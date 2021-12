DS 9 désormais disponible en E-TENSE 250

Régis vous l’annonçait l’an dernier, la DS 9 E-TENSE 250 est désormais une réalité.

Après avoir lancé sur le marché les DS 9 Puretech 225, E-TENSE 225 et E-TENSE 4×4 360, la grande berline se voit aujourd’hui dotée d’une troisième déclinaison hybride rechargeable.

Toujours équipée du bloc essence de 200 chevaux, elle embarque désormais un moteur électrique de 110 chevaux lui permettant de proposer une puissance cumulée de 250 chevaux sur les roues avant. Pour continuer à parler chiffres, le constructeur promet une vitesse de pointe de 240 km/h, mais surtout jusqu’à 135 km/h en tout électrique.

Une inédite batterie de 15,6 kWh vient se greffer sous le plancher afin de permettre à cette DS 9 de parcourir 70 km en 100 % électrique selon le cycle WLTP. Soit 55 à 60 km dans la vraie vie probablement. Le chargeur de 7,4 kW permet une charge de 0 à 100 % en seulement 2h23.

Comme les autres variantes, la DS 9 sera proposée en France avec seulement les deux niveaux de finition Performance Line+ et Rivoli+. La première embarque par exemple un intérieur en alcantara et des jantes “Monaco” de 19 pouces quand la deuxième fait surtout la part belle au cuir pleine fleur et à l’élégance à la française. Affichée respectivement à partir de 58 000 € ou 60 900 €, elles sont d’ores et déjà disponibles à la commande. De quoi faire plaisir aux entreprises qui seront exonérées de la première composante de la TVS…