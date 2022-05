Le Mans Classic 2022 : bientôt de retour

Alors que Régis vous résumait parfaitement en debut de semaine comme s’est déroulé notre Tour Auto, on se tourne maintenant sur le retour tant attendu du Mans Classic qui approche à grands pas.

Après 4 ans (c’est très long) d’absence en raison de la crise sanitaire, Le Mans Classic est enfin de retour du 30 juin et 03 juillet 2022 sur le grand circuit. L’évènement célébrera à cette occasion ses 20 ans, avant de célébrer le centenaire des 24 Heures du Mans dès l’année suivante.

Cette dixième édition offrira quelques nouveautés aux 200 000 spectateurs attendus sur ces quelques jours de passion. L’ouverture est tout d’abord programmée au jeudi au lieu du vendredi, afin de pouvoir observer les vérifications techniques. Ensuite, la série Endurance Racing Legends qui permet de voir rouler les GT et prototypes des années 90/2000 entrera cette année en compétition, et non plus seulement en démonstration. Enfin, on célèbrera les 40 ans du Group C avec quelques autos exceptionnelles qui pourront parader ou être exposées tout le weekend.

Comme chaque année, une vente aux enchères se déroulera sur le circuit Bugatti. C’est la maison Artcurial qui est à nouveau chargée de trouver les plus jolis lots. Pour l’instant le secret est encore bien gardé, mais nous tâcherons de vous tenir au courant.

La billetterie est d’ores et déjà en ligne. Le billet enceinte générale pour les 4 jours est vendu 75 euros (56 € pour les membres ACO). Pour entrer au circuit seulement le dimanche c’est 45 €, et 34 € pour le vendredi. Afin d’accéder aux paddocks, un supplément de 56 euros est demandé. Il est également possible d’opter pour une tribune, une aire de camping ou un parking. N’oubliez pas, si vous avez des billets pour les éditions 2020 et 2021 qui ont été annulées, vous pouvez bien sûr vous rendre au Mans Classic 2022.

En attendant, retrouvez nos reportages précédents : 2014, 2016, 2018.