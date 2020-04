Jusque-là uniquement proposée avec (l’excellente) boîte automatique à double embrayage PDK, la dernière Porsche 911 se voit enfin offrir une boîte manuelle sur ses versions Carrera S & Carrera 4S. Quelques équipements font également leur apparition.

Elle était attendue par de nombreux fans, la boîte mécanique arrive sur la dernière génération de la mythique Porsche 911. Comme ce fut le cas de la précédente génération (la 991), elle est constituée de sept rapports – ou plutôt de 6 + 1 : les six premiers rapports sont assez courts pour favoriser le dynamisme, le septième étant beaucoup plus long afin de baisser la consommation à vitesse stabilisée. Cette boîte manuelle sera couplée d’office au pack Sport Chrono, regroupant entre autres un système de Torque Vectoring, une fonction talon-pointe automatique ou la petite roue de sélection des modes sur le volant, sans compter le traditionnel chronomètre au centre de la planche de bord.

Parlons maintenant chiffres. La Porsche 991 Carrera S dotée de cette boîte manuelle réglera l’exercice du 0 à 100 km/h en 4.2 secondes, tandis qu’elle perdra 45 kg par rapport à la PDK. La puissance reste inchangée, à 450 ch. Dernière bonne nouvelle, bien rare chez Porsche : cette BVM est proposée au même prix que la PDK !

Dernière partie, un peu plus anecdotique : le passage à la nouvelle année-modèle permet d’accueillir quelques nouveaux équipements : le Porsche InnoDrive arrive par exemple sur la 911 -il s’agit d’un régulateur de vitesse adaptatif évolué, s’appuyant sur les données GPS pour optimiser la vitesse à l’approche d’une courbe, par exemple. Une autre nouveauté intéressante : le “Smartlift” débarque, et permet de soulever l’essieu avant de 40 mm. Pratique et malin, puisque lui aussi se sert du GPS pour mémoriser les lieux où le système a été activé et ainsi s’en souvenir lors des prochains passages. Plus anecdotique, on notera une nouvelle sellerie cuir et un très original Python Green peut désormais habiller cette divine carrosserie.

Pour rappel, la Porsche 911 Carrera S débute à 123 935 € hors malus.

Via Porsche