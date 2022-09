Mondial de l’Auto : Jeep en route vers l’électrique

Jeep souhaite vendre en Europe que des modèles 100 % électriques, ce n’est plus un secret. Le constructeur vient alors de présenter son carnet de route pour les 3 prochaines années.

Alors que seuls les modèles hybrides “4xe” sont désormais disponibles en France, un premier modèle totalement électrique arrivera très prochainement. Cependant, l’Avenger, c’est son petit nom, ne repart pas d’une page blanche. Il reprend en effet la version courte de la plateforme CMP, bien connue chez Stellantis. Il devrait alors embarquer le groupe motopropulseur de l’e-2008 ou le DS3 Crossback, fort de 136 chevaux. Il “devrait” car le constructeur reste encore discret sur les dessous de son petit SUV. La fiche technique complète sera dévoilée dès le 17 octobre, date d’ouverture du Mondial de l’Auto de Paris. On nous promet simplement une autonomie de 400 km en cycle WLTP.

Le Jeep Avenger sera dans la foulée disponible à la commande et pourra arpenter les routes dès les premières semaines de 2023. Le tarif, bien qu’encore inconnu, ne devrait pas débuter à moins de 38 000 €.

Un peu plus tard, en 2024, voire 2025 pour le vieux continent, c’est la Jeep Recon qui fera son apparition. Comme l’affirme, le communiqué cette nouvelle auto sera “100 % une Jeep et 100 % zéro émission”. Il faut comprendre par là que sa conception est entièrement nouvelle, ne reniera pas ses ancêtres et embarquera uniquement un bloc électrique.

La marque promet en plus que la Jeep Recon aura de véritables capacités de franchissement. De quoi, selon le PDG, parcourir le réputé Rubicon Trail sans encombre, puis relier la ville la plus proche pour recharger. A l’image du mythique Wrangler, la Recon sera découvrable et bénéficiera des portes et vitres amovibles.

Enfin, un modèle presque inconnu en Europe, débarquera dans nos contrées en 2025 : le Wagoneer. Alors qu’il embarque des bons gros V8 outre-atlantique, cela sera, vous l’aurez compris, la version “Wagoneer S” 100 % électrique qui arrivera chez nous. Ce SUV premium promet des performances canon grâce à ses 600 ch. Il effectuera le 0 à 100 km/h en seulement 3,6 secondes et proposera lui aussi de belles aptitudes en franchissement.

Son style se voudra plus dynamique qu’aujourd’hui avec notamment une lunette arrière inclinée et une calandre moins massive. Cette dernière, reprenant toujours les fameuses fentes, se dotera de LED et sera entourée de phares affinés. Avec son nouveau design, il promet plus de 900 km d’autonomie.