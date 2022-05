Essai Cupra Formentor 310 : pas seulement une belle gue*le

Après mon essai plus que concluant du Cupra Ateca il y a déjà trois ans, j’avais terriblement hâte de mettre la main sur le récent Formentor, le premier modèle 100 % Cupra. Pour cela j’ai opté pour la version 2.0 TSI de 310 chevaux, et voici ce que ça donne.

Comme je le disais en intro, l’Ateca pimenté par Cupra m’avait tellement séduit. Il en avait vraiment dans le ventre et j’avais presque eu le souffle coupé en bataillant à son volant. Hé bien… les premiers km ont plutôt été sous le signe de la déception avec ce Formentor : comme ça c’est dit dès le début. Et on va vite voir pourquoi, mais aussi pourquoi j’ai finalement plus du tout eu envie de le rendre. En fait c’est simple, en trois ans j’en ai essayé des voitures, connu des routes exigeantes et mon expérience s’est probablement renforcée au fil du temps. Puis de nos jours, les voitures deviennent de plus en efficaces tout en lissant fortement leur tempérament. Par conséquent, les premiers kilomètres à ses commandes ne m’ont pas subjugué. J’en avais probablement trop d’attente également. Il ne m’a pas collé au siège lorsque j’ai écrasé la première fois la pédale de droite. Il m’a paru prendre trop de roulis en cherchant à prendre un simple rond-point un peu plus fort. Ou pour finir là-dessus, la sonorité, bridée par des normes de plus en plus drastique est malheureusement sans intérêt. En mode confort elle est tout simplement inexistante. Sur le mode sport les haut-parleurs poussent une chansonnette pas si désagréable à l’oreille, mais ce côté artificiel gâche le plaisir. En mode Cupra, on apprécie les quelques crépitements aléatoires qui peuvent s’échapper à l’ouverture des valves, or le bruit strident du 4 cylindres en lui-même est déjà tellement présent qu’on y fait guerre attention. Surtout que là aussi, les enceintes envoient une symphonie encore plus caricaturale.

Donc pourquoi je n’ai finalement plus eu envie de le rendre ? Au-delà des qualités de la vie courante, que je vous citerai un peu plus bas, c’est principalement un monstre d’efficacité lorsqu’on apprend à le connaître. D’abord parce qu’au début de l’essai je n’avais pas encore joué avec les différents modes, qui petit à petit exacerbent sa personnalité. Mais surtout parce qu’il réclame beaucoup d’entrain pour vraiment afficher toutes ses compétences en matière de sportivité. Un bitume bien sec, une route très tortueuse et quelques compressions, et tout de suite on comprend qu’il n’est pas juste là pour faire le beau. Déjà, en activant le mode Cupra, on est bluffé par le temps de réponse à l’accélération, tout comme les passages de rapports instantanés. Si le 0 à 100 km/h ne semble pas coller au siège, les 4,9 secondes qu’il faut pour l’exercice sont quand même épatantes. En réalité, c’est spécialement en relance, à plus de 3000 tr/min, qu’on ressent bien tout le couple (400 Nm), et que le Formentor se montre féroce. J’ai souvent été très surpris par sa capacité à plonger vers le prochain virage. Une fois en courbe, il est gorgé de grip, la suspension pilotée jugule franchement bien le roulis pour nous permettre de passer fort en toute sérénité. Même s’il n’est pas avare en sensation une fois qu’on pousse encore le curseur. C’est d’ailleurs toujours très fun de voir un pachyderme commencer à dériver de l’arrière et se mettre à danser comme une petite bombinette. Bon, les lois de la nature ne pardonnent pas tout le temps, et on peut parfois souffrir d’un peu de sous-virage ; cependant, ce n’est pas tellement handicapant. En dernier atout, mention (très) spéciale pour le freinage Brembo qui est dantesque, avec un mordant excellent et réactif tout en se montrant plutôt endurant malgré les 1700 kg de l’engin.

