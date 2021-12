Opel dévoile l’Astra Sports Tourer

Le break n’est pas mort ! En témoigne cette nouvelle Opel Astra Sports Tourer qui partage ses dessous avec la Peugeot 308 SW dévoilée il y a seulement quelques semaines.





Si vous avez déjà entendu parler de l’Opel Astra 2021, nous ne serez pas surpris par le design de cette variante. Elle reprend évidemment les lignes plus anguleuses que les précédentes générations. Dénommé Vizor, ce nouveau design rend l’auto plus élégante et caractérielle. On retrouve ainsi la longue calandre horizontale et noire, qui englobe la signature lumineuse inaugurée sur le concept GTX Expérimental en 2019. L’habitacle quant lui a déjà été largement modernisé et reste donc inchangé comme vous pouvez le voir sur l’image.

En reprenant la plateforme EMP2 du groupe Stellantis, l’Opel Astra Sports Tourer est raccourcie de 60 mm (soit 4642 mm de long), pour plus de dynamisme, mais ne perd pas en habitabilité. En effet, son empattement est désormais plus grand de 70 mm afin de bénéficier aux places arrière. Le coffre lui aussi gagne en volume et offre aujourd’hui 608 litres de chargement (contre 540 auparavant), et même 1634 litres en rabattant les sièges.

Sous le capot, il y a du choix à nouveau, et c’est sans surprise que l’on retrouve les blocs bien connus dans le groupe. A savoir deux moteurs essence de 110 et 130 chevaux, un moteur diesel de 130 ch et évidemment les versions hybrides rechargeables de 180 et 225 chevaux. Les versions les plus haut de gamme sont équipées de série de la boîte automatique à 8 rapports quand l’entrée de gamme pourra bénéficier d’une boîte manuelle à 6 rapports.

Si le constructeur ne communique pas encore les tarifs et dates de lancement, tablons sur une arrivée en concession avant l’été 2022 et un gain de 1000 € par rapport à la berline compacte. Pour rappel, cette dernière s’échelonne de 23 150 € à 43 000 €.