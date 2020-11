Après 4 ans d’absence, Stephan Winkelmann sera de retour aux manettes de Lamborghini dès le 1er décembre prochain.

Le PDG allemand avait quitté le constructeur italien en 2016 pour rejoindre Audi Sport pendant 2 ans, avant d’arriver à la tête de Bugatti en 2018. Malgré ses nouvelles fonctions, il ne quittera pour autant pas Molsheim et assurera les deux casquettes. Son successeur à l’époque, et bientôt prédécesseur, Stefano Domenicali, sera quant à lui le futur patron de la Formule 1 en 2021.

Pour rappel, sous la présidence de Stephan Winkelmann de 2005 à 2016, Lamborghini a fait naître deux de ses plus importants modèles. D’ailleurs toujours disponibles au catalogue, les Lamborghini Aventador et Huracán avaient permis à la marque de voir ses ventes fortement augmenter à plus de 3000 unités par an. Il aura désormais à cœur de poursuivre la nette progression observée depuis l’arrivée du SUV Urus en 2018 (8025 Lamborghini en 2019), pour lequel il avait tant œuvré.





Edouard Schumacher



Crédits : Lamborghini, Thomas D., Joris Clerc