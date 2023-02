Nouvelles Caterham Super Seven 600 & 2000 : elles arrivent en France

Après une première itération courant 2020 avec la Super Seven 1600 qui reposait comme son nom l’indique presque sur une base de Caterham Seven 275 équipée du 1.6 L Ford Sigma, le petit constructeur anglais remet le couvert en proposant de nouveau la recette “rétro”. Elle est cette fois-ci appliquée aux Seven 170 et 340 qui deviennent respectivement Super Seven 600 et 2000. Les voici en détails.

Dévoilés début 2021 pour le marché anglais, il y avait fort à parier que les Super Seven 600 & 2000 qui reposent sur des bases mécaniques commercialisées en Europe allaient tôt ou tard faire leur apparition sur le vieux continent. C’est chose faite depuis ce matin 9h, heure à laquelle le salon Rétromobile a ouvert ses portes et où Caterham a décidé d’y dévoiler ses nouvelles déclinaisons “rétro” des deux seuls modèles actuels constitutifs de la gamme.

Ces deux nouveaux modèles sont également pour Caterham l’occasion de marquer le coup pour une marque qui fête en 2023 son 50ème anniversaire. Un record de longévité admirable pour une marque au parcours semé d’embuches qui semble résister quasi seule contre vents et marées aux assauts répétés de normes de sécurité et antipollution toujours plus contraignantes.

Coup d’oeil sur la mécanique

La Super Seven 600 reprend le 3 cylindres Suzuki turbo de 658 cm3 développant 84 ch à 6500 tr/min et permettant à la plus modeste des Seven d’atteindre le 0 à 100 km/h en 6,9 secondes. Cette dernière n’est disponible qu’en châssis dit “S3”, c’est à dire le châssis étroit, cher à Caterham depuis des décennies. De son côté, la Super Seven 2000 reçoit le 2.0 L Duratec d’origine Ford de la fameuse 340 que nous avions eu à l’essai en fin d’année (essai à retrouver ici et ici). Aucune modification puisqu’il développe toujours 170 ch. À noter que la version 2000 peut elle, être choisie dans une déclinaison châssis large dit “SV” (que vous apercevez d’ailleurs en photo). Un coup d’oeil rapide sur le configurateur Caterham nous indique que les deux modèles peuvent être équipés en option d’un différentiel à glissement limité.

Ambiance rétro pour un modèle déjà bien rétro

C’est là le paradoxe de ces 2 “nouveaux” modèles. La Caterham Seven étant déjà à elle-seule un sacré retour vers le passé une fois à son bord que l’on se demande comment faire encore plus “rétro”. Facile, en ajoutant des touches british ça et là. Les deux Super Seven sont ainsi livrées de série avec des ailes avant dites “longues”. Vous pouvez opter pour les “cycle wings” (en français “ailes de vélo”) en option. Ces dernières sont une référence aux ailes que l’on retrouvait sur les Seven des années 70 et 80. Choix unique pour les jantes 14 pouces de chaque Super Seven : “Juno” pour la 600 et “Classic” pour la 2000.

De nombreux détails sont évidemment spécifiques : la trappe à essence chromée, un volant Moto-Lita alliant cuir et chrome, des touches chromées sur le pommeau de levier de vitesse et la poignée de frein à main, un silencieux chromé. Modernité oblige, les feux arrières à LED sont de série (disponibles à l’avant en option).

En plus des teintes de carrosserie habituelles disponibles au catalogue, Caterham en inaugure 4 nouvelles : Bourbon, Vert Ashdown, Bleu Windsor et Fawn.

À l’intérieur, les clients ont le choix pour personnaliser la couleur des moquettes, celle du cuir des sièges ou encore des soufflets de levier de vitesses et frein à main. Ces détails participent largement au ressenti “rétro” de cette nouvelle gamme Héritage.

Un coup d’oeil sur les tarifs pour terminer (qui ne cessent d’ailleurs d’évoluer pour le reste de la gamme) :

Super Seven 600 : à partir de 36 895 € H.T., soit 44 274 € TTC hors options en France

Super Seven 2000 : à partir de 51 195 € H.T., soit 61 434€ TTC hors options en France

Ces deux modèles sans aucune concurrence absolue sont à apprécier d’urgence, et si le prix d’achat neuf vous rebute quelque peu malgré vos moyens certains, sachez qu’une Caterham se revend peu ou prou le prix du neuf même de nombreuses années après. Quant au délai de livraison, comptez facilement sur une bonne année voire 18 mois en ces temps de ruptures multiples d’approvisionnement en à peu près tout.

Crédits Photos : Caterham Cars