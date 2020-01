Ok on est surtout un blog autour de la voiture mais parler des autres formes de mobilité est – je pense – une bonne idée.

Et depuis quelques temps, les marques de voitures, motos, scooters et engins de déplacement personnel font leurs annonces au salon “CES” à Las Vegas. C’est le cas de la marque NIU qui y a présenté ses RQi-GT et TQi-GT.

Alors déjà ce sont deux modèles électriques, NIU Technologies ne faisant pas de modèles thermiques.

Les points communs de ces nouveautés sont :

connectivité 5G

Moteur central à courroie conçu par NIU

pack de batterie communiquant ( avec des cellules Panasonic )

Ecran TFT

Bluetooth

Antivol et tracking GPS

Ils ont donc présenté le TQi-GT (bon.. le nom.. on repassera c’est pas très facile à mémoriser), un trois roues électriques assez original car il gère son équilibre automatiquement, il a des fonctions de conduite autonome et également de stationnement automatique.

Plutôt fait pour la ville, il a une vitesse de pointe de 80 km/h et une autonomie annoncée de presque 130 kilomètres.

Pas de précision sur la puissance du moteur.. mais au programme sur ce modèle, l’ABS. Il fera de la concurrence au feu BMW C1 qui avait un design similaire mais juste 2 roues. A noter que le TQi peut accueillir 2 personnes.

Second modèle présenté le RQi-GT qui est vendu comme une moto urbaine, avec ici une vitesse de pointe plus élevée (160 km/h) qui permettra d’aller sur l’autoroute.

Equipée d’un moteur délivrant une puissance en crête de 30kW, de deux batteries qui – combinées – donnent 6.5 kWh de capacité, l’autonomie annoncée est également de quasiment 130 kilomètres.

La moto sera proposée en équivalent 125cc

Technologie partout

RQi-GT et TQi-GT sont présentés comme embarquant une connectivité permanente en 5G (bon.. la 5G n’est pas encore déployée partout.. et il y a encore 5 ans 20% des français n’avaient pas accès à la 4G).

Cette connectivité permettra aux propriétaires l’accès aux fonctions GPS, anti-vol, diagnostiques, accès au service client, mises à jour automatiques.

Une partie de ces fonctions existe déjà sur les scooters existants de la marque comme le N1S Civic que nous avions essayé il y a 3 ans. Mais sur ce modèle plus ancien, il n’y a pas de remontée de l’état de la batterie et de ses cellules par exemple.

Les scooters & motos électriques connaissent un certain essor en France et ailleurs, notamment avec la marque Super Socco !

La disponibilité de ces modèles est annoncée pour fin 2020 par NIU