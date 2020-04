L’amateur automobile que vous êtes n’est sans doute pas sans savoir que le constructeur d’Hiroshima fête cette année ses 100 ans d’existence. Si Mazda n’a pas toujours été tournée vers la filière automobile, la marque a su depuis les années 60 et la charmante R360 Coupé se forger, entre autres, une solide réputation de motoriste. C’est aujourd’hui également l’une des rares marques dans le paysage automobile actuel à ne pas dépendre d’un conglomérat de constructeurs tels que Volkswagen Group, Ford (Mazda en dépendait il y encore quelques années), General Motors ou à avoir été racheté par un obscur groupe d’investissement chinois. Pour fêter cette année historique, Mazda lève le voile sur une édition limitée “100ème anniversaire” disponible sur une grande partie de la gamme et qui arrivera en concession en France dès cet automne.

Une seule et même ligne conductrice

L’exercice est difficile lorsqu’il s’agit de décliner une seule et même édition spéciale sur la majeure partie d’une gamme en reprenant les mêmes codes esthétiques. En ce qui concerne Mazda, l’inspiration se trouve du côté de cette charmante R360 Coupé bicolore de 1960. Le traitement carrosserie blanche et toit rouge n’est appliqué que sur deux modèles spécifiques propices à l’exercice, le SUV Coupé électrique MX-30 ainsi que le roadster MX-5 dans sa déclinaison “Soft-Top”, c’est à dire avec capote en toile. C’est d’ailleurs ce dernier modèle que Mazda met principalement à l’honneur sur une majeure partie des visuels officiels. Écoulée à plus d’un million d’exemplaires, nul doute que le MX-5 a grandement participé au succès de la marque durant ces trois dernières décennies. Une sorte d’hommage approfondi en quelques sortes, même si l’on aurait bien aimé disposer de plus de visuels des très réussis MX-30 et Mazda 3.

Des détails inédits

Outre une couleur “Snow Flake White Pearl Mica” (faites encore plus compliqué stp) et une sellerie complète ou aux accents “Burgundy”, les modèles concernés se parent de détails de design spécifiques, à savoir :

Tapis de sol avec logo « 100ème Anniversaire »

Appuis-tête frappés du logo « 100ème Anniversaire »

Moquette rouge«Burgundy»

Télécommande frappée du logo « 100ème Anniversaire » et présentée dans un boîtier exclusif

Centres de roue ornés du logo « 100ème Anniversaire » aux accents rouges

Plaque commémorative sur la carrosserie

Aucun détail n’a encore été divulgué quant aux prix de cette édition limitée ni quand à une liste restrictive de motorisations concernées. Seule une liste de modèles a été communiquée jusqu’à maintenant : Mazda 2, Mazda 3, CX-3, CX-30, CX-5, MX-30 et MX-5. La Mazda 6 en berline et break semble donc passer à la trappe, dommage et l’on se demande bien pourquoi d’ailleurs. Toujours est-il que Mazda renforce une nouvelle fois son image “Premium” en appliquant une stratégie marketing anniversaire habituellement réservé à des marques aux prétentions bien plus hautes que celle d’un constructeur généraliste et en puisant volontairement dans son passé pour se tourner vers l’avenir. Espérons que cette dynamique reste la même pour encore longtemps !

Crédits Photos : Mazda