La Mazda2 Hybrid arrive sur le marché

Mazda vient de lever le voile sur un tout nouveau modèle dans la gamme : la Mazda2 Hybrid. Pour la première fois, le constructeur propose à son catalogue une vraie solution hybride, mais regardez-bien… il est bien possible qu’elle ne vous soit pas inconnue !

En effet, fort de sa collaboration avec Toyota, la Mazda2 Hybrid n’est rien de plus qu’une Yaris rebadgée. A l’image de Suzuki avec l’Across (RAV4) ou la Swace (Corolla Touring Sports), très peu de choses changent entre les deux modèles. Ainsi, seuls les logos ou les jantes pourront vous mettre la puce à l’oreille. Rien de plus !

Sous la carrosserie, c’est donc la même chose là aussi. On retrouve alors le moteur essence trois cylindres 1 490 cm3 de 93 ch (68 kW) associé à un moteur électrique de 59 kW. Cet ensemble permet de délivrer une puissance combinée de 116 ch, pour abattre un honorable 0 à 100 km/h en 9,7 secondes. Il permet surtout d’obtenir une consommation réduite. Annoncée pour 3,9 l/100 km en cyle mixte WLTP, il faudra cependant tabler plutôt entre 4,5 et 5,5 l/100 km en utilisation courante. Grâce à ses faibles taux d’émissions de C0² (90 g/km en moyenne), la Mazda2 Hybrid permettra surtout au constructeur japonais de respecter ses engagements en la matière. Sa stratégie “Sustainable Zoom-Zoom 2030” a pour objectif de les réduire de 50 % d’ici à 2030, et de 90 % d’ici à 2050.

Nous avions été conquis par la nouvelle Yaris Hybrid essayée l’an dernier. Gageons que la Mazda2 Hybrid saura séduire une plus large clientèle. Argument de poids, elle sera également fabriquée en France, dans l’usine de Valenciennes. Une fois en concession, au printemps 2022, il faudra choisir entre 3 niveaux de finitions : Pure, Agile et Select. Cependant les tarifs ne sont pas encore connus, tablons sur un prix allant de 20 000 à 25 000 €.