant GeoRide 2 si la batterie de votre moto se vide trop (évite de ne plus pouvoir démarrer)

Alarme sonore 100 décibels

Réseau 4G LTE-M avec Matoomaa qui permet une connectivité accrue en intérieur (parkings etc)

Carte SIM soudée / embarquée

Intégration de Galileo, système de positionnement développé par l’Union européenne (précision horizontale de moins de 4 mètres et verticale de moins de 8 mètres)

Capteur d’inclinaison

Thermomètre (si votre véhicule brûle… )

Connectivité Bluetooth intégrée permettant les mises à jour et pourquoi pas dans le futur d’autres choses.

La vidéo de présentation

On sent que Steve Jobs a inspiré Walane

Qu’est-ce qu’on en pense?

Avec GeoRide, on trouve ici la réponse à la crainte de beaucoup de motards: se faire piquer sa moto. Mais aussi la crainte de nombreux conjoints: et s’il lui arrive quelquechose, comment le saurais-je ?

Le produit – depuis sa V1 déjà – y répondait grâce à la partie alarme connectée qui vous notifie si quelqu’un touche ou monte sur la moto, et le détecteur de chutes.

GeoRide est assez simple à installer puisqu’il faut juste le relier à votre batterie, et après ça s’utilise un peu sans réfléchir.

On aime bien le produit et l’énergie de Walane, qui a fondé la boite.

Combien ça coute?

Le boitier GeoRide 2 est vendu 269 euros.

Ensuite pour l’utiliser il faut un abonnement à 5 euros par mois (pour l’Europe / 43 pays) qui permet de financer l’abonnement DATA nécessaire au fonctionnement et bien sur aussi le travail de l’équipe qui s’attelle à développer et améliorer le service. Il existe aussi un abonnement Monde pour 7 euros / mois qui couvre 178 pays.

L’état du marché et la concurrence

Le marché des “trackers GPS” et des “antivols moto” existe depuis des années et souvent cela se payait le prix fort par exemple avec les produits & abonnements de la marque “Traqueur” qui d’ailleurs ne publie pas ses prix.

Il existe aussi depuis des années nombre d’alarmes moto comme les classiques de chez Tecno Globe mais avec 8 produits au catalogue et un site pas très très sexy, bon courage pour faire votre choix. Et une partie de ces produits n’est pas “connecté” il ne fait donc .. que faire sonner votre moto.

Mais les Startups arrivent aussi sur le marché, on peut parler de Watchdog System, un antivol physique (bloque disque) connecté en LORA.. et vendu pour la conséquente somme de 489 euros… Et qui je crois n’est toujours pas sorti (j’en avais précommandé un mais j’ai annulé sentant venir des délais infinis). Vous trouverez aussi sur le secteur Invoxia, qui pour 99 euros vend un tracker autonome (sur sa propre batterie) mais j’avais lu des avis clients qui me faisaient peur.

Un peu plus moderne sur le papier, Monimoto dont je n’avais pas entendu parler avant aujourd’hui, vend un tracker avec porte clé bluetooth pour 199 euros.