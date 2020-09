Qu’est-ce que ça donne Ewan McGregor et Charley Boorman? Deux fans de moto qui sont des habitués du road trip à moto. Cette année, ils sont diffusés sur Apple TV+ depuis le 18 Septembre .. avec un énorme parcours… en moto électrique.

Les deux compères ont déjà voyagé ensemble (2004) en faisant plus de 30 000 kilomètres ralliant New-York depuis Londres, le périple de l’époque s’appelait “Long Way Round” puis firent un autre voyage nommé “Long Way Down” en 2007 allant du Nord de l’Ecosse à la ville de Cape Town en Afrique du Sud.

Le tout se faisait bien sur sur moto thermique.

Cette fois si c’est au volant de deux Harley-Davidson Livewire un peu modifiées que s’élancent les deux passionnés pour faire environ 13 000 miles en 100 jours.

Long Way Up, c’est aussi une aventure avec deux voitures électriques de la marque Rivian dont nous n’avons pas assez parlé ici mais qui a prêté pour le tournage deux modèles appelés R1T :

La série relate d’une part l’amitié qui lie les 2 hommes, leur passion pour la moto mais aussi la complexité en 2020 de faire ce genre de voyages en Amérique du Sud puis Amérique centrale où les réseaux de charge électrique ne sont pas très développés.

Un voyage qui se veut un peu plus “responsable” vis à vis de l’environnement ils ont d’ailleurs un Mercedes Sprinter équipé de panneaux solaires qui les suit.

J’ai commencé à regarder le documentaire et les trois premiers épisodes sont très sympathiques alors si vous aimez le voyage, les voitures et les motos.. C’est peut être fait pour vous 🙂

Retrouvez Long Way Up sur Apple TV+