Sinon, l’avantage d’avoir des caractères de plus en plus lissés au quotidien, c’est que ce Formentor est très agréable dans la vie de tous les jours. Tout en bénéficiant d’une très belle réserve de puissance lorsqu’il s’agit de s’insérer ou dépasser. Ou montrer qui est le plus fort. (Si si on l’a tous fait !) En somme, il sait être relativement confortable quand il le faut, discret quand on ne veut pas secouer les passagers et facile à prendre en main. On bénéficie en effet d’un bon rayon de braquage qui ne demande pas de s’y reprendre à plusieurs fois pour effectuer une manœuvre, tout en ayant une bonne visibilité à 360°. On ajoute à cela une boîte douce, qui égrène les rapports sans le faire savoir et une insonorisation qui offre des voyages silencieux. Dommage néanmoins que la conso ne se calme pas. Les 8,5 litres aux 100 km annoncés se transforment rapidement en 10l/100, voire 13l/100 en conduite sportive. On arrive toutefois à se stabiliser à 9 l/100 sur route.

Comme l’Ateca, on reste sur une bonne surprise lorsqu’il s’agit de jeter un œil aux tarifs. Alors oui c’est cher, 47 900 € au minimum. Mais au vu du rapport prestations/performances, il serait presque donné par les temps qui courent. Certaines autos frôlant facilement les 100 000 €. Ici, en additionnant entre autres la peinture Bleu Asphalte à 650 €, les jantes cuivrées à 310 €, la sellerie cuir bleu à 1445 €, les freins Brembo à 2 295 € ou le système Beats Audio à 510 € on obtient l’exemplaire sous vos yeux à 53 980 €. Hors malus de 13 109 € (aïe !). N’empêche que vous pouvez aussi accéder au dessin du Formentor pour 34 990 €, en optant pour le petit TSI 150 BVM6.

Justement en parlant de dessin. Pas de blabla inutile, c’est clairement une belle voiture, au style élancé et assumé. Pourtant, ce n’est pas toujours simple de réussir le coup de crayon d’un SUV. En vrai, il ressemblerait presque plus à un shooting break surélevé et la magie opère. Puis les appendices sportifs sont du plus bel effet, sans pour une fois se la jouer ostentatoire. On a 4 gros pots d’échappement bien ronds, des vraies prises d’air, un petit diffuseur et surtout des arêtes de carrosserie bien marquées. Personnellement j’apprécie tout particulièrement ses hanches bien posées, mais son méchant regard ou encore la signature lumineuse arrière ne me laisse pas de marbre. Sans oublier que les cous qui se dévissent devant son passage en disent forcément long. Certes la marque intrigue, mais il ne passe tout de même pas inaperçu. Hélas, j’ai de mon côté été un peu déçu par la configuration de mon modèle d’essai. Ni gris, ni noir, ni blanc, je devrais pourtant être satisfait, moi qui aime tant demander des exemplaires colorés. Ce Bleu Asphalte n’est pas tellement excitant : trop sombre. Pour le mettre plus en valeur, un beau Rouge Désir ou même le Gris Graphène est en définitive plus sympa. Ah les goûts et les couleurs…

À l’intérieur, Cupra fait mieux que Volkswagen et rien que pour ça on est déjà content. Il y a en effet moins de plastiques disgracieux, en tout cas visuellement parlant. On ressent de surcroît une belle touche de sportivité avec un beau volant qui nous comble à chaque fois qu’on s’installe. Notamment grâce aux deux boutons qu’on peut retrouver habituellement sur des constructeurs de supercars. Allez, juste derrière, de plus grosses palettes à l’italienne n’auraient pas été de trop. En revanche, les beaux sièges baquets ou encore le cuir bleu qui s’étend sur tout l’habitacle viennent donner un véritable cachet à l’ensemble. En prime, l’infodivertissement est une franche réussite d’un point de vue stylistique, on le voudrait bien comme tablette à la maison. Mais à l’usage, c’est quoi qu’il en soit beaucoup trop une usine à gaz malheureusement. Il y a plein de menu dans tous les sens, et surtout aucun bouton physique par exemple ; du coup au volant, on s’y perd. Dommage car on s’y sent bien dedans. Les passagers sont plutôt bien servis eux aussi avec suffisamment d’espace pour accueillir 4 personnes + un jeune enfant. Pour terminer, le coffre avalera quelques valises grâce à ses 420 litres de chargement.

Alors qu’il m’a fallu quelques kilomètres pour être conquis, le Cupra Formentor 310 s’est montré à la hauteur de ses ambitions. Si certes il peut manquer de saveur au quotidien, quand il s’agit de l’amener au bout de ses forces, ce n’est plus la même chose. Plein de ressources et très agile, il donne envie de s’amuser. Dès lors qu’on prend en compte son rapport qualité/performances/prix, il peut devenir rapidement très attrayant pour cocher un grand nombre de vos critères.

Crédit photos : Thomas D. (Fast Auto)