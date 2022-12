Noël 2022 : Idées cadeaux pour un passionné auto

C’est la dernière ligne droite pour effectuer vos cadeaux de noël. Que ce soit sur internet ou en magasin, les idées de cadeaux pour gâter un passionné de voiture ne manquent pas. Voici une petite sélection pour cette année 2022. Comme chaque fois, aucun lien dans cet article. Mais si vous avez quelques questions, n’hésitez pas à laisser un commentaire.

Tout d’abord, vous pouvez opter pour de la billetterie. Actuellement, le salon Rétromobile propose un package limité à 1000 exemplaires. Le billet est ainsi présenté dans une pochette aux couleurs de l’édition 2023 et une affiche sera remise la semaine de l’évènement. Il y a également le Mans Classic en juillet 2023 ou encore le Grand Prix de F1 de Belgique.

Votre proche à une console ? Gran Turismo 7 sur Playstation est LA nouveauté de cette année. Sur Xbox, Forza Horizon est toujours une référence en la matière. Sinon, un volant gaming sera également une valeur sûre.

Afin de remplir la bibliothèque, de jolis livres ont également été publiés cette année. On notera par exemple l’histoire des 70 ans du Sport Automobile en France, un retour sur le Tour Auto 2022 ou bien ciblez une marque comme ici avec Ferrari et les nombreuses victoires entre 1960 et 1965.

Un âme de collectionneur ? Les miniatures sont toujours aussi plébiscitées, que ce soit des voitures ou d’autres objets. On peut également les monter soit-même, avec la nouvelle Lamborghini Sián vue en taille réelle au Mondial de Paris.

Toutes les écuries de F1 ou encore les constructeurs disposent désormais de leur propre boutique. On y retrouve tout un tas de vêtements…

… mais aussi d’objets plus ou moins utiles en tout genre.

Vous souhaitez être plus original ? Optez alors pour ce plateau à installer sur le volant, qui devrait ravir les fans de roadtrip ou les gros rouleurs. Mais il est aussi possible de sélectionner quelques petites choses à petits budgets qui pourront être amusantes. Comme cette clé USB Citroën ou ce Yoyo Alfa Romeo 4C.

Enfin, un incontournable, qui existe pour tous les goûts et presque tous les prix : le stage de pilotage. Il y en a sur supercars, voitures de rallye, monoplaces, et même voitures de cascades.

Et vous qu’est-ce qui pourrait vous faire plaisir pour ce Noël 2022 ? Bonnes fêtes de fin d’année, chers lecteurs !