Le Festival Automobile International 2022 chamboule tout

Changement radical d’organisation pour le prestigieux Festival Automobile International. Si l’édition 2021 était par la force des choses uniquement virtuelle, les organisateurs ont bon espoir d’organiser une véritable exposition en 2022, mais avec un lot de nouveautés.

En tout premier lieu, la traditionnelle élection de la plus belle voiture de l’année, faisant participer le public, sera dorénavant conduite uniquement par un jury de professionnels. Exit le vote populaire, et le gain possible d’une voiture de la marque du constructeur ayant remporté le prix. Le jury, présidé par Jean-Michel Wilmotte et Anne Asensio, compte notamment dans ses rangs Paul Belmondo ou Ari Vatanen. Ces personnalités vont devoir départager 4 nouveautés présélectionnées : BMW i4, Citroën C5 X, DS 4 et Peugeot 308.

Une présence très (trop ?) forte de Stellantis et de ses marques françaises. Même si l’année 2021 n’a pas été la plus fertile en nouveautés, d’autres voitures auraient peut être mérité d’accéder à la sélection finale. On peut penser par exemple au nouveau Range Rover ou à la Mercedes-AMG SL par exemple.

Le public pourra quant à lui participer pour la première fois à une nouvelle élection : celle du plus beau concept-car de l’année. Le panel de candidats est cette fois bien plus étoffé :

Audi Skysphere

BMW i Vision Circular

Cupra UrbanRebel Concept

Lexus LF-Z Electrified

Kia Concept EV9

Porsche Mission R

Renault 5 prototype

Smart Concept #1

Volkswgen ID.Life

Volvo Concept Recharge

L’omniprésence des SUV est heureusement remise en question car ils ne représentent ici que la moitié des participants. Ce qui est par contre indéniable et inévitable, c’est l’électrification des motorisations : tous les concepts présentés sont en effet électriques. Quand on garde en tête que pour bien des constructeurs le passage au tout électrique se fera d’ici quelques années seulement, c’est parfaitement logique. Pour voter, jusqu’au 16 janvier, c’est en cliquant ici.

Outre ces deux catégories reines, le Festival remettra d’autres prix dont celui de la plus belle Supercar à choisir entre l’Alpine A110 Legende GT, l’Aston Martin Valhalla, La Ferrari Daytona SP3 et l’Aventador LP 780-4 Ultimae. La présence de l’Alpine semble quelque peu incongrue dans la catégorie Supercar, non ?

Crafted by Lean

Pour ce qui est des hypercars, le choix du jury se portera sur l’Aston Martin Valkyrie Spider, la Genty Akylone, la McLaren 720S GT3X ou la Peugeot 9X8.

Les gagnants seront révélés lors d’une grande soirée de gala le 25 janvier 2022 (si tout va bien). La fameuse exposition de concept cars (sur laquelle nous reviendrons) aura lieu quant à elle du 26 au 30 janvier aux Invalides.

Crédits photos : Festival Automobile International, constructeurs respectifs