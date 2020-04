Bonjour à tous,

J’espère que vous et vos proches vous portez bien. Ici, au blogautomobile.fr, nous sommes comme tout un chacun touchés par cette période si particulière. En effet, l’actualité automobile est au point mort et les essais ont bien évidemment été complètement stoppés par les constructeurs.



C’est pourquoi, nous essayons de vous proposer du contenu inédit. Nous avons commencé avec notre série sur les configurations automobiles. N’hésitez pas à aller jeter un oeil mais surtout à nous proposer vos versions. Soit en commentaire de nos articles ou sur notre page Facebook. Nous échangerons avec vous avec grand plaisir. Nous vous proposons ici de vous partager des photos en HD, issus de nos essais. Ceci afin que vous puissiez les utiliser librement en fond d’écran.

J’inaugure cette série avec 5 clichés que je complète par une petite histoire de ce qui se peut se cacher derrière

Lien de téléchargement des images en HD : https://www.dropbox.com/sh/3v6bk1w7qwadla8/AAA4IsqI0gku023lpZOO91_7a?dl=0

Ford Fiesta ST

Lors de cette séance photo, j’étais à la toute fin de l’essai et je n’avais aucun cliché. Des nuages gris se rapprochaient de plus en plus et la pluie aurait du être présente depuis au moins une heure d’après la météo. Néanmoins, j’ai réussi à boucler le shooting juste avant les premières gouttes. Je suis rentré chez moi sous un déluge de flotte. C’était moins une !

Volkswagen Golg GTI TCR

Ce lieu de shooting était très particulier. En effet, comme je l’évoque dans l’article, il s’agit du pont des trous, qui enjambe le fleuve l’Escaut. C’est un symbole de la ville de Tournai. Il date de la fin du XIIIe siècle mais la partie centrale a été reconstruite après guerre. Il était classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1991. Cependant, pour faciliter la circulation fluviale entre le port du Havre et du Benelux, une partie du pont a été détruite pour agrandir les arches. Malheureusement, cette photo ne serait plus possible aujourd’hui…

Volkswagen Golf GTI mk1

Lors de l’essai de la Volkswagen Golf GTI Clubsport sur le circuit de Pau Arnos (quel souvenir !), une surprise nous attendait sur place. Quel plaisir d’y voir une Golf GTI mk1 entièrement dans son jus, mis à notre disposition pour les essais et les photos. Nous avions même le droit de la conduire sur ce magnifique circuit avec une vigueur certes bien plus modérée car elle appartenait à un employé de la marque. Malheureusement, lors d’un autre essai elle a été volée et d’après mes informations actuelle, jamais retrouvé…

Mercedes AMG GTR

Il n’y a rien de spécial derrière cette photo mis à part une chaleur suffocante que le bitume nous renvoyait avec vigueur. Pourtant, il me semblait opportun de vous partager cette supersportive dans son habitat naturelle. Surtout avec une configuration aussi sympa.

Volvo XC40

Nous étions en train de nous balader le long de la côte du Portugal, remontant vers le Nord en partant de Lisbonne. Chaque mètre de plage vaut le coup de s’arrêter. Mais cette avancée rocheuse dans la mer valait encore plus le détour qu’ailleurs. D’ici, on perçoit l’agitation de la mer, le ciel bleu et un XC40 avec la couleur adéquat pour se fondre dans ce paysage.

Si ce contenu vous plait et que vous souhaitez en avoir plus, n’hésitez pas à nous en faire part. De la même façon, si une photo dans un article vous plait, nous tâcherons de harceler l’auteur de la photo pour qu’il la partage avec vous en HD et que vous puissiez l’installer en fond d’écran.

Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et beaucoup de courage.

Aymeric