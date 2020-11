Le 4 novembre dernier, à 17h02, Mercedes-AMG a réalisé le record de la boucle Nord du Nürburgring pour une voiture de série. Voici la preuve en vidéo…

Alors détenu par Lamborghini avec son Aventador SVJ en 6 minutes 44 secondes et 97 centièmes, la nouvelle AMG GT Black Series vient de battre ce record d’un peu plus d’une seconde. Le pilote allemand Maro Engel, vainqueur des 24 Heures du Nürburgring en 2016 au volant d’une AMG GT3, a réalisé le tour de 20,6 km en seulement 6 minutes 43 secondes et 62 centièmes. Un record qui selon lui, aurait pu être encore plus important avec des conditions plus favorables. En effet, l’heure tardive a fait baisser la température et la luminosité, se retrouvant ainsi sur une piste pas tout à fait sèche et avec des secteurs plongés dans la pénombre.

Pour rappel, la déclinaison Black Series développe pas moins de 730 chevaux et 800 Nm de couple grâce à son V8 biturbo qui envoie cette cavalerie aux roues arrière. Elle catapulte ses passagers à 100 km/h en seulement 3,2 secondes ou 200 km/h en 9s, avant de se stabiliser à 325 km/h. Avec un ticket d’entrée à 359 000 €, nous ne devrions pas en croiser beaucoup sur nos routes…







Pleinement inspirée de la version de course GT3, elle propose donc tout un tas de réglages dédiés à une utilisation sur circuit. Par conséquent, chose rare, le constructeur a pu fournir précisément les choix du pilote. C’est un peu technique, mais il a choisi entre autres, de déployer en position course la lame avant en carbone, d’ajuster les deux parties de l’aileron arrière en position centrale ou encore d’abaisser l’amortissement de 5mm à l’avant et 3mm à l’arrière. L’important à retenir dans tout ça, c’est que le potentiel client aura la possibilité de régler sa voiture dans les mêmes conditions du record.

Cocorico, c’est le manufacturier Michelin qui équipe cette Mercedes-AMG GT Black Series. Les pneus Pilot Sport Cup 2 R MO spécialement développés pour ce modèle sont disponibles en deux variantes : « MO1 » est montée en sortie d’usine pour un usage routier, tandis que « MO2 » est disponible pour une utilisation piste de la voiture.











Crédits : Mercedes-Benz