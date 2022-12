Abarth 500e : le scorpion s’électrifie

Ce n’est pas une surprise, mais ça y est, Abarth passe à l’électrique en présentant la nouvelle Abarth 500e. Adieu cher échappement Monza !

Cette Abarth 500e se démarquera de sa cousine avec un style bien à elle. Au premier coup d’œil, on remarquera une calandre plus agressive et élargie. Le logo “500” disparait également pour faire place à l’inscription “Abarth”. Pour ma part, jusque-là la magie opère physiquement. A l’arrière, c’est un peu moins flagrant. On découvre simplement l’apparition d’un petit diffuseur, et c’est tout. Même le becquet est identique. Heureusement, les jupes latérales plus stylisées permettent de lui donner plus de caractère. Tout comme les inédites (et grosses) jantes de 18 pouces !

Pas de grand changement à l’intérieur. L’habitacle ne sera pas résolument sportif. Hormis quelques touches de cuir, d’alcantara et d’aluminium qui pourront donner quelques indices aux passagers, le reste est plutôt classique. Même si les sièges sport, de cette version limitée Scorpionissima, donnent envie de s’installer à bord.

Le cœur de la bête est donc totalement nouveau par rapport aux versions thermiques. Mais la nouvelle Abarth 500e reprend la même base technique que la Fiat 500e. Les ingénieurs ont simplement optimisé le moteur électrique et les modes de conduite. Ainsi, elle développe désormais 155 ch (113,7 kW) et 235 Nm de couple contre 118 ch et 220 Nm. De quoi abattre un 0 à 100 km/h en 7 secondes. C’est mieux que les Abarth 500 145 et 165 ch, mais 0,3 s en retrait par rapport à la 180 ch. En revanche la V-max ne devrait pas dépasser les 160 km/h. Mais, pour justifier le passage à l’électrique, le “préparateur” nous gratifie de quelques chiffres intéressants. Son accélération de 20 à 40 km/h serait 50 % plus rapide que sur une 695. Tout comme le 40 à 60 km/h effectué en seulement 1,5 seconde contre 2,5 secondes pour son homologue. De quoi promettre une auto au tempérament piquant !

Abarth a tenu à faire honneur à ses célèbres crépitements. On nous promet alors un générateur de son qui rappellera les rugissements qui ont fait le succès du constructeur. La promesse semble alléchante pour être plongé dans un univers de sportivité, mais le soufflé retombe souvent très rapidement. Par chance, le système sera désactivable. Pour autant, on a tout de même hâte de tester pour vous.

Enfin, Abarth n’a pas communiqué sur l’autonomie de sa bestiole. En reprenant la grosse batterie 42 kWh de la Fiat 500, notre petit doigt nous dit qu’elle devrait être homologuée pour environ 280/300 km. Pour info, elle est équipée d’un système de recharge rapide de 85 kW, afin de récupérer une quarantaine de km en 5 min ou atteindre 80 % en 35 minutes.

Si on ne connait pas tous les prix, on sait déjà que la version de lancement full option, dépassera les 43 000 € en coupé et 46 000 € en cabriolet.